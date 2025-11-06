గురువారం, 6 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 6 నవంబరు 2025 (13:20 IST)

గౌతమి చౌదరి వర్సెస్ ధర్మ మహేష్.. భార్యపై కేసు పెట్టాడు.. కారణం ఏంటంటే?

Gowthami Chowdary Vs Dharma Mahesh
ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ గౌతమి చౌదరి వార్తల్లో నిలిచింది. భర్త, సినీ నటుడు ధర్మ మహేష్‌తో ఉన్న దాంపత్య వివాదం నేపథ్యంలో తాజాగా కూకట్‌పల్లి పీఎస్‌లో గౌతమిపై కేసు నమోదు అయింది.  తన వ్యక్తిగత వివరాలు, ఫోటోలు, వీడియోలను మీడియాలో పెడతానని బెదిరిస్తున్నారని, అలాగే తన ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేశారని ఆరోపిస్తూ మహేష్ ఫిర్యాదు చేశారు. 
 
ఇంకా గౌతమి టీమ్ పది కోట్ల రూపాయలు డిమాండ్ చేస్తున్నారని మహేష్ ఆరోపించారు. అయితే ఈ వ్యాఖ్యలను గౌతమి ఖండించింది. తనపై ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్‌ అయ్యింది నిజమేనని స్పష్టం చేశారు. ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా తప్పుడు కేసు పెట్టారన్నారు. తాను అలాంటి కార్యకలాపాలకు పాల్పడలేదని తెలిపింది. 
 
తనను వ్యక్తిగతంగా దిగజార్చడానికే ఇలాంటి ఫేక్ కేసులు పెడుతున్నారని ఆమె స్పష్టం చేసింది. తాను ఎవ్వరిని రూ. 10 కోట్లు అడగలేదని గౌతమి చౌదరి వెల్లడించింది. 
 
ఇక భర్త ధర్మ మహేష్‌కి, బిగ్‌బాస్ కంటెస్టెంట్ రీతూ చౌదరితో సహా వేరే మహిళలతో వివాహేతర సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆరోపిస్తూ గౌతమి చౌదరి సాక్ష్యాలతో కూడిన వీడియోలు, చాటింగ్ స్క్రీన్‌షాట్‌లను మీడియాకు విడుదల చేశారు. దీనికి ప్రతిగా ధర్మ మహేష్ కూడా గౌతమిపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. 

స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 75 ఏళ్లు.. ఆ గిరిజన గ్రామంలో పవన్ వల్ల విద్యుత్ వచ్చింది..

స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 75 ఏళ్లు.. ఆ గిరిజన గ్రామంలో పవన్ వల్ల విద్యుత్ వచ్చింది..అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అడవుల్లో గూడెం అనే చిన్న గిరిజన గ్రామం ఉంది. అనంతగిరి మండలంలోని రోంపల్లి పంచాయతీ పరిధిలోని ఈ గ్రామంలో కేవలం 17 ఇళ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. మండల కేంద్రం నుండి దాదాపు 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఇప్పటివరకు, ఈ ఇళ్లలో విద్యుత్తు లేదు. దశాబ్దాలుగా, గ్రామస్తులు ఆధునిక ప్రపంచానికి దూరంగా, పూర్తి చీకటిలో నివసించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్-ఒడిశా ఘాట్ రోడ్డులో కాలి బూడిదైన ఆర్టీసీ బస్సు.. ప్రయాణీకులకు ఏమైంది? (video)

ఆంధ్రప్రదేశ్-ఒడిశా ఘాట్ రోడ్డులో కాలి బూడిదైన ఆర్టీసీ బస్సు.. ప్రయాణీకులకు ఏమైంది? (video)విశాఖపట్నం నుండి జైపూర్ వెళ్తున్న ఒడిశా ఆర్టీసీ బస్సు ఆంధ్రప్రదేశ్-ఒడిశా ఘాట్ రోడ్డులో మంటల్లో చిక్కుకోవడంతో జరగబోయే విషాద సంఘటన తృటిలో తప్పింది. గురువారం ఉదయం ఒడ్డవలస గ్రామంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. డ్రైవర్ అప్రమత్తత కారణంగా, బస్సును వెంటనే ఆపేశారు. భయాందోళనకు గురైన ప్రయాణికులను సురక్షితంగా తరలించడానికి వీలు కల్పించారు. ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. సకాలంలో తీసుకున్న చర్య వల్ల పెద్ద విపత్తు తప్పింది. ప్రయాణికులు కిందకు దిగిన కొన్ని క్షణాల్లోనే మంటలు బస్సు మొత్తానికి వ్యాపించి, చూస్తుండగానే కాలిబూడిదైంది.

