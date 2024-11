బోరుగడ్డకు మొన్న బిర్యానీ, ఇప్పుడు దిండూ దుప్పటి, నిద్రించడగా చల్లగా ఫ్యాన్ (video)

రౌడీషీటర్ బోరుగడ్డ అనిల్ కు పోలీసులు చేస్తున్న రాచమర్యాదలు ఒక్కొక్కటిగా బయటకు వస్తున్నాయి. ఇటీవలే మార్గమధ్యంలో బోరుగడ్డ అనిల్ కు హోటల్లో చక్కగా బిర్యానీ ఇప్పించారు పోలీసులు. తాజాగా బోరుగడ్డకు చక్కగా దిండూ, దుప్పటి ఇచ్చి ఫ్యాను కూడా వేసి అతడు నిద్రపోతుంటే ఎదురుగా కూర్చుని చోద్యం చూస్తున్నారు పోలీసులు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఓ క్రిమినల్ కి పోలీసు స్టేషనులో ఇలాంటి రాచమర్యాదలు చేస్తారా అంటూ ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. ఐతే ఇది ఎక్కడ జరిందన్నది స్పష్టత లేదు. కాగా బోరుగడ్డ అనిల్ కుమార్ పైన ఇప్పటివరకూ 17 క్రిమినల్ కేసులు నమోదై వున్నాయి.

