ఏపీ అసెంబ్లీ భవనంలో రూ.1.5 కోట్ల వ్యయంతో హై-స్పీడ్ ప్రింటింగ్ యంత్రాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ భవనంలో రూ.1.5 కోట్ల వ్యయంతో ఆధునిక- హై-స్పీడ్ ప్రింటింగ్ యంత్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. వీటిని గురువారం అసెంబ్లీ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు, అసెంబ్లీ సెక్రటరీ జనరల్ ప్రసన్న కుమార్ సూర్యదేవరతో కలిసి ప్రారంభించారు.
బడ్జెట్ సమర్పణ సందర్భంగా ఇవి ప్రత్యేకంగా సహాయపడతాయని స్పీకర్ అన్నారు. స్పీకర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన వెంటనే పాత యంత్రాలను వెంటనే మార్చాలని తాను పిలుపునిచ్చానని అయ్యన్న పాత్రుడు చెప్పారు. అదనంగా, విజయవాడ, కర్నూలులోని ప్రభుత్వ ప్రింటింగ్ ప్రెస్లలో మరో రూ.1 కోటితో అత్యాధునిక ప్రింటింగ్ యంత్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.
RISO-9730 యంత్రం ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన కలర్ ప్రింటింగ్ యంత్రం అని, ఇది నిమిషంలో 165 పేజీల కలర్ బుక్లెట్ను ముద్రించగలదన్నారు. FT-1403 బ్లాక్ అండ్ వైట్ ప్రింటింగ్ యంత్రం నిమిషంలో 140 పేజీల బ్లాక్ అండ్ వైట్ బుక్లెట్ను ముద్రించగలదని పేర్కొన్నారు.
అసెంబ్లీ సమావేశాలు సంవత్సరానికి కనీసం 100 రోజులు నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉందని అయ్యన్న పాత్రుడు అన్నారు. వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ సభ్యులు సభకు రాకపోతే, వారి రెండు ప్రశ్నల కోటాను మరొక పార్టీకి కేటాయిస్తామని చెప్పారు.