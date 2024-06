తెలుగులో ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తమిళనాడు ఎంపీ

కానీ, 18వ లోక్‌సభ సమావేశాలు మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన ఎంపీలతో పాటు తమిళనాడుకు చెందిన ఒక ఎంపీ కూడా తెలుగులో ప్రమాణం చేయడం ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనకు సాక్షిగా నిలిచింది.

తమిళనాడులోని కృష్ణగిరి నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ ఎంపీ కె. గోపీనాథ్ భారత రాజ్యాంగాన్ని కుడిచేతిలో పట్టుకుని తెలుగులో ప్రమాణం చేశారు. భాష, సంస్కృతిని రక్షించడంలో బలమైన గుర్తింపు ఉన్న రాష్ట్రం నుండి వచ్చిన గోపీనాథ్, మాతృభాష పట్ల నిబద్ధత అన్నింటికీ మించినదని ఒక ఉదాహరణగా నిలిచారు. ఎందుకంటే అతను తెలుగు మాతృభూమికి చెందినవారు. అయినప్పటికీ తమిళనాడులో స్థిరపడ్డాడు. అతని పూర్వీకులు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందినవారు, కానీ తరువాత తమిళనాడుకు వలస వచ్చారు.

గతంలో 2001, 2006, 2011లో హోసూరు నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన గోపీనాథ్.. ఆ తర్వాత 2016లో ఏఐడీఎంకే అభ్యర్థి పి.బాలకృష్ణారెడ్డి చేతిలో ఓడిపోయారు.

2024 ఎన్నికల్లో తొలిసారిగా కృష్ణగిరి నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేసి గెలుపొందారు. హోసూరు, కృష్ణగిరి నియోజకవర్గాలు రెండూ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సరిహద్దులో ఉన్నాయి. తెలుగు మాట్లాడే ప్రజల జనాభా గణనీయంగా ఉంది.

గోపీనాథ్ తమిళనాడులో తెలుగు భాషకు బలమైన వాది. నిజానికి, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తమిళ భాషను తప్పనిసరి చేస్తూ మాజీ ముఖ్యమంత్రి జయలలిత చట్టాన్ని వ్యతిరేకించిన వ్యక్తి. ఆయన అప్పటి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్వేగభరితంగా పోరాడారు.

భవిష్యత్ తరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని మైనారిటీ భాషలను ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరాన్ని సమర్థించారు. ఆశ్చర్యకరంగా, తమిళనాడులో జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా జయలలిత తెలుగులో తన వాదనలకు సమాధానమిచ్చి, భాషల మధ్య పరస్పర గౌరవానికి సంబంధించిన అరుదైన సందర్భాన్ని ప్రదర్శించారు. పార్లమెంటులో గోపీనాథ్ భాషాభిమానాన్ని ఆదర్శప్రాయంగా ప్రదర్శించడం ప్రస్తుతం సర్వత్రా చర్చనీయాంశమైంది.

Tamil Nadu - Krishna Giri

Congress MP K Gopinath



takes oath in Telugu in parliament#ParliamentSession

So proud off you sir telugu sates inspired pic.twitter.com/Mps61ubTjb