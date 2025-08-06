శనివారం, 9 ఆగస్టు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 6 ఆగస్టు 2025 (18:46 IST)

వయోవృద్ధులను స్కామ్స్ నుండి రక్షించుటకు ఖ్యాల్‌తో ట్రూకాలర్ భాగస్వామ్యం

Truecaller
వయోవృద్ధులు ఈ డిజిటల్ యుగాన్ని స్వీకరిస్తున్న సమయములో, వారికి ఇదివరకు కంటే ఎక్కువ ప్రమాదం ఉండవచ్చు అని వారు కనుగొంటున్నారు. తెలియని సాంకేతికత, వేగంగా-పెరుగుతున్న మోసాల పన్నాగాలతో, సైబర్ నేరము బారినపడిన బాధితులు 50 పైబడిన వయసు ఉన్నవారే అనడములో ఆశ్చర్యము లేదు. చాలామంది కేవలం డబ్బు పోగొట్టుకోవడం మాత్రమే కాకుండా, వారి భద్రతా భావం, నమ్మకాన్ని కూడా పోగొట్టుకున్నారు.
 
పెరుగుతున్న విపత్తుకు స్పందనగా, ప్రముఖ ప్రపంచవ్యాప్త కమ్యూనికేషన్స్ ప్లాట్ఫార్మ్ అయిన ట్రూకాలర్, వయోవృద్ధుల సాధికారత, సంక్షేమము పట్ల నిబద్ధత ఉన్న భారతదేశములో మొదటి స్థానములో ఉన్న ఖ్యాల్‌తో భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యం వయోవృద్ధులతో ఖ్యాల్‌కు ఉన్న లోతైన అనుబంధాన్ని, అర్థవంతమైన పరస్పర చర్యలతో వారి ప్రత్యేక అవసరాలను అర్థంచేసుకోవడం, స్పందించం- ట్రూకాలర్ యొక్క అత్యాధునిక కాలర్ గుర్తింపు సాంకేతికతతో కలుపుతుంది. కలిసి ఈ రెండు సంస్థలు నమ్మకమైన, విశ్వసనీయమైన కమ్యూనికేషన్‌ను పెంచే ఒక ధృఢమైన, సురక్షితమైన కవచాన్ని సృష్టిస్తాయి తద్వారా భారతదేశములోని వయోవృద్ధులకు ఒక సురక్షితమైన, మరింత కనెక్ట్ చేయబడిన కమ్యూనిటీని నిర్మిస్తాయి.
 
ఖ్యాల్ సభ్యులందరు, వారికి కాలర్ గుర్తింపు, స్పామ్ రక్షణ ఫీచర్స్‌కు యాక్సెస్ ఉందని నిర్ధారిస్తూ, ట్రూకాలర్ ప్రీమియం సభ్యత్వముపై ప్రత్యేక 50% రాయితీ అందుకుంటారు. అదనంగా, ఈ సమగ్ర భద్రత కార్యక్రమములో భాగంగా, ఖ్యాల్, ట్రూకాలర్ అంకితమైన విద్యాసంబంధ కంటెంట్‌ను కలిసి సృష్టిస్తారు. ఇందులో, “కొత్త స్కామ్ హైలైట్స్’ సెషన్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఉత్పన్నము అవుతున్న మోసపు పన్నాగాలను డీకోడ్ చేయడము, ఇంటరాక్టివ్ “స్పాట్ ది స్కామ్” వర్క్ షాప్స్, పోటీలను, తెలియని నంబర్ల నుండి కాల్స్ కొరకు ఆవశ్యకమైన మార్గదర్శకాలు, స్కామ్ ప్రయత్నాలను విజయవంతంగా గుర్తించిన, తప్పించుకున్న ఖ్యాల్ వయోవృద్ధుల నుండి శక్తివంతమైన ప్రమాణిత పత్రాలు ఉంటాయి. ఈ కార్యక్రమాలు డిజిటల్, ఆన్-గ్రౌండ్ ఫార్మాట్స్ సమ్మేళనము ద్వారా అందించబడతాయి. వయోవృద్ధులకు వర్క్ షాప్స్, సెషన్స్‌కు ఖ్యాల్ యాప్‌పై ప్రాప్యత ఉంటుంది.
 
