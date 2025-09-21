ఆదివారం, 21 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 21 సెప్టెంబరు 2025 (20:06 IST)

భారత్‌తో నాలుగు యుద్ధాలు చేశాం... ఏం లాభం... ప్చ్... : పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్

Shehbaz Sharif
భారత్‌తో నాలుగు యుద్ధాలు చేశామని, కానీ ఏమీ చేయలేకపోయామని ప్చ్... అంటూ పాకిస్థాన్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ నిర్వేదం వ్యక్తం చేశారు. ఐక్యరాజ్య సమితి సమావేశాలకు హాజరయ్యే ముందు లండన్‌లో ఆయిన ప్రవాస పాకిస్థానీయులతో జరిగిన ఒక సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ఇరు దేశాల మధ్య శాంతియుత వాతావరణం నెలకొనాలంటే కాశ్మీర్ అంశాన్ని తేల్చాల్సిందేని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
 
ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రసంగిస్తూ, కాశ్మీర్‌ అంశంపై మరోసారి విషం చిమ్మారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించకుండానే భారత్‌ - పాక్‌ల మధ్య సాధారణ సంబంధాలు ఏర్పడతాయని ఎవరైనా విశ్వసిస్తున్నారంటే.. వారు భ్రమలో జీవిస్తున్నట్లేనని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రాంతీయంగా శాంతిని నెలకొల్పేందుకు భారత్‌ ప్రయత్నాలు చేయాలని పేర్కొనడం గమనార్హం.
 
'భారత్‌ - పాకిస్థాన్‌ పొరుగు దేశాలు. కలిసి ఉండటం నేర్చుకోవాలి. అయితే, కాశ్మీర్‌ సమస్యకు పరిష్కారం లభించనంత వరకు సంబంధాలు సాధారణ స్థితికి చేరుకోలేవు. కాశ్మీరీ ప్రజల త్యాగాలను వృథా కానివ్వం. భారత్‌ సహకారం అందించే బదులు.. పోరాట ధోరణిని అవలంభిస్తోంది. పహల్గాం ఘటనపై దర్యాప్తు చేయడానికి ఒక అంతర్జాతీయ కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని కోరాం. శాంతియుతంగా జీవించాలా? లేదా పోరాటం కొనసాగించాలా అనేది మన చేతుల్లోనే ఉంది' అని షరీఫ్‌ నోరుపారేసుకున్నారు.
 
'భారత్‌తో నాలుగు యుద్ధాలు చేశాం. దీనికి బిలియన్ల డాలర్లు ఖర్చయ్యాయి. ఆ నిధులను పాక్‌ ప్రజల అభివృద్ధికి ఉపయోగించాల్సింది' అని వ్యాఖ్యానించారు. ఇజ్రాయెల్‌- హమాస్‌ యుద్ధాన్ని ప్రస్తావిస్తూ.. గాజాలో 65 వేల మందికిపైగా ప్రజలు ప్రాణత్యాగం చేశారన్నారు. ఇజ్రాయెల్ దురాగతాలకు పాల్పడుతోందని విమర్శించారు. ఇదిలా ఉండగా.. ఉగ్రవాదంపై చర్యలు తీసుకునేవరకు పాకిస్థాన్‌తో చర్చల ప్రసక్తే లేదని భారత్‌ పలు సందర్భాల్లో స్పష్టం చేసిన విషయం తెలిసిందే. 

"ఓజీ" బెన్ఫిట్ షో టిక్కెట్ ధర రూ.1.29 వేలు - సొంతం చేసుకున్న వీరాభిమాని

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం ఓజీ. ఈ నెల 25వ తేదీన విడుదలకానుంది. దీంతో ఈ సినిమాకు టిక్కెట్ల అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ టిక్కెట్లు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడుపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్‌లోని శ్రీనివాసా థియేటర్లో 'ఓజీ' బెనిఫిట్‌ షో టికెట్‌ వేలం పాటను ఆయన అభిమానులు నిర్వహించారు.

