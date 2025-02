పవన్ కళ్యాణ్ కాపుగా ఉండి జంగం ధరించడం ఎందుకు? గోదావరి లేదా కృష్ణ పుష్కరాల సమయంలో పవన్ ఎప్పుడూ పవిత్ర స్నానం ఎందుకు చేయలేదని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. బీజేపీ ప్రభావంతోనే పవన్ కళ్యాణ్ ఇదంతా చేస్తున్నారని వారు ఆరోపిస్తున్నారు.

ఈ రాజకీయ ట్రోల్స్ పక్కన పెడితే, పవన్ కళ్యాణ్ ఆకారంలో మార్పు వచ్చిందని ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. అలాగే పొట్టకూడా పెరిగిందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం పాత వీడియోలను కొత్త వీడియోలతో లింక్ చేసి మీమ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. సీనియర్ ఎన్.టి.రామారావు నుండి ప్రభాస్ వరకు ఎవరినీ వారు వదిలిపెట్టలేదు. ఈ చిత్రాలను ఉపయోగించి పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులపై ప్రతీకారం తీర్చుకుంటున్నారు.

Botox ????, Lypos ????, Face Surgeries ???? cheyyinchukunna Kojja galla fans kuda @PawanKalyan Looks gurchi matladadame ????



Bro in his Prime ???????? pic.twitter.com/ovr17DSs31