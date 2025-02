గుంటూరు మిర్చి యార్డ్ విజిట్: ఏపీ సర్కారు రైతులకు "శాపం"గా మారింది.. జగన్ (video)

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రైతులు టీడీపీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వంలో తమ ఉత్పత్తులకు గిట్టుబాటు ధరలు లభించకపోవడంతో అసంతృప్తితో ఉన్నారని వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి బుధవారం పేర్కొన్నారు. గుంటూరు మిర్చి యార్డులో మిర్చి రైతులతో సమావేశం తర్వాత విలేకరులతో మాట్లాడిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి, మినుములు, పెసలు, టమోటా, పత్తి లేదా ఇతర పంటలు రైతులకు కనీస మద్దతు ధరను పొందడం లేదని అన్నారు.

"రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మీరు ఏ పంటను తీసుకున్నా, అది మినుములు, పెసలు టమోటా, పత్తి లేదా మరే ఇతర పంట అయినా, రైతులకు కనీస మద్దతు ధర లభించడం లేదు. రాష్ట్రంలో ఈ పరిస్థితి కనిపిస్తోంది" అని జగన్ అన్నారు.

రైతుల దుస్థితికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కారణమని రెడ్డి ఆరోపిస్తూ, ముఖ్యమంత్రి ఎన్ చంద్రబాబు నాయుడు రైతులను మధ్యవర్తులకు అమ్మేస్తున్నారని ఆరోపించారు. గత వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం రైతు భరోసా కేంద్రం (ఆర్‌బీకే) చొరవ ద్వారా రైతులకు ఎలా మద్దతు ఇచ్చిందో గుర్తుచేసుకుంటూ, చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం రైతులకు "శాపం"గా మారిందని ఆయన అన్నారు.

ఇకపోతే.. వైసీపీ అధినేత జగన్ గుంటూరు యార్డ్‌కు వెళ్లడం విమర్శలకు దారి తీసింది. ఎన్నికల కోడ్ అమలులో ఉన్నందున రాజకీయ సమావేశాలు, సభలకు అనుమతి లేదని జగన్‌ను మిర్చి యాడ్‌లోకి అనుమతించవద్దని గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ జారీ చేసిన ఆదేశాలను పట్టించుకోకుండా జగన్ మిర్చియార్డులోకి వెళ్లి రైతులను కలిశారు.

VIDEO | Guntur: YSRCP chief Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) slams Andhra Pradesh government for ignoring chili farmers. He says, “Please see yourself what the plight of the farmers is. The plight of the farmers is that they are not getting MSP. All the promises (CM) N Chandrababu… pic.twitter.com/IY2yVLtljr