ఖ్యాల్ యొక్క “50 అబౌ50” ఈవెంట్ ద్వారా ఈ భాగస్వామ్యము ఇంటరాక్టివ్ అవగాహన సెషన్స్, వయోవృద్ధులకు ప్రాక్టికల్, ఆచరణాత్మక విద్య మరియు డిజీటల్ భద్రతపై అంతర్దృష్టులు అందించే అంకితభావము కలిగిన భద్రత బూత్స్ తో డిజిటల్ సరిహద్దులను దాటి విస్తరిస్తుంది.“
 
ట్రూకాలర్ యొక్క ఫ్రీ వర్షన్ కూడా పనిచేస్తుండగా, ప్రీమియం సబ్‎స్క్రిప్షన్ లో మెరుగైన స్పామ్ బ్లాకింగ్, మోసాలు, అవాంఛనీయ కమ్యూనికేషన్ నుండి వయోవృద్ధులకు మెరుగ్గా రక్షించే అనేక ఆధునిక భద్రత ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఈ సాంకేతిక-ఆధారితమైన వైఖరి, విద్య ద్వారా వయోవృద్ధులకు సాధికారతను అందించడము, వారికి ఒక సురక్షితమైన ప్రపంచాన్ని సృష్టించుటకు కొనసాగుతున్న ఖ్యాల్ యొక్క నివారణ అదనపు పొరను అందిస్తుంది.
 
"డిజిటల్ యుగము వయోవృద్ధులకు కనెక్షన్, సౌకర్యము, కమ్యూనిటి అనేవి అందిస్తూ అద్భుతమైన వాగ్దానం చేస్తుంది. కాని వారు సిద్ధంగా లేని అనేక కొత్త బెదిరింపులు కూడా తీసుకొస్తుంది," అన్నారు రిషిత్ ఝున్‎ఝున్‎వాలా, గ్లోబల్ సీఈఓ, ట్రూకాలర్. "స్కామ్స్ వలన మోసపోయిన అనేకమంది వయోవృద్ధుల హృదయవిదారకమైనకథనాలు మేము విన్నాము. ఈ సమస్యలను సురక్షితంగా ఎదుర్కొనుటకు కావలసిన పరిజ్ఞానము, సాధనాలను వారికి అందించుటకు ఖ్యాల్ తో మా భాగస్వామ్యము ఒక అర్ధవంతమైన చర్య."
 
భాగస్వామ్యముపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, హిమాన్షు జైన్, ఫౌండర్-సీఈఓ, ఖ్యాల్ ఇలా అన్నారు, “గణాంకాలు చాలా ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. వయోవృద్ధులు కష్టపడి-సంపాదించుకున్న పొదుపులను, వారి నమ్మకాన్ని, డిజిటల్ మోసాల పన్నాగాల గురించి తెలియని వారి అమాయకత్వాన్ని ఉపయోగించుకొని మోసం చేసే ఆధునిక మోసగాళ్ళ వలన పోగొట్టుకుంటున్నారు. ఇలాంటి స్కామ్స్ బారిన పడుతున్నందుకు అవుతున్న ఈ మానసిక గాయాలు చాలా నష్టం కలిగిస్తున్నాయి. ఇవి తరచూ డిజిటల్ సాధనాలు ఉపయోగించుటకు వారి ఆందోళన, విశ్వాసం కోల్పోవడానికి దారి తీస్తుంది. ఖ్యాల్ వద్ద, మేము ఈ నిశ్శబ్ద విపత్తును గుర్తించాము. డిజిటల్ వర్క్ షాప్స్ ద్వారా అవగాహన పెంచాలని కట్టుబడి ఉన్నాము. ట్రూకాలర్‌తో ఈ భాగస్వామ్యము ఆ నిబద్ధతను ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. ఈ ప్రమాద సూచికలను గుర్తించడం నేర్చుకోవడం ద్వారా, ట్రూకాలర్ వంటి సరైన సాధనాలు ఉపయోగించి ఉత్పన్నం అవుతున్న స్కామ్ పన్నాగాల గురించి తెలుసుకొని ఉండడం వలన వయోవృద్ధులు తమను తాము మోసగాళ్ళ  నుండి రక్షించుకుంటూ, వారి స్వేచ్ఛను కాపాడుకోగలుగుతారు.”
 
ఈ భాగస్వామ్యము ద్వారా ఖ్యాల్ మరియు ట్రూకాలర్ భారతదేశములోని వయోవృద్ధులు భద్రత, విశ్వాసాలతో డిజిటల్ ప్రపంచములో నావిగేట్ చేయగలరు అని నిర్ధారించుటకు డిజిటల్ భద్రత, మోసాల నివారణకు ఒక కొత్త ప్రామాణికతను ఏర్పరుస్తున్నారు. లక్షల కొద్దీ ఉన్న వయోవృద్ధులు ఉన్న ఖ్యాల్ యొక్క విశ్వసనీయమైన వేదిక, ట్రూకాలర్ యొక్క అత్యాధునిక మోసాల నివారణ సాంకేతికతలను కలపడం ద్వారా, ఈ కార్యక్రమము సాధికారతతో రక్షణను ఇవ్వాలనే లక్ష్యముతో ఉంది.

