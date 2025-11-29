శనివారం, 29 నవంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 29 నవంబరు 2025 (19:34 IST)

ఏఐ విశ్వసనీయత, నైతికతను కొలవడానికి వాలిడైట్‌ని పరిచయం చేసిన క్వాలిజీల్

QE conclave
హైదరాబాద్: క్యుఈ కాన్క్లేవ్ 2025 భారతదేశం, వెలుపల నుండి సిఎక్స్ఓలు, ఇంజనీరింగ్ నాయకులు, నాణ్యమైన ఆవిష్కర్తలు సహా 400కి పైగా కంపెనీల నుండి 850 మందికి అతిథులను ఒకే చోట చేర్చి హైదరాబాద్‌లో అద్భుతమైన విజయం సాధించింది. బియాండ్ అస్యూరెన్స్: ఇంజనీరింగ్ ట్రస్ట్ ఇన్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఏఐ అనే నేపథ్యంతో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమం, సురక్షితమైన, నైతికమైన, అనుభవ-సమృద్ధమైన ఏఐ వ్యవస్థలను నిర్మించడంలో క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ ఇప్పుడు ఎలా కేంద్రీకృతమై ఉందో నొక్కి చెప్పింది.
 
క్వాలిజీల్, బ్రౌజర్ స్టాక్, ప్క్లౌడీ, కాంటెక్స్ట్‌ఏఐ, క్యూఏ పైలెట్, సింథసైజ్డ్ వంటి సంస్థలు మద్దతుతో నిర్వహించబడిన ఈ సమావేశం క్యుఈ కమ్యూనిటీకి ఒక మలుపుగా నిలిచింది. ఎంటర్‌ప్రైజ్ హామీలో కొత్త బెంచ్‌మార్క్‌ను నిర్దేశించే ఏఐ ధ్రువీకరణ, ట్రస్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ అయిన ValidAIte ఆవిష్కరణతో ముగిసింది.
 
క్యుఈ కాన్‌క్లేవ్ 2025 అనేది కేవలం ఒక సమావేశం కాదు - నమ్మకం అనేది ఇప్పుడు టెక్నాలజీకి కరెన్సీ అని ప్రకటించే వేదిక అని క్వాలిజీల్ సహ వ్యవస్థాపకుడు, ఇండియా ఆపరేషన్స్ హెడ్ మధు మూర్తి రోనాంకి అన్నారు. ValidAIteతో, ఎంటర్‌ప్రైజెస్ కార్యాచరణను పరీక్షించడం నుండి మేధస్సు మరియు నైతికతను ధృవీకరించడం వరకు ఎలా మారవచ్చో మేము చూపించాము అని అన్నారు. 
 
ఈ కార్యక్రమంలో, వర్క్‌ఫ్లోలోని వాలిడైట్ యొక్క ప్రత్యక్ష ప్రదర్శన ట్రస్ట్ వాలిడేషన్‌ను ఎంటర్‌ప్రైజ్ పైప్‌లైన్‌లలో నేరుగా ఎలా జొప్పించవచ్చో వివరించింది.  పాలన మరియు వ్యాపార ప్రభావం మధ్య అంతరాన్ని ఇది తగ్గిస్తుంది. ValidAIte టెస్ట్ ఆటోమేషన్ నుండి ట్రస్ట్ ఆటోమేషన్‌కు QE యొక్క పరిణామాన్ని సూచిస్తుంది అని మధు జోడించారు.
 
ఈ కాన్క్లేవ్‌లో 7 కీనోట్‌లు, 7 ప్యానెల్‌ చర్చలు జరిగాయి. సౌత్‌వెస్ట్ ఎయిర్‌లైన్స్, ఎవరెస్ట్ గ్రూప్, ప్క్లౌడీ, బ్రౌజర్‌స్టాక్, కాంటెక్స్ట్‌ఏఐ, బ్రాడ్‌రిడ్జ్, ప్లాట్‌ఫామ్‌బిల్డ్స్, మాస్టెక్ డిజిటల్ నుండి ఆలోచనా నాయకులు ట్రస్ట్ ఇంజనీరింగ్, ఏజెంటిక్ క్వాలిటీ, ఎక్స్‌పీరియన్స్- బిజినెస్ వాల్యూ, హైపర్‌స్కేల్ ఇంజనీరింగ్ అనే నాలుగు నేపథ్య ట్రాక్‌లలో పరిజ్ఙానం పంచుకున్నారు. 2025లో క్యుఈ నుండి నాయకులు ఏమి ఆశిస్తున్నారు అనే దానిపై సిఐఓ  ప్యానెల్ ఒక ముఖ్యమైన ఆకర్షణగా నిలిచింది, ఇది ధృవీకరించదగిన, బాధ్యతాయుతమైన ఏఐ హామీ కోసం పెరుగుతున్న అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పింది.
 
