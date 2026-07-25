  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
  4. Today 26-07-2026 Daily Astrology
Written By పి.ప్రసూనా రామన్

ఆదివారం మీ రాశి ఫలితాలు- అవకాశాలు చేజారినా ఒకందుకు మంచికే అనుకోండి

Daily Astrology
Written By: పి.ప్రసూనా రామన్
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (20:29 IST)
google-news
Daily Astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
లక్ష్యానికి చేరువలో ఉన్నారు. ఓర్పుతో యత్నాలు సాగించండి. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పెద్దల జోక్యంతో సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. పనులు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. కొత్త వ్యక్తులతో మితంగా సంభాషించండి. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు. పత్రాలు అందుకుంటారు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఆశలొదిలేసుకున్న ధనం అందుతుంది. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. ఒత్తిడికి గురికావద్దు. కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
మీ నమ్మకం వమ్ముకాదు. కొన్ని విషయాలు అనుకున్నట్లే జరుగుతాయి. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. ముఖ్యుల కలయిక తృప్తినివ్వదు. మనోధైర్యంతో యత్నం కొనసాగిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ఆహ్వానం అందుకుంటారు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కొన్ని సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ఖర్చులు విపరీతం. రుణాలు, చెక్కులను స్వీకరిస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. పరిచయం లేని వారితో జాగ్రత్త. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. బ్యాంకు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి. వాహనం ఇతరులకు ఇవ్వవద్దు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. సన్నిహితుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ఒక అవసరానికి ఉంచిన ధనం మరోదానికి ఖర్చు చేస్తారు.
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కార్యసాధనకు మరింత కృషి చేయాలి. మీ కృషిలో లోపం రాకుండా చూసుకోండి. సాయం ఆశించవద్దు. స్వయంకృషితోనే లక్ష్యం సాధిస్తారు. స్థిరచరాస్తి ధనం అందుతుంది. బంధుమిత్రులతో సంభాషిస్తారు. సోదరుల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తుతాయి.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ధృఢసంకల్పంతో పురోగతికి శ్రమించండి. మీ విషయాల్లో ఇతరుల జోక్యానికి తావివ్వవద్దు. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. మీ కాలయాపన ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. ఆప్తుల కలయిక వీలుపడదు. కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త.
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ట 1, 2, 3, 4 పాదములు
మీ సమర్థతపై నమ్మకం పెంచుకోండి. స్థిరచరాస్తి ధనం అందుతుంది. ఆలయాలకు విరాళాలు, కానుకలు అందిస్తారు. అర్థాంతరంగా ముగించిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. ఇతరులతో మితంగా సంభాషించండి. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ఓర్పు, పట్టుదలతో శ్రమించండి. సాయం ఆశించవద్దు. యత్నాలను సన్నిహితులు ప్రోత్సహిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. నగదు డ్రా చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ప్రముఖులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. సంప్రదింపులు నిరుత్సాహపరుస్తాయి.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
గ్రహస్థితి ప్రతికూలంగా ఉంది. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పరుల బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ఆస్తుల గురించి సంభాషిస్తారు. గృహమార్పు అనివార్యం. వాహనదారులకు కొత్త సమస్యలు ఎదురవుతాయి.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
లక్ష్యం సాధించేవరకు శ్రమించండి. ఇతరుల వ్యాఖ్యలు పట్టించుకోవద్దు. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. చిట్‌ఫండ్స్, ఫైనాన్స్ రంగాల జోలికి పోవద్దు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. చీటికిమాటికి అసహనం చెందుతారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. అవకాశాలు చేజారినా ఒక విధంగా మంచికే అనుకోండి. యత్నాలు కొనసాగించండి. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు. పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యపడతాయి.
About Writer
పి.ప్రసూనా రామన్
తర్వాతి కథనం
26-07-2026 నుంచి 01-08-2026 వరకు మీ వార రాశి ఫలితాలు

జూలై 26, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?

