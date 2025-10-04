అహ్మదాబాద్ తొలి టెస్టు: వెస్టిండీస్పై 286 పరుగుల ఆధిక్యంలో భారత్
శనివారం జరిగిన తొలి టెస్ట్ మ్యాచ్లో మూడో రోజు భారత్ 448/5 స్కోరుతో వెస్టిండీస్పై 286 పరుగుల ఆధిక్యంలో నిలిచింది. వెస్టిండీస్ చేసిన 162 పరుగులకు ప్రతిస్పందనగా ఆతిథ్య జట్టు రెండో రోజు ముగింపులో మూడు సెంచరీలతో రవీంద్ర జడేజా అహ్మదాబాద్లోని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రికెట్ స్టేడియంలో 104 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. కెఎల్ రాహుల్ తన 100 పరుగులతో బ్యాటింగ్ ఆధిపత్యాన్ని నడిపించాడు.
ధ్రువ్ జురెల్ 125 పరుగులు చేశాడు. జడేజా ఐదో వికెట్కు 206 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాడు. కెప్టెన్ రోస్టన్ చేజ్ తన ఆఫ్ స్పిన్తో రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఐదు రోజుల ఫార్మాట్లో తొలి సెంచరీ తర్వాత జురెల్ క్యాచ్ పట్టడంతో అరంగేట్ర ఎడమచేతి వాటం స్పిన్నర్ ఖారీ పియరీ తన తొలి టెస్ట్ వికెట్ను పడగొట్టాడు.
ప్రీమియర్ ఫాస్ట్ బౌలర్ అల్జారీ జోసెