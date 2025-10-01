ఏపీకి రానున్న ఎనిమిది ఎయిర్ పోర్టులు.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?
ఆంధ్రప్రదేశ్లో విమానయాన కనెక్టివిటీ విస్తరించనుంది. రాష్ట్రం ఎనిమిది కొత్త విమానాశ్రయాలను ప్లాన్ చేస్తోంది. ఇవి అంతర్గత ప్రాంతాలను ప్రధాన నగరాలతో అనుసంధానిస్తాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రయాణం, వాణిజ్యాన్ని పెంచుతాయి. శ్రీకాకుళం, తుని-అన్నవరం, తాడేపల్లిగూడెం, అమరావతి, ఒంగోలు, దగదర్తి, కుప్పం, నాగార్జున సాగర్లలో కొత్త విమానాశ్రయాలను అభివృద్ధి చేస్తారు. మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడానికి, ప్రాంతీయ వాయు కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచడానికి ఇది ఒక ప్రణాళికలో భాగం.
ప్రస్తుతం, ఆంధ్రప్రదేశ్లో విజయవాడ, తిరుపతి, కర్నూలు, కడప, రాజమండ్రి, వైజాగ్లలో ఆరు విమానాశ్రయాలు ఉన్నాయి. కొత్త చేరికలతో, ఏడు గ్రీన్ఫీల్డ్ ప్రాజెక్టులు, భోగాపురంలో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సహా మొత్తం 14కి పెరుగుతుంది. ఈ విస్తరణకు మద్దతుగా, విమానయాన రంగంలోని వివిధ రంగాలలో నిపుణులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి వైజాగ్లో జీఎంఆర్ జీఎంఆర్ ఏవియేషన్ విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేయబడుతుంది.
రాష్ట్రంలోని అన్ని విమానాశ్రయాలను ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ నిర్వహిస్తుంది. విజయవాడ, వైజాగ్ విమానాశ్రయాలు అంతర్జాతీయ కేంద్రాలుగా పనిచేస్తుండగా, తిరుపతి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రధానంగా ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకానికి మద్దతు ఇస్తుంది. ఇతర విమానాశ్రయాలు దేశీయ కనెక్టివిటీపై దృష్టి సారిస్తాయి.