Hydrogen Train: దేశంలో హైడ్రోజన్ రైళ్లు - భారత రైల్వేలో చారిత్రాత్మక మైలురాయి.. తొలి రైలు ఎక్కడ నుంచి? (video)

భారతీయ రైల్వేలు ఇప్పుడు నిరంతరం కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను పరిచయం చేస్తున్నాయి. తాజాగా రైల్వేలు తదుపరి దశలో హైడ్రోజన్‌తో నడిచే రైలును ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తున్నాయి. ఇది ఖచ్చితంగా రైల్వే రంగానికి ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయి అవుతుంది.

ఈ రైలు ఈ నెల మార్చి 31న తన తొలి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించనుంది. ఈ హైడ్రోజన్ రైలును మొదట హర్యానాలోని జింద్-సోనేపట్ మార్గంలో నడపనున్నారు. ఈ హైడ్రోజన్ రైలు కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించడంలో, స్వచ్ఛమైన శక్తి వైపు వెళ్లడంలో ఒక ప్రధాన అడుగు అవుతుంది.

వాతావరణ మార్పు ఒక ప్రధాన సమస్యగా మారుతున్నందున, హైడ్రోజన్ రైళ్లు రైళ్ల భవిష్యత్తుగా భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇవి హైడ్రోజన్ ఇంధన కణాలపై నడుస్తాయి. దీన్ని ఉపయోగించేటప్పుడు, దాని నుండి నీరు, వేడి మాత్రమే బయటకు వస్తాయి.

సాంప్రదాయ డీజిల్ రైళ్లలో కార్బన్ ఉద్గారాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇంకా, శబ్ద కాలుష్యం కూడా గణనీయంగా ఉంటుంది. హైడ్రోజన్ రైళ్లతో మనం ఈ రెండింటినీ నియంత్రించవచ్చు. ఈ అనేక ప్రయోజనాల కారణంగా, హైడ్రోజన్ రైళ్లు భారతదేశంలోని అత్యుత్తమ రైళ్లలో ఒకటిగా భావిస్తున్నారు.

ఈ రైలు మొదట హర్యానాలోని జింద్-సోనేపట్ మార్గంలో నడుస్తుంది. బలమైన రైలు మౌలిక సదుపాయాలు కలిగిన రాష్ట్రం, రైలు డిమాండ్ నిరంతరం పెరుగుతూనే ఉండటం వలన హైడ్రోజన్ రైలును నడపడానికి హర్యానాను ఎంచుకున్నారు.

First look of India's First Hydrogen Trainset "NaMo Green Rail"



Power: 3200HP

Max Speed: 110Kmph

Section: Sonipat - Jind

Rake Configuration: 2 Hydrogen Power Cars + 8 Passenger Car

Passenger Capacity: 2638

Range: 375km

Status: Under Development & Testing @RDSOLucknow pic.twitter.com/5IIcVl0APg