Pranitha: అందమైన ప్రణిత సుభాష్ పవర్‌ఫుల్ రిటర్న్‌కు సిద్ధమవుతోంది

Pranitha: అందమైన ప్రణిత సుభాష్ పవర్‌ఫుల్ రిటర్న్‌కు సిద్ధమవుతోందిదక్షిణాదిలో ఈ నటికి మంచి అభిమానుల సంఖ్య ఉంది. ఆమె స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ మరియు ఆకర్షణ ఆమెను ప్రేక్షకుల అభిమానంగా మార్చాయి. సోషల్ మీడియాలో తన అందమైన క్లిక్‌లతో ప్రణిత అభిమానులను ఆకర్షిస్తూనే ఉంది. ఆమె ఇటీవలి చిత్రాలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. కొత్త ఫోటోలలో ఈ అందం అద్భుతమైన కానీ సరళమైన లుక్‌లో మెరుస్తుంది.

Rajani: రజనీకాంత్ స్టామినా 75 ఏళ్ల వయసులో కూడా తగ్గెదేలే

Rajani: రజనీకాంత్ స్టామినా 75 ఏళ్ల వయసులో కూడా తగ్గెదేలేసరిగ్గా వారం రోజుల టైం వుంది సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కొత్త సినిమా 'కూలీ' థియేటర్లలో భారీ విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో రూపొందింది. సత్యరాజ్, ఆమిర్ ఖాన్, నాగార్జున, సౌబిన్ షాహిర్ తోపాటు నటులతో అద్భుతమైన లైనప్‌ను ఏర్పాటు చేశారు.

Naga Shaurya : బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్ నుంచి నాగశౌర్య, విధి ఫస్ట్ సింగిల్

Naga Shaurya : బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్ నుంచి నాగశౌర్య, విధి ఫస్ట్ సింగిల్హీరో నాగశౌర్య అప్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ అవుట్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌ బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్. ఈ మూవీకి రామ్ దేశినా (రమేష్) దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో నాగశౌర్య జోడిగా విధి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. శ్రీ వైష్ణవి ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసరావు చింతలపూడి నిర్మిస్తున్నారు. నాగ శౌర్య క్యారెక్టర్ ఇంటెన్స్ నేచర్ ని ప్రజెంట్ చేసిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Nani: ది ప్యారడైజ్ నుంచి రగ్గడ్, స్టైలిష్ అవతార్‌లో నాని

Nani: ది ప్యారడైజ్ నుంచి రగ్గడ్, స్టైలిష్ అవతార్‌లో నానినేచురల్ స్టార్ నాని మోస్ట్ ఎవైటెడ్ గ్లోబల్ యాక్షనర్ 'ది ప్యారడైజ్' లో ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ చేయని క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు. దసరా ఫేమ్ శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, SLV సినిమాస్ బ్యానర్ పై నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ నిర్మిస్తున్నారు. ది ప్యారడైజ్ నుండి నేచురల్ స్టార్ నాని ఫస్ట్ లుక్ విడుదలై అభిమానులు, ప్రేక్షకుల నుండి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ అందుకుంది. నాని నెవర్ బిఫోర్ లుక్ టాక్ అఫ్ ది టౌన్ గా మారింది.

Rukmini : కాంతార చాప్టర్ 1 నుంచి కనకావతి గా రుక్మిణి వసంత్ లుక్

Rukmini : కాంతార చాప్టర్ 1 నుంచి కనకావతి గా రుక్మిణి వసంత్ లుక్వరమహాలక్ష్మి పండుగ శుభ సందర్భంగా సినిమాటిక్ ఎపిక్ కాంతార చాప్టర్ 1నుంచి కనకావతి పాత్రలో హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్ పాత్ర ఫస్ట్ లుక్‌ను హోంబాలే ఫిల్మ్స్ లాంచ్ చేసింది. రిషబ్ శెట్టి రచన, దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం 2022 బ్లాక్‌బస్టర్ కాంతారకు ప్రీక్వెల్‌. ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల నుండి ప్రశంసలు పొందింది.

Watch More Videos

కూర్చుని చేసే పని, పెరుగుతున్న ఊబకాయులు, వచ్చే వ్యాధులేమిటో తెలుసా?

