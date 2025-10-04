శనివారం, 4 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 4 అక్టోబరు 2025 (10:55 IST)

అహ్మదాబాద్‌ తొలి టెస్టు: వెస్టిండీస్‌పై 286 పరుగుల ఆధిక్యంలో భారత్

శనివారం జరిగిన తొలి టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో మూడో రోజు భారత్ 448/5 స్కోరుతో వెస్టిండీస్‌పై 286 పరుగుల ఆధిక్యంలో నిలిచింది. వెస్టిండీస్ చేసిన 162 పరుగులకు ప్రతిస్పందనగా ఆతిథ్య జట్టు రెండో రోజు ముగింపులో మూడు సెంచరీలతో రవీంద్ర జడేజా అహ్మదాబాద్‌లోని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రికెట్ స్టేడియంలో 104 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. కెఎల్ రాహుల్ తన 100 పరుగులతో బ్యాటింగ్ ఆధిపత్యాన్ని నడిపించాడు.
 
ధ్రువ్ జురెల్ 125 పరుగులు చేశాడు. జడేజా ఐదో వికెట్‌కు 206 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాడు. కెప్టెన్ రోస్టన్ చేజ్ తన ఆఫ్ స్పిన్‌తో రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఐదు రోజుల ఫార్మాట్‌లో తొలి సెంచరీ తర్వాత జురెల్ క్యాచ్ పట్టడంతో అరంగేట్ర ఎడమచేతి వాటం స్పిన్నర్ ఖారీ పియరీ తన తొలి టెస్ట్ వికెట్‌ను పడగొట్టాడు. 
 
ప్రీమియర్ ఫాస్ట్ బౌలర్ అల్జారీ జోసెఫ్, షమర్ జోసెఫ్ లేకపోవడంతో వెస్టిండీస్ ఇబ్బంది పడింది. ఇద్దరూ గాయం కారణంగా సిరీస్‌కు దూరంగా ఉన్నారు.

తెలంగాణలో అత్యధికంగా వరకట్న హత్యలు.. ఏడింటింలో మూడు హైదరాబాదులోనే

తెలంగాణలో అత్యధికంగా వరకట్న హత్యలు.. ఏడింటింలో మూడు హైదరాబాదులోనే2023 సంవత్సరానికి సంబంధించిన నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో (ఎన్సీఆర్బీ) తాజా డేటా ప్రకారం, దక్షిణాది రాష్ట్రాలన్నింటిలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా వరకట్న హత్యలు జరిగాయి. రాష్ట్రంలో 36 వరకట్న సంబంధిత హత్యలు నమోదయ్యాయి, పశ్చిమ బెంగాల్ (220), ఒడిశా (224) వంటి ప్రధాన నేరస్థుల కంటే చాలా వెనుకబడి ఉన్నాయి. కానీ అన్ని దక్షిణ పొరుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్ (26), కర్ణాటక (12), మహారాష్ట్ర (5), తమిళనాడు (1) కంటే ముందు ఉన్నాయి.

అనధికార తవ్వకం కారణంగా హిందూపూర్‌లో దెబ్బతిన్న సిటీ గ్యాస్ పైప్‌లైన్

అనధికార తవ్వకం కారణంగా హిందూపూర్‌లో దెబ్బతిన్న సిటీ గ్యాస్ పైప్‌లైన్హిందూపూర్: హిందూపూర్‌లోని హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీ సమీపంలో భారతీ ఎయిర్‌టెల్ తరపున స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ మరియు క్వెస్ కార్ప్ లిమిటెడ్ తరపున ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ వేయడం కోసం అనధికారకంగా చేపట్టిన తవ్వకం పనుల సమయంలో థింక్ గ్యాస్ (గతంలో ఏజి&పి ప్రథమ్ సంస్థ) పైప్‌లైన్ ప్రమాదవశాత్తు దెబ్బతిన్నందున హిందూపూర్‌లోని నగర గ్యాస్ సరఫరాలో స్వల్ప అంతరాయం ఏర్పడింది. థింక్ గ్యాస్‌లోని అత్యవసర ప్రతిస్పందన బృందం, ప్రభావిత విభాగాలను త్వరగా వేరుచేసి 10 నిమిషాల్లో గ్యాస్ సరఫరాను పునరుద్ధరించింది.

CBN-Jagan: తిరుపతితో పాటు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, వైకాపా చీఫ్ జగన్‌కు బాంబు బెదిరింపులు

CBN-Jagan: తిరుపతితో పాటు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, వైకాపా చీఫ్ జగన్‌కు బాంబు బెదిరింపులుఆంధ్రప్రదేశ్‌లో బాంబు బెదిరింపులు ఉద్రిక్తతను సృష్టించాయి. అనుమానిత స్లీపర్ ఉగ్రవాదుల అరెస్టు చేసిన కొన్ని రోజుల్లోనే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మాజీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి నివాసాలు, అలాగే తిరుపతి ఆలయాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని బెదిరింపులు వచ్చాయి. హోలీ ఇస్లామిక్ ఫ్రైడే బ్లాస్ట్స్ అని పిలుచుకునే ఒక సంస్థ నుండి వచ్చిన ఈమెయిల్స్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అధిక తీవ్రత గల బాంబు దాడులకు ప్రణాళికలు వేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నాయి.

Chandra Babu Naidu: ఆటో డ్రైవర్ల సేవా పథకం ప్రారంభం.. ధృవీకరించిన చంద్రబాబు

Chandra Babu Naidu: ఆటో డ్రైవర్ల సేవా పథకం ప్రారంభం.. ధృవీకరించిన చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గ సమావేశంలో కంపెనీలకు భూ కేటాయింపులు, భూసేకరణలు, రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతిలో అభివృద్ధి పనులను వేగవంతం చేయడానికి ప్రత్యేక ప్రయోజన వాహనాన్ని ఆమోదించడం వంటి అనేక కీలక నిర్ణయాలను ఆమోదించింది. ఎన్నికల ముందు హామీ ఇచ్చిన ఆటో డ్రైవర్ల సేవా పథకాన్ని ప్రారంభించడాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ధృవీకరించారు. ఈ పథకాన్ని అక్టోబర్ 4న ప్రారంభించనున్నారు.

ఒడిశా తీరాన్ని దాటిన తుఫాను- ఆంధ్రలో భారీ వర్షాలు: నలుగురు మృతి

ఒడిశా తీరాన్ని దాటిన తుఫాను- ఆంధ్రలో భారీ వర్షాలు: నలుగురు మృతిఒడిశా తీరాన్ని దాటిన తుఫాను ప్రభావంతో ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రలో భారీ వర్షాలు, వరదల కారణంగా నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఇద్దరు మరణించగా, విశాఖపట్నం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కరు మరణించినట్లు సమాచారం.

