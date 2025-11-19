Aishwarya Rai: మానవాళికి సేవ చేయడంలోనే నిజమైన నాయకత్వం వుంది.. ఐశ్వర్యా రాయ్
పుట్టపర్తిలో జరిగిన శ్రీ సత్యసాయి బాబా శతజయంతి ఉత్సవాల్లో నటి ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ పాల్గొని, ఒక బహిరంగ సభలో భక్తులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. బాబా చేసిన అసమానమైన మానవతా సేవను, ఆయన బోధనల శాశ్వత ప్రభావాన్ని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు.
భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా దైవిక జననానికి వంద సంవత్సరాలు గడిచాయి. ఆయన భౌతికంగా మనతో లేకపోయినా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది హృదయాల్లో ఆయన శాశ్వతంగా జీవిస్తున్నారు.. అని ఐశ్వర్య అన్నారు. బాబా బోధనలు, మార్గదర్శకత్వం, జీవన విధానం చాలా సందర్భోచితంగా ఉన్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
దేవునికి సేవ చేయడంలోనే కాదు.. మానవాళికి సేవ చేయడంలో నిజమైన నాయకత్వం ఉందని బాబా ఎల్లప్పుడూ చెప్పేవారని ఐశ్వర్యా రాయ్ పేర్కొన్నారు. ప్రతి సంవత్సరం వేలాది మంది విద్యార్థులకు అందించే ఉచిత విద్య శ్రీ సత్యసాయి సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులలో అందించబడే అధిక-నాణ్యత, ఉచిత వైద్య సేవలను సూచిస్తూ, శ్రీ సత్యసాయి సంస్థల ద్వారా జరుగుతున్న విస్తృతమైన దాతృత్వ పనిని ఐశ్వర్య ప్రశంసించారు. ఈ సహకారాలు లెక్కలేనన్ని కుటుంబాలను ఉద్ధరిస్తూనే ఉన్నాయని కితాబిచ్చారు.