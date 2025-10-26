ఆదివారం, 26 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. పంచాంగం
Written By సెల్వి
Last Updated : ఆదివారం, 26 అక్టోబరు 2025 (14:53 IST)

Skanda Sashti 2025: స్కంధ షష్ఠి రోజున పూజ ఎలా చేయాలి.. ఏ శ్లోకాన్ని పఠించాలి?

Skanda Sashti 2025
Skanda Sashti 2025
స్కంద షష్టి అనేది ప్రతి సంవత్సరం కుమార స్వామికి అంకింతం చేసే పండుగ. శివపార్వతుల తనయుడు, వినాయకునికి తమ్ముడిని స్కంధుడిని సుబ్రహ్మణ్య అని కూడా పిలుస్తారు. స్కంద షష్టి ప్రధానంగా శ్రీలంక, దక్షిణ భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున భక్తులు ఉపవాసం ఉండి, ఆయన ఆశీర్వాదం పొందడానికి దేవతను పూజిస్తారు.
 
ఈ స్కంధషష్ఠిఅశ్విని, శుక్ల షష్టి అక్టోబర్ 27న ఉదయం 06:04 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. అలాగే 
అశ్విని, శుక్ల షష్టి అక్టోబర్ 28న ఉదయం 07:59 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఈ పవిత్రమైన రోజున, భక్తులు ఉదయాన్నే నిద్రలేచి సూర్యోదయానికి ముందే స్నానం చేయాలి. 
 
మీ ఇంటిని గంగాజలంతో శుభ్రం చేసుకోవాలి. శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించాలి. ఈ రోజున కార్తీకేయ ఆలయాన్ని సందర్శించాలి. ఆలయాన్ని సందర్శించలేకపోతే, ఇంట్లోనే కుమార స్వామిని పూజించవచ్చు. సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి పువ్వులు, పంచామృతం, పండ్లు, పాయసం నైవేద్యంగా సమర్పించవచ్చు. 
 
ఈ రోజున భక్తులు స్కంద షష్ఠి, మురుగన్ గాయత్రీ మంత్రాన్ని పఠించాలి: "ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే, మహా సేనాయ ధీమహి, తన్నోః షణ్ముఖ ప్రచోదయాత్.. అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు ధ్యానించాలి. అలాగే కుమార స్వామి మూల మంత్రం: ఓం శరవణభవాయ నమః అనే మంత్రాన్ని కూడా పఠించవచ్చు. 

Watch More Videos

100 అయస్కాంత బాల్స్‌ను మింగేసిన బాలుడు.. చివరికి ఏమైందో తెలుసా?

100 అయస్కాంత బాల్స్‌ను మింగేసిన బాలుడు.. చివరికి ఏమైందో తెలుసా?న్యూజిలాండ్‌లో దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. 13 ఏళ్ల బాలుడు ఇంటర్నెట్‌లోని ఇ-కామర్స్ మార్కెట్‌ప్లేస్ నుండి కొనుగోలు చేసిన అయస్కాంతాలను మింగడంతో అతను శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవలసి వచ్చింది. అన్ని అయస్కాంతాలను తొలగించడానికి వైద్యులు అతని పేగులో కొంత భాగాన్ని తొలగించాల్సి వచ్చింది. 2014 నుండి అయస్కాంతాలను విక్రయించడాన్ని దేశం నిషేధించిన తర్వాత కూడా ఈ కలతపెట్టే సంఘటన జరిగింది. ఆ పిల్లవాడు ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్డర్ చేసిన వాటిలో 100 వరకు మింగాడు.

కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం.. టీడీపీ సభ్యులకు ఉచిత ప్రమాద బీమా

కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం.. టీడీపీ సభ్యులకు ఉచిత ప్రమాద బీమాహైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరు మధ్య హైవేలో జరిగిన భయంకరమైన బస్సు ప్రమాదం అందరినీ విషాదంలో ముంచెత్తింది. ఈ చీకటి, సవాలుతో కూడిన కాలంలో, టిడిపి సభ్యులు అయిన ఇద్దరు బాధితులకు అండగా నిలిచి టిడిపి తన వర్గ చర్యను నిరూపించుకుంది. యాదృచ్ఛికంగా, కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో ఇద్దరు బాధితులు, రమేష్ గొల్ల, అనుష గుత్తాలను రిజిస్టర్డ్ టిడిపి సభ్యులుగా గుర్తించారు. దీనిని గుర్తించిన వెంటనే, పార్టీ త్వరగా చర్య తీసుకుని టిడిపి సభ్యత్వంతో వచ్చే ఉచిత ప్రమాద బీమాను ప్రాసెస్ చేసింది.