నేటి సంస్థలు కేవలం హామీని మాత్రమే కోరుకోవు అవి నమ్మకాన్ని కోరుకుంటున్నాయి అని ఎవరెస్ట్ గ్రూప్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అంకిత్ గుప్తా అన్నారు. క్యుఈ కాన్క్లేవ్ 2025 క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ భవిష్యత్తు అనేది మేధస్సు యొక్క విశ్వసనీయతను నిరూపించడంలో ఉందని స్పష్టం చేసింది అని జోడించారు.

Sudigali Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్ G.O.A.T సినిమాకి బ్యాగ్రౌండ్ అందిస్తున్న మణిశర్మ

Sudigali Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్ G.O.A.T సినిమాకి బ్యాగ్రౌండ్ అందిస్తున్న మణిశర్మజైశ్నవ్ ప్రొడక్షన్ , మాహాతేజ క్రియేషన్స్ లో అద్భుతం, టేనంట్ వంటి అద్బుతమైన చిత్రాలని నిర్మించిన మొగుళ్ళ చంద్రశేఖర్ గారి నిర్మాణంలో... క్రికెట్ నేపధ్యం లోనే కామెడీ ప్రధాన అంశంగా సుడిగాలి సుధీర్, దివ్యభారతి ప్రధాన పాత్రధారులుగా మూవీ G.O.A.T . ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ చివరి దశకి చేరుకుంది.

Aadi Pinisetty: బాలయ్య ముక్కు సూటి మనిషి, అల్లు అర్జున్ తో హలో హాయ్ అంతే.. : ఆది పినిశెట్టి

Aadi Pinisetty: బాలయ్య ముక్కు సూటి మనిషి, అల్లు అర్జున్ తో హలో హాయ్ అంతే.. : ఆది పినిశెట్టికథ వినకుండా చేసిన సినిమా అఖండ2. అంటే కొద్దిగానే చెప్పాడు బోయయపాటి. సరైనేడు చేసిన అనుభవంతో బోయపాటిపై పూర్తి నమ్మకం వుంది. అప్పట్లో ఆయన ఏం చెప్పారో. ఆడియన్స్ కూడా అదే చూపించారు. దాంతో అఖండ 2కు ఏమి మాట్లాడకుండా నమ్మేశాను. అయితే అజ్నాతవాసి సినిమాను కథ వినకుండా చేసేశాను. కానీ ఏదో మిస్ అయి సినిమా పొందలేకపోయిందని.. ఆది పినిశెట్టి అన్నారు.

Shobhan Babu: సోగ్గాడు స్వర్ణోత్సవ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన డి.సురేష్ బాబు

Shobhan Babu: సోగ్గాడు స్వర్ణోత్సవ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన డి.సురేష్ బాబునటభూషణ శోభన్ బాబు నటించిన సోగ్గాడు చిత్రం అప్పట్లో బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లను హోరెత్తించి...అనేక రికార్డులను సొంతం చేసుకుంది. పల్లెటూరు నేపథ్యంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం తర్వాత 'సోగ్గాడు' శోభన్ బాబు అని పిలవడం మొదలు పెట్టారు. శోభన్ బాబు, జయచిత్ర, జయసుధ నాయకానాయికలుగా కె.బాపయ్య దర్శకత్వంలో సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై డి.రామానాయుడు నిర్మించిన ఈ చిత్రం నాటి ఇంటిల్లిపాదినీ ఆకట్టుకుని అజరామరంగా నిలిచింది.

Satyaprakash: రాయలసీమ భరత్ నటించిన జగన్నాథ్ విడుదలకు సిద్ధం

Satyaprakash: రాయలసీమ భరత్ నటించిన జగన్నాథ్ విడుదలకు సిద్ధంభరత్ ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ మీద పీలం పురుషోత్తం నిర్మాణంలో భరత్, సంతోష్ దర్శకత్వంలో రానున్న చిత్రం జగన్నాథ్. ఈ మూవీలో రాయలసీమ భరత్ హీరోగా, నిత్యశ్రీ, ప్రీతి, సారా హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. భరత్ హీరోగా, నిర్మాతగా, దర్శకుడిగా చేస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన అన్ని పనులు పూర్తయ్యాయి. ప్రస్తుతం ప్రమోషన్స్ మీద చిత్రయూనిట్ ఫోకస్ పెట్టింది.