Tea Biscuit: టీతో పాటు బిస్కెట్ టేస్టుగా లేదని.. టీ షాపు ఓనర్‌ని చంపేశాడు

Tea Biscuit: టీతో పాటు బిస్కెట్ టేస్టుగా లేదని.. టీ షాపు ఓనర్‌ని చంపేశాడుచిన్న చిన్న కారణాలకే హత్యలు చేసే వారు పెరిగిపోతున్నారు. క్షణికావేశంలో నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా బిస్కెట్ రుచిగా లేదని ఓ టీ షాపు ఓనర్‌ని ఓ కస్టమర్ హత్య చేశాడు. ఈ సంఘటన నవంబర్ 4న పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని తూర్పు బుర్ద్వాన్ జిల్లాలోని రైనాలోని ఖలేర్‌పూల్ ప్రాంతంలో జరిగింది. కస్టమర్ చేసిన దాడికి టీ దుకాణం యజమాని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించడంతో బుధవారం పోలీసులు హుస్సేన్ మొల్లాను అరెస్టు చేశారు. మృతుడిని వృత్తిరీత్యా టీ అమ్మేవాడు, రైనాలోని మచ్ఖండ గ్రామానికి చెందిన ఫరీద్ అలీ షేక్ (50) గా గుర్తించారు. అతని టీ దుకాణం ఖలేర్‌పూల్ ప్రాంతంలో ఉంది.

Bihar Assembly Polls: బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు.. మొదటి దశ ఎన్నికలు ప్రారంభం

Bihar Assembly Polls: బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు.. మొదటి దశ ఎన్నికలు ప్రారంభంబీహార్‌లో 2025 అసెంబ్లీ ఎన్నికల మొదటి దశ గురువారం ఉదయం 7:00 గంటలకు రాష్ట్రంలోని 243 స్థానాల్లోని 18 జిల్లాల్లోని 121 నియోజకవర్గాలలో ప్రారంభమైంది. దాదాపు 3.75 కోట్ల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. పోలింగ్ సాయంత్రం 6 గంటలకు ముగుస్తుంది.

నడిరోడ్డుపైనే దేశాధ్యక్షురాలిని వాటేసుకుని ముద్దు పెట్టుకోబోయాడు (video)

నడిరోడ్డుపైనే దేశాధ్యక్షురాలిని వాటేసుకుని ముద్దు పెట్టుకోబోయాడు (video)నడిరోడ్డు పైనే మెక్సికో దేశాధ్యక్షురాలు లైంగిక వేధింపులకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనతో అక్కడి వారంతా షాక్ తిన్నారు. అసలేం జరిగిందంటే... మంగళవారం నాడు మెక్సికో దేశాధ్యక్షురాలు క్లాడియా షీన్బామ్ ఓ బహిరంగ కార్యక్రమంలో ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నారు. ఇలా ఆమె మాట్లాడుతున్న సమయంలో వెనుక నుంచి వచ్చిన ఓ వ్యక్తి ఆమెపై చేయి వేసి ముద్దు పెట్టుకోబోయాడు. వెంటనే స్పందించిన భద్రతా సిబ్బంది అతడిని పక్కకి నెట్టారు. ఐనప్పటికీ అతడు వెనక్కి తగ్గకపోగా ఆమెను చేతులతో తాకరాని చోట అసభ్యంగా తాకే ప్రయత్నం చేసాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అయ్యింది. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఆస్తమా రోగులు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తింటే...

ఆస్తమా రోగులు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తింటే...డ్రాగన్ ఫ్రూట్‌. ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరం. ఇందులో పలు పోషక విలువలు వున్నాయి. వీటి వల్ల ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది. ఈ పండు వృద్ధాప్యాన్ని త్వరగా దరిచేరనివ్వదు. జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేట్లు చూస్తుంది. దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఆస్తమా రోగులు ఈ పండు తింటుంటే సమస్య రాకుండా మేలు చేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తి కోసం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తినాలి. జుట్టు, చర్మం, మెదడు, కళ్ళను రక్షించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండి

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండిచిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...కొంతమంది బరువు ఎలా తగ్గాలా అని తెగ బాధపడిపోతుంటారు. మరికొందరు ఎంత తిండి తిన్నా కూడా పీలగా, బక్కపలచగా వుంటారు. ఐతే ఇలాంటివారు ఎలాంటి ఆహారం తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకోకుండా ఏదిబడితే అది తినేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎలాంటి పదార్థాలను తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకుని వాటిని తింటుంటే బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు వుంటాయి. వీటిని తాగుతుంటే క్రమంగా బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అలాగే అరటిపండు. ఇందులో కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లలో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది శక్తిని పెంచడానికి, బరువు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలుగ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, సాంప్రదాయ టీల లోని కొన్ని రకాలు. హెర్బల్ టీలు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పువ్వులతో రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తపోటును నియంత్రించే మందార టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, తలనొప్పితో బాధపడేవారు అల్లం టీ తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పసుపు టీ తాగితే అందులోని కుర్కమిన్ అనే పదార్థంలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడం, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేయడంలో బాదం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.