పీఎంవో నుంచి కాల్ వస్తే కల అనుకున్నా : మోహన్ లాల్

పీఎంవో నుంచి కాల్ వస్తే కల అనుకున్నా : మోహన్ లాల్తనకు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం నుంచి ఫోన్ వచ్చిందని చెబితే నమ్మలేక ఓ కల అనుకున్నానని మలయాళ అగ్ర నటుడు మోహన్ లాల్ అన్నారు. ప్రతిష్ఠాత్మక దాదాసాహెబ్‌ ఫాల్కే అవార్డుకు ఎంపికయ్యారంటూ ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం నుంచి ఫోన్‌ కాల్‌ వస్తే కలగా భావించానని చెప్పారు.

చార్మింగ్ స్టార్ శర్వానంద్ 36వ సినిమా- స్కిల్డ్ మోటార్ సైకిల్ రేసర్‌గా లుక్ అదుర్స్

చార్మింగ్ స్టార్ శర్వానంద్ 36వ సినిమా- స్కిల్డ్ మోటార్ సైకిల్ రేసర్‌గా లుక్ అదుర్స్చార్మింగ్ స్టార్ శర్వానంద్ తన 36వ మూవీలో స్కిల్డ్ మోటార్ సైకిల్ రేసర్‌గా కనిపించబోతున్నారు. అభిలాష్ కంకర దర్శకత్వంలో ప్రతిష్టాత్మక యూవీ క్రియేషన్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ హైదరాబాద్‌లో జరుగుతోంది. శర్వా, టీమ్‌పై రేస్‌కు సంబంధించిన కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ సన్నివేశాలు సినిమాలో హైలైట్‌గా వుండబోతున్నాయి. ఈరోజు మేకర్స్ శర్వానంద్ పర్సనల్ స్టిల్స్‌ని విడుదల చేశారు. స్టైలీష్ మేకోవర్‌లో శర్వా లుక్స్ అదిరిపోయాయి. శర్వా ఫ్యాషన్‌ ట్రెండీ క్లాసీ లుక్‌లో ఆకట్టుకున్నారు.

అక్కినేని నాగేశ్వరరావు 101వ జయంతి- 4K డాల్బీ అట్మాస్‌తో శివ రీ రిలీజ్.. నాగార్జున ప్రకటన

అక్కినేని నాగేశ్వరరావు 101వ జయంతి- 4K డాల్బీ అట్మాస్‌తో శివ రీ రిలీజ్.. నాగార్జున ప్రకటననటసామ్రాట్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారి 101వ జయంతి సందర్భంగా శివ 4K డాల్బీ ఆట్మాస్ రీ రిలీజ్ డేట్‌ని కింగ్ నాగార్జున అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సినిమా నవంబర్ 14న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. 1989లో విడుదలైన శివ చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌లో నిర్మాతలు అక్కినేని వెంకట్ అండ్ సురేంద్ర యార్లగడ్డ నిర్మించారు. ఇండియన్ సినిమాను బిఫోర్ శివ అండ్ ఆఫ్టర్ శివగా రీడిఫైన్ చేసిన శివ గ్రేటెస్ట్ ఇండియన్ సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.

Dude: ప్రదీప్ రంగనాథన్ పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ డ్యూడ్ నుంచి బాగుండు పో రిలీజ్

Dude: ప్రదీప్ రంగనాథన్ పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ డ్యూడ్ నుంచి బాగుండు పో రిలీజ్వరుస బ్లాక్‌బస్టర్‌ విజయాలతో దూసుకుపోతున్న యంగ్ సెన్సేషన్ ప్రదీప్ రంగనాథన్ పాన్ ఇండియా మూవీ డ్యూడ్‌తో అలరించడానికి రెడీ అవుతున్నారు. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రంతో కీర్తిశ్వరన్ డైరెక్టర్‌గా పరిచయం అవుతున్నారు. 'ప్రేమలు' అద్భుతమైన విజయం తర్వాత ప్రదీప్ సరసన మమిత బైజు నటించగా, శరత్ కుమార్ కీలక పాత్ర పోషించారు. రీసెంట్‌‍గా రిలీజైన ఫస్ట్ సింగిల్ బూమ్ బూమ్‌ చార్ట్ బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు మేకర్స్ సెకండ్ గేర్ బాగుండు పో సాంగ్‌ని రిలీజ్ చేశారు.