Telangana: మద్యం దరఖాస్తు అప్లికేషన్లతోనే రూ. 2860 కోట్లు సంపాదించిన తెలంగాణ

Telangana: మద్యం దరఖాస్తు అప్లికేషన్లతోనే రూ. 2860 కోట్లు సంపాదించిన తెలంగాణకొత్త ఎక్సైజ్ పాలసీ కాలానికి మద్యం దరఖాస్తు ఫారాల ద్వారా తెలంగాణ ప్రభుత్వం రూ.2,860 కోట్లు సంపాదించింది. ఎక్సైజ్ శాఖ ప్రకారం, దరఖాస్తుల సంఖ్య గత సంవత్సరం కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, దరఖాస్తు రుసుమును పెంచడం ద్వారా ఆ శాఖకు ఇంకా రూ.200 కోట్లు ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చింది. దరఖాస్తు ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 26న ప్రారంభమై అక్టోబర్ 23న ముగిసింది. ప్రతిస్పందన సంతృప్తికరంగా ఉందని మరియు నిర్దేశించిన లక్ష్యానికి దగ్గరగా ఉందని అధికారులు వివరించారు. 2,620 మద్యం దుకాణాలకు మొత్తం 95,436 దరఖాస్తులు వచ్చాయి, ప్రతి దరఖాస్తుదారుడు రూ.3 లక్షల తిరిగి చెల్లించని రుసుము చెల్లించారు.

Raghurama Raju: పవన్ కల్యాణ్ గురించి కామెంట్లా.. నో ఛాన్స్.. డీజీపీ ఆర్ఆర్ఆర్ ఫిర్యాదు

Raghurama Raju: పవన్ కల్యాణ్ గురించి కామెంట్లా.. నో ఛాన్స్.. డీజీపీ ఆర్ఆర్ఆర్ ఫిర్యాదుఏపీ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ రాజు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గురించి వ్యాఖ్యలు చేసిన వీడియోలు ఆన్‌లైన్‌లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. శనివారం రఘురామ రాజు ఆ వీడియోలను తప్పుగా పేర్కొంటూ, కొన్ని గ్రూపులు తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నాయని ఫిర్యాదు చేశారు. తాను ఎప్పుడూ పవన్ కళ్యాణ్‌కు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేదని రఘురామ రాజు స్పష్టం చేశారు. కొంతమంది ఉద్దేశపూర్వకంగా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వంలో చీలికలు సృష్టించడానికి ఇటువంటి తప్పుడు కంటెంట్, ప్రచారం ద్వారా కుల ఉద్రిక్తతలను రెచ్చగొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని రాజు అన్నారు.

Heavy rain: తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు.. ఆ ఆరు జిల్లాల్లో అలెర్ట్.. గాలి వేగం గంటకు..?

Heavy rain: తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు.. ఆ ఆరు జిల్లాల్లో అలెర్ట్.. గాలి వేగం గంటకు..?బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రాంతం కారణంగా ఆదివారం తమిళనాడులోని ఆరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని చెన్నైలోని ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం (ఆర్ఎంసీ) అంచనా వేసింది. తాజా బులెటిన్ ప్రకారం, చెన్నై, చెంగల్పట్టు, తిరువళ్లూరు, కాంచీపురం, రాణిపేట, విల్లుపురం జిల్లాలు.. పుదుచ్చేరితో పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

పంచమి రోజున వారాహి పూజ... ఏ రాశుల వారు ఆమెను పూజించాలి.. తెలుపు బీన్స్?

పంచమి రోజున వారాహి పూజ... ఏ రాశుల వారు ఆమెను పూజించాలి.. తెలుపు బీన్స్?పంచమి రోజున వారాహి దేవిని పూజించే వారికి ఓటమి అనేదే వుండదు. శత్రుబాధ వుండకూడదంటే.. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో రాణించాలంటే.. వారాహి దేవిని పూజించాలి. నరదృష్టి, మంత్రతంత్రాలను దరిచేరనివ్వదు. అందుకే వారాహికి పంచమి తిథి రోజున పూజ చేయాలని అంటున్నారు. వారాహి దేవికి నీలం, నలుపు, రంగు అంటే ప్రీతికరం. శంఖుపుష్పాలు, కృష్ణ తులసి, బిల్వ పత్రాలు అంటే ఇష్టం. పౌర్ణమి రోజున కూడా వారాహి దేవికి పూజ చేయవచ్చు. ఇంకా పంచమి, అష్టమి, దశమి తిథుల్లో కూడా ఆమెకు పూజ చేయడం విశిష్ట ఫలితాలను ఇస్తుంది. అయితే రాత్రి 8 గంటల నుంచి 10 గంటలోపు ఇంట్లోనే వారాహి దేవిని పూజించవచ్చు.

