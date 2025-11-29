హైదరాబాద్: క్యుఈ కాన్క్లేవ్ 2025 భారతదేశం, వెలుపల నుండి సిఎక్స్ఓలు, ఇంజనీరింగ్ నాయకులు, నాణ్యమైన ఆవిష్కర్తలు సహా 400కి పైగా కంపెనీల నుండి 850 మందికి అతిథులను ఒకే చోట చేర్చి హైదరాబాద్లో అద్భుతమైన విజయం సాధించింది. బియాండ్ అస్యూరెన్స్: ఇంజనీరింగ్ ట్రస్ట్ ఇన్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఏఐ అనే నేపథ్యంతో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమం, సురక్షితమైన, నైతికమైన, అనుభవ-సమృద్ధమైన ఏఐ వ్యవస్థలను నిర్మించడంలో క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ ఇప్పుడు ఎలా కేంద్రీకృతమై ఉందో నొక్కి చెప్పింది.
క్వాలిజీల్, బ్రౌజర్ స్టాక్, ప్క్లౌడీ, కాంటెక్స్ట్ఏఐ, క్యూఏ పైలెట్, సింథసైజ్డ్ వంటి సంస్థలు మద్దతుతో నిర్వహించబడిన ఈ సమావేశం క్యుఈ కమ్యూనిటీకి ఒక మలుపుగా నిలిచింది. ఎంటర్ప్రైజ్ హామీలో కొత్త బెంచ్మార్క్ను నిర్దేశించే ఏఐ ధ్రువీకరణ, ట్రస్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అయిన ValidAIte ఆవిష్కరణతో ముగిసింది.
క్యుఈ కాన్క్లేవ్ 2025 అనేది కేవలం ఒక సమావేశం కాదు - నమ్మకం అనేది ఇప్పుడు టెక్నాలజీకి కరెన్సీ అని ప్రకటించే వేదిక అని క్వాలిజీల్ సహ వ్యవస్థాపకుడు, ఇండియా ఆపరేషన్స్ హెడ్ మధు మూర్తి రోనాంకి అన్నారు. ValidAIteతో, ఎంటర్ప్రైజెస్ కార్యాచరణను పరీక్షించడం నుండి మేధస్సు మరియు నైతికతను ధృవీకరించడం వరకు ఎలా మారవచ్చో మేము చూపించాము అని అన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో, వర్క్ఫ్లోలోని వాలిడైట్ యొక్క ప్రత్యక్ష ప్రదర్శన ట్రస్ట్ వాలిడేషన్ను ఎంటర్ప్రైజ్ పైప్లైన్లలో నేరుగా ఎలా జొప్పించవచ్చో వివరించింది. పాలన మరియు వ్యాపార ప్రభావం మధ్య అంతరాన్ని ఇది తగ్గిస్తుంది. ValidAIte టెస్ట్ ఆటోమేషన్ నుండి ట్రస్ట్ ఆటోమేషన్కు QE యొక్క పరిణామాన్ని సూచిస్తుంది అని మధు జోడించారు.
ఈ కాన్క్లేవ్లో 7 కీనోట్లు, 7 ప్యానెల్ చర్చలు జరిగాయి. సౌత్వెస్ట్ ఎయిర్లైన్స్, ఎవరెస్ట్ గ్రూప్, ప్క్లౌడీ, బ్రౌజర్స్టాక్, కాంటెక్స్ట్ఏఐ, బ్రాడ్రిడ్జ్, ప్లాట్ఫామ్బిల్డ్స్, మాస్టెక్ డిజిటల్ నుండి ఆలోచనా నాయకులు ట్రస్ట్ ఇంజనీరింగ్, ఏజెంటిక్ క్వాలిటీ, ఎక్స్పీరియన్స్- బిజినెస్ వాల్యూ, హైపర్స్కేల్ ఇంజనీరింగ్ అనే నాలుగు నేపథ్య ట్రాక్లలో పరిజ్ఙానం పంచుకున్నారు. 2025లో క్యుఈ నుండి నాయకులు ఏమి ఆశిస్తున్నారు అనే దానిపై సిఐఓ ప్యానెల్ ఒక ముఖ్యమైన ఆకర్షణగా నిలిచింది, ఇది ధృవీకరించదగిన, బాధ్యతాయుతమైన ఏఐ హామీ కోసం పెరుగుతున్న అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పింది.
నేటి సంస్థలు కేవలం హామీని మాత్రమే కోరుకోవు అవి నమ్మకాన్ని కోరుకుంటున్నాయి అని ఎవరెస్ట్ గ్రూప్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అంకిత్ గుప్తా అన్నారు. క్యుఈ కాన్క్లేవ్ 2025 క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ భవిష్యత్తు అనేది మేధస్సు యొక్క విశ్వసనీయతను నిరూపించడంలో ఉందని స్పష్టం చేసింది అని జోడించారు.