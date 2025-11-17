Vangaveeti: వంగవీటి కుటుంబం నుంచి రాజకీయాల్లోకి ఆశా కిరణ్?
వంగవీటి కుటుంబం మరో వ్యక్తి రాజకీయ అరంగేట్రానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. వంగవీటి మోహన కృష్ణ కుమార్తె ఆశా కిరణ్ రాజకీయాల్లో రానున్నట్లు తెలిసింది. విజయవాడలోని రంగా విగ్రహానికి నివాళులు అర్పించిన తర్వాత, ఆమె రాజకీయ ప్రవేశంపై హింట్ ఇచ్చింది.
తాను ఇప్పుడు అధికారిక ప్రకటన చేయడం లేదని, రాజకీయాలపై తర్వాత ప్రకటిస్తానని మీడియాతో చెప్పారు. రంగా ఆదర్శాలను అనుసరించాలని, ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని ఆమె అన్నారు. ప్రజా జీవితంలోకి అడుగుపెట్టడంపై ఆమె మాటలు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చూపిస్తున్నాయి.
ప్రతి కష్టంలోనూ ప్రజలకు మద్దతు ఇస్తానని ఆశా కిరణ్ కూడా చెప్పారు. రాధా రంగ మిత్ర మండలి, ప్రజల మధ్య అంతరాన్ని తగ్గించాలని తాను యోచిస్తున్నానని ఆశా కిరణ్ తెలిపారు. ఆమె సందేశం తన రాజకీయ ప్రణాళికల గురించి కొత్త ఉత్సుకతను రేకెత్తించింది.
ఈ పరిణామం వంగవీటి కుటుంబంలో మరో చీలికను లేవనెత్తుతుంది. వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిని విడిచిపెట్టిన తర్వాత వంగవీటి రాధా ప్రస్తుతం తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నారు. ఆయన వరుసగా రెండు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేదు. మరో కుటుంబ సభ్యుడు వంగవీటి నరేంద్ర వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్లో ఉన్నారు. పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధిగా పనిచేస్తున్నారు. ఆశా కిరణ్ స్వతంత్ర విధానం కుటుంబంలోని విభేదాలను సూచిస్తుంది.