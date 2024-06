చంద్రబాబు పక్కనే పవన్ కల్యాణ్ ఫోటో.. ఎక్కడ.. ఏంటి సంగతి? (video)

ప్రభుత్వ ఆఫీసుల్లో కేవలం సీఎం ఫోటో పక్కనే మరో ఫోటో పెట్టడం వుండదని టాక్. ఏది ఏమైనప్పటికీ అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో సీఎంతో పాటు డిప్యూటీ సీఎం కూడా కనిపించనుంది. ఏపీ సర్కారు ఆఫీసుల్లో ఏపీ సీఎం ఫోటోతో పాటు డిప్యూటీ సీఎం ఫోటోను కూడా ఉంచుతున్నారు. మంత్రుల ఛాంబర్లలోనూ ఏపీ సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం ఫోటోలను వుంచాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

