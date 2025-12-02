నారా లోకేష్తో పెట్టుకోవద్దు.. జగన్ విమాన ప్రయాణాల ఖర్చు రూ.222 కోట్లు.. గణాంకాల వెల్లడి
ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ ఆధునిక రాజకీయాలు ఎంత పదునుగా, సూటిగా ఉన్నాయో చూపిస్తున్నారు. వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు లోకేష్ తరచుగా హైదరాబాద్కు విమానంలో వెళ్లి ప్రజా ధనాన్ని వృధా చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. కానీ నారా లోకేష్ ఆలస్యం చేయకుండా స్పందించారు. ప్రభుత్వం బాధ్యతలు స్వీకరించిన రోజు నుండి ఆయన విమాన ప్రయాణానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను విడుదల చేసింది.
నారా లోకేష్ ఆధ్వర్యంలోని ఏ శాఖ కూడా ఆయన ప్రయాణాలకు ఒక్క రూపాయి కూడా చెల్లించలేదని ఆర్టీఐ సమాధానం ధృవీకరించింది. ప్రతి ఖర్చు ఆయన జేబు నుంచి వచ్చింది. లోకేష్ ఉన్నత విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి, సమాచార సాంకేతికత, రియల్-టైమ్ గవర్నెన్స్ కలిగి ఉన్నారు.
హైదరాబాద్లోని 77 ట్రిప్పులకూ ఆయన వ్యక్తిగతంగా చెల్లించారని ఆయన శాఖ ఆర్టీఐ ద్వారా స్పష్టం చేసింది. ఇది ఆయనపై వచ్చిన ఆరోపణను స్పష్టమైన రుజువుతో తేల్చింది. కానీ కథ అక్కడితో ముగియలేదు. ఈ వివరాలతో పాటు వైకాపా చీఫ్ జగన్ విమాన ప్రయాణాలకు సంబంధించిన నిజాలు కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయి.
టీడీపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏవియేషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ షాకింగ్ గణాంకాలను బహిర్గతం చేసింది. 2019 నుండి 2024 వరకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి విమాన ప్రయాణానికి ప్రభుత్వం రూ.222.85 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు రికార్డులు చూపిస్తున్నాయి.
ఈ క్రమంలో 2019-20లో రూ.31.43 కోట్లు, 2020-21లో రూ.44 కోట్లు, 2021-22లో రూ.49.45 కోట్లు, 2022-23లో రూ.47.18 కోట్లు, 2023-24లో రూ.50.81 కోట్లు. ఫిక్స్డ్-వింగ్ విమానాలకు రూ.112.50 కోట్లు, హెలికాప్టర్లకు రూ.87.02 కోట్లు, సిబ్బంది, నిర్వహణ వంటి నిర్వహణ ఖర్చులకు రూ.23.31 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు డేటాలో ఉంది.
జగన్ తక్కువ దూరాలకు కూడా హెలికాప్టర్లపై ఆధారపడతారని ప్రజలకు ఇప్పటికే తెలుసు. కొన్నిసార్లు నాలుగు కిలోమీటర్ల వరకు కూడా. ఈ వాస్తవాలు ఉన్నప్పటికీ, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఇప్పటికీ నారా లోకేష్ను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. వారి కామెంట్లను నారా లోకేష్ తిప్పికొట్టారు.
మంత్రిగా 18 నెలల్లో నారా లోకేష్ హెలికాప్టర్లు లేదా ప్రత్యేక విమానాల కోసం ప్రభుత్వం నుండి ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోలేదు. ముఖ్యమంత్రిగా 60 నెలల్లో జగన్ ఖజానా నుండి రూ. 222 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. లోకేష్ జగన్ను డాక్యుమెంట్ చేసిన ఆధారాలతో బయటపెట్టారు.