జూలై 26, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రుతుపవనాల ప్రభావం కొనసాగే అవకాశం ఉంది. అనేక జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా చెదురుమదురుగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణ: ఆదిలాబాద్, కుమరమ్ భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో స్థానికంగా మోస్తరు నుంచి అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

Gen Z: 21 ఏళ్లలోనే అసెంబ్లీ, లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో యువత పోటీ.. జెన్-జెడ్‌కు రేవంత్ మద్దతు (video)

Gen Z: 21 ఏళ్లలోనే అసెంబ్లీ, లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో యువత పోటీ.. జెన్-జెడ్‌కు రేవంత్ మద్దతు (video)ప్రస్తుతం ఉన్న 25 ఏళ్ల కనీస వయోపరిమితికి బదులుగా, జెన్-జెడ్ (Gen Z) యువత 21 ఏళ్ల వయసులోనే లోక్‌సభ, అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేలా చూసేందుకు తెలంగాణ ఒక జాతీయ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శనివారం ప్రకటించారు. అసెంబ్లీ, లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి అవసరమైన కనీస వయసును 25 ఏళ్ల నుండి 21 ఏళ్లకు తగ్గించాలని కేంద్రాన్ని కోరుతూ తీర్మానం చేసేందుకు, ఆగస్టు మొదటి వారంలో శాసనసభ ప్రత్యేక సమావేశాలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.

Kazipet: కాజీపేట-విజయవాడ మధ్య ట్రిపుల్ లైన్ ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తి

Kazipet: కాజీపేట-విజయవాడ మధ్య ట్రిపుల్ లైన్ ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తికాజీపేట-విజయవాడ మధ్య చేపట్టిన మూడు లైన్ల రైల్వే మార్గం (ట్రిపుల్ లైన్), విద్యుదీకరణ ప్రాజెక్టు పూర్తి కావస్తోంది. ఇందులో భాగంగా మొత్తం 220 కిలోమీటర్ల మార్గంలో ఇప్పటికే 195 కిలోమీటర్ల మేర పనులు పూర్తయి వినియోగంలోకి వచ్చాయి. సుమారు రూ.3,100 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టు, రద్దీగా ఉండే విజయవాడ-కాజీపేట రైలు మార్గంలో సామర్థ్యాన్ని పెంచే లక్ష్యంతో సాగుతోంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో శనివారం కొత్త పది కోవిడ్ కేసులు నమోదు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో శనివారం కొత్త పది కోవిడ్ కేసులు నమోదుఆంధ్రప్రదేశ్‌లో శనివారం నాడు 10 కొత్త కోవిడ్-19 కేసులు నమోదయ్యాయి, దీంతో రాష్ట్రంలో మొత్తం యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 49కి చేరింది. ఆరోగ్య శాఖ విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రకారం, ఈ కొత్త కేసులలో గుంటూరు జిల్లాలో మూడు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో రెండు, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, కృష్ణ, తిరుపతి, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కటి చొప్పున కేసులు ఉన్నాయి. అత్యధికంగా తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో 11 కేసులు నమోదయ్యాయని, ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో గుంటూరు (9), వైఎస్ఆర్ కడప (8), విశాఖపట్నం (5), ఎన్టీఆర్ (3), కాకినాడ (2), ఏలూరు (2), బాపట్ల (2) జిల్లాలు, మరికొన్ని జిల్లాల్లో ఒక్కొక్క కేసు చొప్పున నమోదయ్యాయని ఆ శాఖ తెలిపింది.

భారతదేశంలోని వృద్ధుల కోసం మూడు కొత్త ఆవిష్కరణలు: అన్వయా కిన్ కేర్

భారతదేశంలోని వృద్ధుల కోసం మూడు కొత్త ఆవిష్కరణలు: అన్వయా కిన్ కేర్పదేళ్ల క్రితం, భారతదేశంలోని చాలా వరకూ స్టార్టప్ సంస్థలు ఫుడ్ డెలివరీ, ఈ-కామర్స్‌ వెంటపడుతున్నప్పుడు ప్రశాంత్ రెడ్డి ఒక సాహసోపేతమైన ముందడుగు వేశారు. ఆయన భారతదేశంలోని తల్లిదండ్రుల సంరక్షణకు కృషి చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ రోజు, ఆ సాహసం 'అన్వయా కిన్ కేర్'గా రూపుదిద్దుకుంది. ఇది 38 నగరాల్లో 1.5 లక్షల మందికి పైగా వయోధికులకు మద్దతునిస్తూ, 80 లక్షల గంటలకు పైగా గృహ సంరక్షణను అందించింది, 97% ప్రాణాలను కాపాడిన రికార్డుతో 5,000కు పైగా వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులను విజయవంతంగా నిర్వహించింది.

ఆదివారం మీ రాశి ఫలితాలు- అవకాశాలు చేజారినా ఒకందుకు మంచికే అనుకోండి

ఆదివారం మీ రాశి ఫలితాలు- అవకాశాలు చేజారినా ఒకందుకు మంచికే అనుకోండిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లక్ష్యానికి చేరువలో ఉన్నారు. ఓర్పుతో యత్నాలు సాగించండి. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పెద్దల జోక్యంతో సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. పనులు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. కొత్త వ్యక్తులతో మితంగా సంభాషించండి. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు. పత్రాలు అందుకుంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఆశలొదిలేసుకున్న ధనం అందుతుంది. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. ఒత్తిడికి గురికావద్దు. కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు.

