Gold: గరిష్ట స్థాయిలకు బంగారం.. శుక్రవారం మాత్రం పసిడి తగ్గింది..
బలమైన పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి తర్వాత బంగారం రికార్డు గరిష్ట స్థాయిలకు దగ్గరగా ఉన్నప్పటికీ, ఫెడరల్ రిజర్వ్ త్వరలో రేట్లను తగ్గిస్తుందని వ్యాపారులు భావిస్తున్నారు. శుక్రవారం నాడు మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్)లో బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి.
బంగారం ధరను డాలర్లలో నిర్ణయించినందున, అమెరికా కరెన్సీలో ఏదైనా బలహీనత ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాని డిమాండ్ను పెంచుతుంది. మునుపటి సెషన్లో, బంగారం ధరలు 10 గ్రాములకు రూ.1,23,677 రికార్డు స్థాయికి చేరుకోగా, వెండి కిలోకు రూ.1,53,388 కొత్త గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది.
ముఖ్యంగా అమెరికాలో ప్రపంచ ఆర్థిక, రాజకీయ అనిశ్చితుల కారణంగా బంగారం ధరలు బలమైన పెరుగుదల ధోరణిలో ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే శుక్రవారం మాత్రం పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి. ఇటీవల దూసుకెళ్తున్న బంగారం ధరకు కాస్తా బ్రేకులు పడ్డాయి. వివిధ నగరాల్లో రూ.వెయ్యి మేర బంగారం తగ్గింది. ఇదే సమయంలో వెండి ధర దాదాపు మూడు వేలు పెరిగింది.