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?కోలీవుడ్ హాస్య నటుడు రోబో శంకర్ హఠాత్తుగా షూటింగులోనే కుప్పకూలిపోవడం, ఆ తర్వాత ఐసీయూలో చికిత్స తీసుకుంటూ కన్నుమూసారు. ఆయన మృతికి కారణం కామెర్ల వ్యాధిగా తేలింది. కామెర్ల వ్యాధిని సాధారణంగా పచ్చ కామెర్లు అంటారు. ఇది ఒక వ్యాధి కాదు, కేవలం ఒక లక్షణం మాత్రమే. రక్తంలో బైలిరుబిన్ అనే పసుపు రంగు పదార్థం ఎక్కువగా పేరుకుపోవడం వల్ల కామెర్లు వస్తాయి. ఈ బైలిరుబిన్ సాధారణంగా ఎర్ర రక్త కణాలు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆరోగ్యవంతమైన కాలేయం ఈ బైలిరుబిన్‌ను రక్తం నుండి తీసివేసి, పిత్తం ద్వారా బయటకు పంపుతుంది.

రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్.. మహిళా ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏంటది?

రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్.. మహిళా ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏంటది?ఇన్ఫోసిస్ మహిళా ఐటీ ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పింది. 2024-25లో రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్ఫోసిస్ దాదాపు 900 మంది మహిళలకు శుభవార్త చెప్పింది. ఇది కనీసం ఆరు నెలల విరామం తీసుకున్న తర్వాత మహిళా నిపుణులు తమ కెరీర్‌లను తిరిగి ప్రారంభించడంలో సహాయపడటానికి రూపొందించబడింది.

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?యాలకలు. వీటిని తినడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోజనాలకు గల కారణం వాటిలోని వివిధ రకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. యాలకలు యాంటీఆక్సిడెంట్లను పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలోని కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. గ్యాస్, ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. యాలకలు తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది, దీనివల్ల కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర నొప్పి సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.

పండుగ కలెక్షన్ మియారాను విడుదల చేసిన తనైరా

పండుగ కలెక్షన్ మియారాను విడుదల చేసిన తనైరాటాటా సంస్థకు చెందిన మహిళల ఎత్నిక్ వస్త్రాల బ్రాండ్ అయిన తనైరా, తమ పండుగ కలెక్షన్‌, మియారా క్రాఫ్టెడ్ బై హ్యాండ్, రూటెడ్ ఇన్ ప్యూరిటీ పేరిట విడుదల చేసింది. నేటి మహిళల కోసం చేతితో తయారు చేసిన ఈ శ్రేణి, సమకాలీన డిజైన్లను సాంప్రదాయ పనితనంతో మిళితం చేస్తుంది, విభిన్నంగా నిలిపే వైవిధ్యమైన డిజైన్ భాషను తెస్తుంది. విభిన్న నేత సంప్రదాయాలలో పట్టు, కాటన్లను కలిగి ఉన్న మియారా, వ్యక్తిగత ఆనందంగా లేదా ప్రతిష్టాత్మకమైన బహుమతిగా ఎంచుకున్నప్పటికీ, ప్రతి వేడుక క్షణాన్ని ఉన్నతీకరించడానికి రూపొందించబడింది.

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌భారతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రపంచ మెడ్‌టెక్‌కు ఒక మైలురాయి అయిన సందర్భములో, భారతదేశములోని ప్రముఖ వైద్య పరికరాల కంపెనీలలో ఒకటైన మెరిల్, నెక్ట్-జనరేషన్ సాఫ్ట్ టిష్యూ సర్జికల్ రోబోటిక్ సిస్టమ్ అయిన మిజ్జో ఎండో 4000ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ పురోగతి ఆవిష్కరణ సరైన శస్త్రచికిత్స అందుబాటును పునర్నిర్వచించటానికి సిద్ధముగా ఉన్నది, అలాగే భారతదేశపు ఈ అధునాతన రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స ప్రపంచమునకు కేంద్రముగా మారే అవకాశములను సూచిస్తున్నది.