26-07-2026 నుంచి 01-08-2026 వరకు మీ వార రాశి ఫలితాలు

26-07-2026 నుంచి 01-08-2026 వరకు మీ వార రాశి ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పనిభారం, విశ్రాంతి లోపం, కీలక ఒప్పందాల్లో మెలకువ వహించండి. అనాలోచిత నిర్ణయాలు తగవు, అనుభవజ్ఞుల సలహాతో పాటించండి. ఆదాయం బాగుంటుంది. రోజు వారి ఖర్చులే ఉంటాయి. పెట్టుబడులపై దృష్టి పెడతారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. శుక్రవారం నాడు పరిచయం లేని వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. మీ శ్రీమతికి అన్ని విషయాలు తెలియజేయండి. మీ చొరవతో ఒక సంబంధం నిశ్చయమవుతుంది. బంధువులతో తెగిపోయిన సంబంధాలు బలపడతాయి. గృహం నిత్యం సందడిగా ఉంటుంది. పెద్ద వ్యాపారాలు జోరుగా సాగుతాయి. ఆకర్షణీయమైన పథకాలు రూపొందిస్తారు. ఉపాధ్యాయులకు కొత్త బాధ్యతలు ఉద్యోగస్తులు కార్యక్రమాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. రిటైర్డ్ అధికారులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు

వేములవాడ ఆలయంలో లడ్డూ ప్రసాదం ధరల సవరింపు

వేములవాడ ఆలయంలో లడ్డూ ప్రసాదం ధరల సవరింపువేములవాడలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయ అధికారులు లడ్డూ ప్రసాదం ధరను సవరించాలని యోచిస్తున్నారు. ఈ ధరల సవరణకు ఆమోదం కోరుతూ ఆలయ అధికారులు దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్‌కు ప్రతిపాదనలు సమర్పించారు. రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటైన ఈ ఆలయానికి ప్రతిరోజూ పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తుంటారు. గత పదేళ్లుగా ధరలను పెంచకుండా, ముడి సరుకుల వ్యయం పెరిగినప్పటికీ నాణ్యమైన ప్రసాదాన్ని భక్తులకు అందిస్తూనే ఉన్నామని అధికారులు తెలిపారు.

25-07-2026 శనివారం ఫలితాలు - మీ అలక్ష్యం సమస్యకు దారితీస్తుంది

25-07-2026 శనివారం ఫలితాలు - మీ అలక్ష్యం సమస్యకు దారితీస్తుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆశావహదృక్పథంతో శ్రమించండి. మీ సామర్థ్యాన్ని తక్కువగా అంచనా వేసుకోవద్దు. యత్నాలకు పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. లక్ష్యం సాధిస్తారు. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. పనులు వేగవంతమవుతాయి. అనవసర జోక్యం తగదు. దైవదర్శనాల్లో ఒకంత అవస్థలెదుర్కుంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. ధనలాభం, వాహన సౌఖ్యం పొందుతారు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. మనోధైర్యంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా భావించవద్దు, కొత్తవ్యక్తులతో మితంగా సంభాషించండి.

ఆర్థిక ఇబ్బందులను తొలగించుకోవాలంటే శనివారం ఇలా చేస్తే?

ఆర్థిక ఇబ్బందులను తొలగించుకోవాలంటే శనివారం ఇలా చేస్తే?ఆర్థిక ఇబ్బందులను తొలగించుకోవాలంటే శనివారం శ్రీమన్నారాయణ స్వామిని పూజించాలి. శ్రీలక్ష్మి, కుబేరుడిని పూజించడమే కాకుండా శనివారం ఈ విధంగా పూజించడం ద్వారా సర్వాభీష్ఠాలు చేకూరుతాయి. జీవితంలో ప్రశాంతత, సంపద చేకూరాలంటే.. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, రుణ బాధలు తొలగిపోవాలంటే.. శనివారం గోవిందుడిని పూజించడం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. గోవిందుడిని ఇంట శనివారం పూజ చేయడం లేదా ఆలయానికి వెళ్లి ఆయనను దర్శించుకోవడం ద్వారా ఈతిబాధలు వుండవు. శనివారం గోవిందునికి తులసి అర్చన చేయడం, రెండు నేతి దీపాలు వెలిగించాలి. పండ్లు, చక్కెర పొంగలి నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.