2026 పూరీ జగన్నాథుని రథయాత్రతో ప్రారంభం.. సేంద్రియ బియ్యంతో మహా ప్రసాదం

2026 పూరీ జగన్నాథుని రథయాత్రతో ప్రారంభం.. సేంద్రియ బియ్యంతో మహా ప్రసాదం2026 రథయాత్రతో ప్రారంభించి, సేంద్రీయంగా పండించిన బియ్యాన్ని ఉపయోగించి నైవేద్యం తయారు చేయనున్నట్లు రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి, శ్రీ జగన్నాథ ఆలయ పరిపాలన (SJTA) చీఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అర్బింద పాధీ శుక్రవారం ప్రకటించారు. అనేక జిల్లాల్లో రసాయన రహిత సాగును ప్రోత్సహించే విధంగా బలభద్ర జైవిక్ చాసా మిషన్ నుండి ఈ సేంద్రీయ బియ్యాన్ని సేకరిస్తారు. కటక్‌లోని నియాలి, కోరాపుట్‌లోని జేపూర్ రైతులు ఇప్పటికే 12వ శతాబ్దపు మందిరంలో కోత భోగ అనే మహాప్రసాదం తయారీ కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రత్యేక సేంద్రీయ వరి రకాలను సాగు చేస్తున్నారు

24-10-2025 శుక్రవారం దినఫలాలు - ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు.. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు...

24-10-2025 శుక్రవారం దినఫలాలు - ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు.. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు పట్టుదల ప్రధానం. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగించండి. ఖర్చులు సామాన్యం. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులువుతారు. ధనసహాయం తగదు. మీ అభిప్రాయాలను లౌక్యంగా వ్యక్తం చేయండి. బంధువులతో విభేదిస్తారు.

నాగుల చవితి ఎప్పుడు? కలి దోషం తీరాలంటే.. సర్పాలను ఎందుకు పూజించాలి?

నాగుల చవితి ఎప్పుడు? కలి దోషం తీరాలంటే.. సర్పాలను ఎందుకు పూజించాలి?నాగుల చవితి అక్టోబర్ 25 శనివారం వచ్చింది. నాగుల చవితి, నాగుల పంచమి రోజు నాగేంద్రుడిని పూజించే వారికి సకల రోగాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పుట్టతో పోల్చే మనిషి శరీరానికి నవరంధ్రాలుంటాయి. నాడులతో నిండిన వెన్నెముకను వెన్నుపాము అని పిలుస్తారు. మూలాధారచక్రంలో కుండలినీ శక్తి పాము ఆకారంలో ఉంటుందని యోగశాస్త్రంలో ఉంది. ఇది మనిషిలో కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు అనే విషాన్ని కక్కుతూ సత్వగుణాన్ని హరించేస్తుంది. అందుకే నాగుల చవితి రోజు విష సర్పాన్ని ఆరాధిస్తే మనిషిలో ఈ విషం తొలగిపోతుందని విశ్వాసం.

అడిలైడ్ ఓవల్ వన్డే : విరాట్ కోహ్లీ మళ్లీ డకౌట్

అడిలైడ్ ఓవల్ వన్డే : విరాట్ కోహ్లీ మళ్లీ డకౌట్ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న భారత జట్టు గురువారం ఆతిథ్య ఆసీస్‌తో రెండో వన్డే మ్యాచ్ ఆడుతోంది. అడిలైడ్ ఓవల్ మైదానంలో ఈ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో భారత్ జట్టు బ్యాటింగ్ చేపట్టింది. ఈ మ్యాచ్‌లో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన విరాట్ కోహ్లీ మరోమారు డకౌట్ అయ్యారు. భారత జట్టులో రోహిత్ శర్మ 73, శుభమన్ గిల్ 9, విరాట్ 0, శ్రేయాస్ అయ్యర్ 57 (బ్యాటింగ్), అక్సర్ పటేల్ 9 (బ్యాటింగ్) చొప్పున పరుగులు చేశారు. ఫలితంగా భారత్ 31.5 ఓవర్లలో మూడు వికెట్ల నష్టానికి 151 పరుగులు చేశారు. కాగా పెర్త్‌లో జరిగిన తొలి వన్డేలో గెలిచి సిరీస్‌లో 1-0 ఆధిక్యంలో ఉన్న ఆస్ట్రేలియా ఈ మ్యాచ్‌లోనూ గెలిచి సిరీస్‌ను దక్కించుకోవాలని ఉవ్విళ్లూరుతోంది. మరోవైపు ఈ మ్యాచ్ గెలిచి సిరీస్‌ను సమం చేయాలనే పట్టుదలతో టీమిండియా బరిలోకి దిగుతోంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com