Sai Durga Tej: డిస్కవర్ ఆంధ్ర టైటిల్, గ్లింప్స్ లాంఛ్ చేసిన సాయి దుర్గ తేజ్

Sai Durga Tej: డిస్కవర్ ఆంధ్ర టైటిల్, గ్లింప్స్ లాంఛ్ చేసిన సాయి దుర్గ తేజ్ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సహకారంతో నవదీప్ పల్లపొలి, సాయి దుర్గ తేజ్ సారథ్యంలో శ్రీకాంత్ మన్నెపురి డిస్కవర్ ఆంధ్ర డాక్యుమెంటరీని తెరకెక్కించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ని పడాల సురేందర్ రెడ్డి, శ్రావ్య కూనం సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీ టైటిల్, గ్లింప్స్ లాంఛ్‌ని శనివారం ఘనంగా నిర్వహించారు.

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదు

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదుఈమధ్య కాలంలో చాలామంది ఉదయాన్నే లేవగానే గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం అలవాటుగా చేసుకుంటున్నారు. ఐతే కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు, సున్నితమైన కడుపు సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండటం మంచిది. అల్సర్లు, ఇతర జీర్ణ సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండాలి. కిడ్నీలు, గుండె సమస్యలున్నవారు ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదని నిపుణులు చెబుతారు. గర్భిణీ స్త్రీలు గోరువెచ్చని నీటిని తాగే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి. అలాగే గొంతు సమస్యలున్నవారు, దంత సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగితే చికాకు అనిపించవచ్చు.

Ginger Pachhadi: శీతాకాలం.. అల్లం పచ్చడితో ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలో తెలుసా?

Ginger Pachhadi: శీతాకాలం.. అల్లం పచ్చడితో ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలో తెలుసా?ముందుగా కడాయిలో స్పూన్ నూనెతో మెంతులు, ధనియాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి. వీటిని ప్లేటులోకి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. వీటిని ఓ గిన్నెలో వేసి పక్కన ఉంచాలి. ఇప్పుడు ఇదే కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసి ఎండుమిర్చి వేయించాలి. ఆ తర్వాత దీనిని ప్లేట్​లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని కొద్దిగా చింతపండు వేయాలి. ఇందులో ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసి ఉడకబెట్టాలి. ఆ తర్వాత చింతపండును చల్లారబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సీజార్ తీసుకొని వేయించిన అల్లం, ఎండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. ఇందులో చింతపండు రసంతో పాటు పావు కిలో బెల్లం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. అంతే టేస్టీ అల్లం చట్నీ రెడీ.

జుట్టుకు మేలు చేసే ఉల్లిపాయ నూనె.. మసాజ్ చేస్తే అవన్నీ పరార్

జుట్టుకు మేలు చేసే ఉల్లిపాయ నూనె.. మసాజ్ చేస్తే అవన్నీ పరార్మహిళలను ప్రధానంగా వేధిస్తున్న సమస్య జుట్టు రాలడమే అవుతుంది. జుట్టు పోషణకు మహిళలు ఏవేవో ఆయిల్స్ వాడుతుంటారు. అలాంటి వారు మీరైతే జుట్టు రాలకుండా వుండేందుకు ఉల్లినూనె వాడితే సరిపోతుంది. ఉల్లిపాయలో ఉండే పోషకాలు జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఉల్లినూనెతో పది నిమిషాలు హెయిర్ మసాజ్ చేస్తే కుదుళ్లకు పోషణ అందుతుంది. జుట్టు రాలే సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. ఉల్లిపాయ నూనెతో కుదుళ్లకు మర్దన చేయడం ద్వారా జుట్టు పెరుగుతుంది.

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుంది

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుందిమనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

winter tips, వెల్లుల్లిని ఇలా చేసి తింటే?

winter tips, వెల్లుల్లిని ఇలా చేసి తింటే?చిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రోజువారీ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకోవడం వల్ల శరీరంలోని అదనపు చెడు కొవ్వులు తగ్గుతాయి.
