సోమవారం, 18 ఆగస్టు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 18 ఆగస్టు 2025 (11:21 IST)

లండన్ వీధుల్లో సామాన్యుడిలా చక్కర్లు కొడుతున్న విరాట్ కోహ్లీ

virat kohli - anushka
భారత స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ తన భార్య అనుష్కతో కలిసి లండన్ వీధుల్లో సామాన్యుడిలా చక్కర్లు కొడుతున్నారు. భారత్‌లో ఉండే అభిమానుల కోలాహలానికి దూరంగా సాదాసీదా సామాన్యుడిలా లండన్ వీధుల్లో తిరుగుతున్న వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. 
 
ప్రస్తుతం నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్న ఈ వీడియోలో కోహ్లీ, అనుష్క స్థానికులతో ముచ్చటిస్తున్నట్టు కనిపిస్తోంది. తమను గుర్తుపట్టిన వారితో ఈ సెలెబ్రిటీ జంట నవ్వుతూ పలకరించడం, సరదాగా మాట్లాడటం వంటివి ఈ వీడియోలో ఉన్నాయి. ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా వారు తమ వ్యక్తిగత సమయాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. 
 
ఇటీవలే ముగిసిన ఐపీఎల్ 2025 సీజన్‌లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగుళూరు‌కు టైటిల్ అందించిన తర్వాత కోహ్లీ ఈ విరామం తీసుకున్నారు. కాగా, ఈ యేడాది మే నెలలో ఆయన టెస్ట్ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికిన విషయం తెల్సిందే. 


 

భర్త మొబైల్ ఫోన్ ఇవ్వలేదని భార్య ఆత్మహత్య

భర్త మొబైల్ ఫోన్ ఇవ్వలేదని భార్య ఆత్మహత్యభర్త మొబైల్ ఫోన్ ఇవ్వలేదన్న మనస్తాపంతో ఓ మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ముదిగుబ్బ మండలం యాకర్లకుంటపల్లిలో ఈ ఘన చోటుచేసుకుంది. స్థానిక పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.... మహారాష్ట్రకు చెందిన సుధీర్ కట్కర్‌కు నీమా కట్కర్ (18) అనే యువతితో ఆరు నెలల క్రితం వివాహమైంది. ఆ తర్వాత ఈ దంపతులు బొగ్గులు కాల్చే పని కోసం ముదిగుబ్బకు వలస వచ్చారు.

జార్ఖండ్ గవర్నర్‌గా పనిచేస్తే అత్యున్నత పదవులు వరిస్తాయా? నాడు ముర్ము - నేడు సీపీఆర్

జార్ఖండ్ గవర్నర్‌గా పనిచేస్తే అత్యున్నత పదవులు వరిస్తాయా? నాడు ముర్ము - నేడు సీపీఆర్జార్ఖండ్ రాష్ట్ర గవర్నర్‌గా విధులు నిర్వహించేవారికి దేశ అత్యున్నత పదవులు వరిస్తున్నాయి. గతంలో జార్ఖండ్ గవర్నర్‌గా పని చేసిన ద్రౌపది ముర్ముకు రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఎంపిక చేయగా, ప్రస్తుతం ఆమె దేశ ప్రథమ పౌరురాలిగా కొనసాగుతున్నారు. ఇపుడు జార్ఖండ్ రాష్ట్ర మాజీ గవర్నర్ సీపీ రాధాకృష్ణన్‌‍ను దేశ రెండో అత్యున్నత పదవి అయిన ఉపరాష్ట్రపతి పదవి కోసం ఎన్డీయే అభ్యర్థిగా బీజేపీ ఎంపిక చేసింది. దీంతో జార్ఖండ్ రాష్ట్ర గవర్నర్‌గా పనిచేసేవారికి అత్యున్నత పదవులు దక్కుతాయనే భావన నెలకొంది.

కృష్ణాష్టమి వేడుకల్లో అపశృతి - విద్యుత్ షాక్‌తో ఐదుగురి మృతి

కృష్ణాష్టమి వేడుకల్లో అపశృతి - విద్యుత్ షాక్‌తో ఐదుగురి మృతిహైదరాబాద్ నగరంలోని రామంతాపూర్‌లోని గోకుల్ నగర్‌లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. కృష్ణాష్టమి వేడుకల్లో విద్యుత్ షాక్ తగిలి ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కృష్ణాష్టమి వేడుకల్లో భాగంగా, ఆదివారం రాత్రి స్థానికంగా రథయాత్ర జరిగింది. రథాన్ని లాగుతున్న వాహనం మరమ్మతుకు గురైంది. దీంతో ఆ వాహనాన్ని కొందరు యువకులు పక్కకు లాగుతున్నారు. ఆ సమయంలో తొమ్మిది మంది యువకులకు కరెంట్ షాక్ తగిలింది. వీరిలో ఐదుగురు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో నలుగురు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. రథానికి విద్యుత్ తీగలు తగలడంతో ఈ పెను విషాదం సంభవించింది.

కుమార్తె అప్పగింత వేళ ఆగిన గుండె... పెళ్లింట విషాదం!

