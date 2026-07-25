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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 25 July 2026 (19:25 IST)

వేములవాడ ఆలయంలో లడ్డూ ప్రసాదం ధరల సవరింపు

Vemulawada Laddu Prasadam
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (19:25 IST)
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Vemulawada Laddu Prasadam
వేములవాడలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయ అధికారులు లడ్డూ ప్రసాదం ధరను సవరించాలని యోచిస్తున్నారు. ఈ ధరల సవరణకు ఆమోదం కోరుతూ ఆలయ అధికారులు దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్‌కు ప్రతిపాదనలు సమర్పించారు. రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటైన ఈ ఆలయానికి ప్రతిరోజూ పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తుంటారు. గత పదేళ్లుగా ధరలను పెంచకుండా, ముడి సరుకుల వ్యయం పెరిగినప్పటికీ నాణ్యమైన ప్రసాదాన్ని భక్తులకు అందిస్తూనే ఉన్నామని అధికారులు తెలిపారు. 
 
ఆలయ రికార్డుల ప్రకారం, ప్రసాదాల తయారీకి అయ్యే ఖర్చు 2018-19లో రూ. 12 కోట్ల నుండి 2023-24 నాటికి రూ. 21.40 కోట్లకు పెరిగింది. కానీ వాటి విక్రయ ధరలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు లేదు. 100 గ్రాముల లడ్డూ తయారీకి సుమారు రూ. 23 ఖర్చవుతుండగా, ప్రస్తుతం దానిని రూ. 20కే విక్రయిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. 42 లడ్డూల తయారీకి ఆలయం సుమారు రూ. 966 ఖర్చు చేస్తోంది. 
 
కొండగట్టు, భద్రాచలం, బాసర, ధర్మపురి ఆలయాల్లో ఇదే పరిమాణం కలిగిన లడ్డూ రూ. 25కి, యాదాద్రి ఆలయంలో రూ. 30కి విక్రయించబడుతున్న విషయాన్ని అధికారులు ప్రస్తావించారు. గత కొన్నేళ్లుగా శనగపిండి, నెయ్యి, పంచదార, జీడిపప్పు, ఎండుద్రాక్ష, యాలకుల ధరలు పెరగడం వల్లే తయారీ వ్యయం పెరిగిందని వారు పేర్కొన్నారు. ఇటీవల ఎల్‌పీజీ ధరలు పెరగడం కూడా తయారీ ఖర్చుల పెరుగుదలకు కారణమైందని వారు తెలిపారు. లడ్డూలతో పాటు, పులిహోర ప్రసాదం ధరను కూడా సవరించాలని ప్రతిపాదించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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