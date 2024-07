వార్షిక బడ్జెట్ ఎఫెక్ట్ : రోజురోజుకూ తగ్గిపోతున్న బంగారం ధరలు!

నా బంగారు తల్లి, ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ బుద్ధ చిత్ర దర్శకుడు రాజేష్ టచ్‌రివర్ భార్య చిత్ర నిర్మాత, ప్రముఖ సంఘసేవకురాలు, ప్రజ్వల సేవాసంస్థ నిర్వాహకురాలు డా. సునీతా కృష్ణన్ రాసిన 'I am what I am' పుస్తకాన్ని తెలంగాణ మంత్రి సీతక్క ఆవిష్కరించారు. బేగంపేటలోని పార్క్ గ్రీన్ హోటల్‌లో శుక్రవారం జరిగిన పుస్తకావిష్కరణ సభకు మంత్రి సీతక్క, అమెరికా కాన్సులేట్ జనరల్ జెన్నిఫర్ లార్సన్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. పుస్తకావిష్కరణ అనంతరం మంత్రి సీతక్క ప్రసగించారు.