కుమార్తె అప్పగింత వేళ ఆగిన గుండె... పెళ్లింట విషాదం!తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో విషాదకర ఘటన ఒకటి చోటుచేసుకుంది. అత్తారింటికి కుమార్తెను అప్పగిస్తున్న వేళ ఓ తల్లి గుండె ఆగిపోయింది. దీంతో అప్పటివరకు ఎంతో సంతోషంగా కళకళలాడుతున్న పెళ్లింట విషాదం నెలకొంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

ఎన్డీయే ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా సీపీఆర్ - చంద్రబాబు - పవన్ హర్షం

ఎన్డీయే ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా సీపీఆర్ - చంద్రబాబు - పవన్ హర్షంఎన్డీయే కూటమి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా మహారాష్ట్ర గవర్నర్ సీపీ రాధాకృష్ణన్ పేరును ప్రకటించడం పట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి, తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్‌లు హర్షం వ్యక్తంచేశారు. రాధాకృష్ణన్ అభ్యర్థిత్వానికి టీడీపీ తరపున సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటిస్తున్నట్లు వారు పేర్కొన్నారు.

Watch More Videos

VN Aditya: ఫెడరేషన్ నాయకులను మారిస్తే సమస్యలు సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి : VN ఆదిత్య

VN Aditya: ఫెడరేషన్ నాయకులను మారిస్తే సమస్యలు సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి : VN ఆదిత్యసినీ కార్మికుల సమ్మె వల్ల గత మూడు రోజులుగా పెద్ద సినిమా చిత్రాలు కూడా నిలిచిపోయాయి. గత కొద్దిరోజులుగా సమ్మె బాట పట్టిన కార్మికులు చేస్తున్న డిమాండ్లకు నిర్మాతలెవరూ సానుకూలంగా లేరు. లేబర్ కమీషనర్ నూ, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కోమటిరెడ్డిని కలిసినా అది పరిష్కారం కాలేదు. ఇదిగో అదిగో రేపు, ఎల్లుండి పరిష్కారం అవుతుందని ఫెడరేషన్ నాయకులు కార్మికులకు మసిబూసి మారేకాయ చేస్తున్నారు.

వాళ్లు ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్ చేస్తారు... మేము ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం : ఏఆర్ మురుగదాస్

వాళ్లు ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్ చేస్తారు... మేము ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం : ఏఆర్ మురుగదాస్సినిమా కలెక్షన్స్ దర్శకులు ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్ చేస్తారని, కోలీవుడ్ దర్శకులు మాత్రం ప్రతి ఒక్కరినీ ఎడ్యుకేట్ చేస్తారని తమిళ దర్శకుడు ఏఆర్ మురుగదాస్ అన్నారు. శివకార్తికేయన్ హీరోగా ఆయన దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం మదరాసి. సెప్టెంబరు 5వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఓ ట్యూబ్ చానెల్‌కు ప్రత్యేక ఇంటర్వూ ఇచ్చారు.

రీ రిలీజ్‌కు సిద్దమైన 'స్టాలిన్' మూవీ

రీ రిలీజ్‌కు సిద్దమైన 'స్టాలిన్' మూవీమెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన బ్లాక్‌బస్టర్ మూవీ 'స్టాలిన్'. ఈ చిత్రాన్ని మళ్లీ రిరిలీజ్ చేసేందుకు చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆగస్టు 22న ఈ సినిమాను రీ-రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన చిరంజీవి, ‘స్టాలిన్' సమాజానికి ఒక గొప్ప సందేశాన్ని అందించిన చిత్రమని గుర్తుచేసుకున్నారు. రెండు దశాబ్దాల క్రితం విడుదలైనా, ఆ చిత్రంలోని సందేశం ఇప్పటికీ ఎంతో విలువైనదని ఆయన అన్నారు.

పవన్ కళ్యాణ్ ఓ పొలిటికల్ తుఫాను : రజనీకాంత్

పవన్ కళ్యాణ్ ఓ పొలిటికల్ తుఫాను : రజనీకాంత్సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ తాజాగా 50 యేళ్ల సినీ ప్రస్థానాన్ని పూర్తి చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, సినీ హీరో, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ .. సూపర్ స్టార్‌కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. దీనికి రజనీకాంత్ ఇచ్చిన రీట్వీట్ ఇపుడు ప్రతి ఒక్కరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఇదే అంశంపై రజనీకాంత్ కాంత్ ఆదివారం స్పందించారు.

వీధి కుక్కలను చంపవద్దు అంటే ఎలా? దత్తత తీసుకోండి.. హ్యాష్ ట్యాగ్ సృష్టించండి.. వర్మ (video)

వీధి కుక్కలను చంపవద్దు అంటే ఎలా? దత్తత తీసుకోండి.. హ్యాష్ ట్యాగ్ సృష్టించండి.. వర్మ (video)ఢిల్లీ-ఎన్‌సిఆర్ ప్రాంతంలోని అన్ని వీధికుక్కలను షెల్టర్లలో ఉంచాలని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చినప్పటి నుండి, చాలా మంది బాలీవుడ్ ప్రముఖులు ఈ నిర్ణయాన్ని ఖండించారు. ఈ పరిస్థితిని పరిష్కరించడానికి ఇది సరైన మార్గం కాదని అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర నిర్మాత రామ్ గోపాల్ వర్మ జంతు ప్రేమికులందరికీ ఒక విషయం చెప్పారు. ప్రజలను వీధికుక్కలు కరిచి చంపుతుండగా, కుక్క ప్రేమికులు కుక్క హక్కుల గురించి ట్వీట్ చేయడంలో బిజీగా ఉన్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com