విశాఖపట్నంలో కొత్త పంపిణీ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన కోల్డ్స్టార్ లాజిస్టిక్స్
విశాఖపట్నం: భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఉష్ణోగ్రత-నియంత్రిత సరఫరా గొలుసు పరిష్కారాల ప్రదాత అయిన కోల్డ్స్టార్ లాజిస్టిక్స్, విశాఖపట్నంలో (వైజాగ్) తన రెండవ అత్యాధునిక పంపిణీ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తన కార్యకలాపాలను విస్తరించింది. కంపెనీ ఇప్పటికే వైజాగ్లోని సొణ్యతంలో 33,000 పైగా చదరపు అడుగుల గిడ్డంగిని నిర్వహిస్తోంది. విశాఖపట్నం, ఆనందపురం మండలంలోని సొణ్యతంలో ఉన్న కోల్డ్స్టార్ యొక్క 33,000 పైగా చదరపు అడుగుల కేంద్రం, మెరైన్, ఫార్మాస్యూటికల్స్ మరియు FMCG వ్యాపారాలకు సేవలు అందిస్తుంది, దేశంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలకు లాస్ట్-మైల్ డెలివరీని నిర్ధారిస్తుంది.
భారతదేశపు అతిపెద్ద ఓడరేవుగా, వైజాగ్ ప్రతి సంవత్సరం టన్నుల కొద్దీ సరుకులను నిర్వహిస్తుంది. గత సంవత్సరాలుగా, ఈ తీరప్రాంత నగరం ఒక కీలకమైన సముద్రయాన, ఫార్మాస్యూటికల్ హబ్గా స్థిరపడింది. తాజా సముద్రపు ఆహారం, FMCG కోసం నిజ-సమయ డెలివరీల డిమాండ్ పెరుగుతున్నందున, కోల్డ్స్టార్గా మేము ఇక్కడ మా ఉనికిని విస్తరించడానికి, ఈ డైనమిక్ ల్యాండ్స్కేప్లో భాగం కావడానికి చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాము. 3500+ ప్యాలెట్ల సామర్థ్యంతో, మా కొత్త కేంద్రం నగరంలోకి, నగరం నుండి వస్తువుల నిరంతరాయ కదలికను సులభతరం చేయడానికి చక్కగా సన్నద్ధమై ఉందని కోల్డ్స్టార్ లాజిస్టిక్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, సమీర్ వర్మ అన్నారు.
23కు పైగా నగరాల్లో పెరుగుతున్న ఉనికితో, కోల్డ్స్టార్ యొక్క కోల్డ్ చైన్ నెట్వర్క్ ఎండ్-టు-ఎండ్ విజిబిలిటీ, నియంత్రణను అందించడానికి రూపొందించబడింది. మూలం నుండి గమ్యస్థానం వరకు, మూలప్రాంతాలలో సోర్సింగ్, కన్సాలిడేషన్ నుండి క్రాస్-డాకింగ్, లాస్ట్-మైల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్, రివర్స్ లాజిస్టిక్స్ వరకు, కోల్డ్స్టార్ ప్రతి దశలోనూ ఉత్పత్తి యొక్క సమగ్రతను నిర్ధారిస్తుంది. కోల్డ్స్టార్ లాజిస్టిక్స్, శక్తి-సామర్థ్య వ్యవస్థలు, ఆధునిక వేర్హౌసింగ్ టెక్నాలజీ, కోల్డ్స్టార్ యొక్క యాజమాన్య AI-ML-ఆధారిత లాజిస్టిక్స్ ప్లానింగ్ సాఫ్ట్వేర్తో పనిచేసే 23 ఉష్ణోగ్రత-నియంత్రిత పంపిణీ కేంద్రాల ద్వారా భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఒక విస్తృతమైన, టెక్-ఫస్ట్ కోల్డ్ చైన్ నెట్వర్క్ను నిర్వహిస్తుంది.