కూర్చుని చేసే పని, పెరుగుతున్న ఊబకాయులు, వచ్చే వ్యాధులేమిటో తెలుసా?ఈ రోజుల్లో కూర్చుని పనిచేసే వారి సంఖ్య పెరగుతోంది. దీనితో పాటు ఊబకాయుల సంఖ్య కూడా పెరుగుతూ పోతోంది. ఆరోగ్యపరంగా వుండాల్సిన బరువు కంటే అధిక బరువు వున్నవారిని ఊబకాయులుగా పరిగణిస్తారు. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బరువు పెరగడం మాత్రమే కాదు, అనేక తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీసే ఒక సంక్లిష్టమైన వ్యాధి. అధిక శరీర కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల వివిధ అవయవాలపై ఒత్తిడి పెరిగి, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు వస్తాయి. ఊబకాయం వల్ల వచ్చే ప్రధాన వ్యాధులు: టైప్ 2 మధుమేహం (Type 2 Diabetes): ఊబకాయం ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు దారితీస్తుంది.

Heart attack: వర్షాకాలంలో గుండెపోటు ప్రమాదం ఎక్కువా?

Heart attack: వర్షాకాలంలో గుండెపోటు ప్రమాదం ఎక్కువా?వర్షాకాలంలో గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం కాస్తంత పెరుగుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఉష్ణోగ్రత తగ్గడం: వర్షాకాలంలో వాతావరణం చల్లబడటం వల్ల రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోతాయి. దీనివల్ల రక్తపోటు పెరుగుతుంది, గుండెపై భారం పడుతుంది. ఇప్పటికే గుండె సమస్యలు ఉన్నవారికి ఇది మరింత ప్రమాదకరం. అధిక తేమ: గాలిలో తేమ శాతం పెరగడం వల్ల శ్వాస తీసుకోవడం కొంచెం కష్టమవుతుంది, ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులు ఉన్నవారికి. శరీరం ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించుకోవడానికి గుండె ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల రక్తపోటులో హెచ్చుతగ్గులు, అలసట, గుండెపై ఒత్తిడి పెరుగుతాయి.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో రక్షా బంధన్‌ను వేడుక చేసుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంతో ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో రక్షా బంధన్‌ను వేడుక చేసుకోండిపండుగ సీజన్ ప్రారంభాన్ని రక్షా బంధన్ సూచిస్తుంది. తోబుట్టువుల మధ్య బంధాన్ని ఇది వేడుక చేస్తోంది. ఈ సంవత్సరం, మీ తోబుట్టువుల దీర్ఘకాలిక విజయం, శ్రేయస్సు కోసం ఆరోగ్యాన్ని ప్రాధాన్యతగా మార్చటం ద్వారా ఆ హృదయపూర్వక వాగ్దానాన్ని ఆలోచనాత్మక సంజ్ఞతో గౌరవించండి. పండుగలు తరచుగా ఆనందకరమైన భోజనం, తీపి వంటకాలతో వస్తాయి. కానీ, ఆ ఆనందాన్ని బుద్ధిపూర్వక ఎంపికలతో సమతుల్యం చేసుకోవడం ముఖ్యం. ఈ రక్షా బంధన్ వేళ, కాలిఫోర్నియా బాదం వంటి పోషకమైన ఆహారాలను మీ రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చడం ద్వారా వేడుకలను మరింత అర్థవంతంగా మార్చుకోండి.

కదంబ వృక్షం ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కదంబ వృక్షం ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుఆధ్యాత్మిక వృక్షంగా చెప్పుకునే కదంబ వృక్షంలో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు వున్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. మధుమేహానికి: కదంబ చెట్టు ఆకులు, బెరడు, వేర్లు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. నొప్పి నివారణకు: దీని ఆకులకు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నందున, వాటిని నలిపి నొప్పి ఉన్న చోట కట్టడం వల్ల వాపు, నొప్పి తగ్గుతాయి. ఇతర ఉపయోగాలు: కదంబ చెట్టు వేర్ల సారం ఊబకాయాన్ని తగ్గించడంలోనూ, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల నివారణలోనూ ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తారు.

పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుపప్పు పూర్ణాలు లేదా పూర్ణం బూరెలు ఒక రుచికరమైన సాంప్రదాయక స్వీట్. శనగపప్పు, బెల్లం, నెయ్యి వంటి పోషకాలున్న పదార్థాలతో వీటిని తయారు చేస్తారు. రుచిగా ఉండటమే కాకుండా, పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్యానికి కొన్ని ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. పప్పు పూర్ణాలలో ఉపయోగించే శనగపప్పులో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, మరమ్మత్తుకు సహాయపడుతుంది. ఇది ఫైబర్ కూడా కలిగి ఉంటుంది, ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. పూర్ణాలలో ఉపయోగించే బెల్లం (Jaggery) పంచదారకు మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా బెల్లం పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఇనుము (ఐరన్), మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com