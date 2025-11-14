గుంటూరులో జరుగుతున్న 4వ జాతీయ సుగంధ ద్రవ్యాల సదస్సు

అఖిల భారత సుగంధ ద్రవ్యాల ఎగుమతిదారుల ఫోరం యొక్క లాభాపేక్షలేని సాంకేతిక భాగస్వామి అయిన వరల్డ్ స్పైస్ ఆర్గనైజేషన్, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరులోని ఐటిసి వెల్కమ్లో 4వ జాతీయ సుగంధ ద్రవ్యాల సదస్సు 2025 యొక్క మొదటి రోజును అధికారికంగా ప్రారంభించింది. ఈ రెండు రోజుల పరిశ్రమ సమావేశం స్పైస్ రూట్ ఎహెడ్-సేఫ్, సస్టైనబుల్-స్కేలబుల్ అనే నేపథ్యంతో జరుగుతోంది.
WSO ఛైర్మన్ శ్రీ రామ్కుమార్ మీనన్ తన ప్రారంభోపన్యాసంలో ప్రతినిధులను స్వాగతించారు. ఆహార భద్రతను బలోపేతం చేయడం, సుగంధ ద్రవ్యాల రంగంలో వృద్ధిని పెంచడం అనే సమావేశం యొక్క జంట లక్ష్యాలను గురించి వివరించారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సుగంధ ద్రవ్యాలకు డిమాండ్ గణనీయంగా పెరుగుతున్న కీలకమైన సందర్భంలో పరిశ్రమ ఉందంటూ, స్థిరత్వం ఇకపై ఐచ్ఛికం కాదు, స్కేలబిలిటీ రేపు ఎవరు నాయకత్వం వహిస్తుందో నిర్ణయిస్తుందని ఆయన అన్నారు.
FSSAI సైంటిఫిక్ ప్యానెల్ ఆన్ పెస్టిసైడ్ రెసిడ్యూస్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ పరేష్ షా, సుగంధ ద్రవ్యాల సరఫరా చైన్ యొక్క సమగ్రత, వృద్ధికి పునాది అని చెబుతూ, పొలం నుండి పళ్లెం వరకు, ఆహార భద్రత మన మార్గదర్శక సూత్రంగా ఉండాలి. మన వ్యూహాలు నమ్మకం లేదా జాడను గుర్తించడంలో ఎటువంటి అంతరాన్ని వదిలివేయకూడదు అన్నారు. రైతుల జీవనోపాధిని మార్చడంలో సాంకేతికత, వ్యాప్తి పాత్రను సుగంధ ద్రవ్యాల బోర్డు డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎబి రెమాశ్రీ, వెల్లడిస్తూ, సాంకేతికత ఒక తాళం లాంటిది, దానిని పొలాల్లోకి తీసుకురావడం, విభిన్న ప్రాంతాలలో దానిని వ్యాప్తి చేయడం, రైతులు సృష్టించిన విలువలో వాటాను నిర్ధారించడం ఒక సవాలని అన్నారు.
మొదటి రోజు సుగంధ ద్రవ్యాల సరఫరా చైన్ అంతటా ఆహార భద్రత, అగ్రిటెక్ ఆధారితమైన అభ్యాసం, వ్యవసాయ ఆవిష్కరణల సంఘాల ద్వారా సమగ్ర వృద్ధిపై ఆలోచింపజేసే చర్చలు జరిగాయి. వ్యవసాయ-ఉత్పత్తి సంస్థలు, వ్యవసాయ సాంకేతిక సంస్థలు, నియంత్రకాలు, ప్రపంచ సుగంధ ద్రవ్యాల పరిశ్రమ ఆటగాళ్ల హాజరు ఈ కార్యక్రమం యొక్క సహకార స్ఫూర్తిని పెంచింది.
ఈ సమావేశం రైతులు, రైతు-ఉత్పత్తి సంస్థలు, వ్యవసాయ సాంకేతిక సంస్థల నుండి ప్రాసెసర్లు, ఎగుమతిదారులు, రెగ్యులేటర్లు, సాంకేతిక ప్రదాతల వరకు విస్తృత శ్రేణి వాటాదారులను ఒకచోట చేర్చింది. వీరందరూ, భారతదేశ సుగంధ ద్రవ్యాల పరిశ్రమను సురక్షితమైన, స్థిరమైన, స్కేలబుల్ మార్గంలో ముందుకు తీసుకెళ్లడం అనే ఒకే లక్ష్యంతో ఐక్యమయ్యారు.
ఈ సమావేశం రేపు, (నవంబర్ 15, 2025న) కూడా కొనసాగుతుంది, వృద్ధిని బాధ్యతతో సమతుల్యం చేయడం, ఉత్పత్తిదారులు, ప్రాసెసర్లను నేరుగా అనుసంధానించే అంకితమైన కొనుగోలుదారు-అమ్మకందారు ఇంటర్ఫేస్తో అర్థవంతమైన భాగస్వామ్యాలు, కార్యాచరణ ఫలితాల కోసం వేదికను ఏర్పాటు చేస్తుంది.