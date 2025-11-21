Rythanna Meekosam: నవంబర్ 24 నుండి 29 వరకు రైతన్న మీకోసం..
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నవంబర్ 24 నుండి 29 వరకు రైతన్న మీకోసం అనే కొత్త ఐదు రోజుల కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనుంది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారులు రైతులను సందర్శించి పంచసూత్రాలను సాగులో అమలు చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను వివరిస్తారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వ్యవసాయం, అనుబంధ మార్కెటింగ్ శాఖలకు చెందిన దాదాపు 10,000 మంది అధికారులు, సిబ్బందితో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఆధునిక సాగు పద్ధతులపై రైతులలో బలమైన అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని, క్షేత్ర స్థాయిలో వారిని సమర్థవంతంగా నడిపించాల్సిన అవసరాన్ని ఎత్తిచూపారు.
ప్రభుత్వం డిసెంబర్ 3న రైతు సేవా కేంద్రాల్లో వర్క్షాప్లను కూడా షెడ్యూల్ చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చేపట్టాల్సిన క్షేత్రస్థాయి కార్యకలాపాల కోసం వివరణాత్మక క్యాలెండర్ను విడుదల చేసింది.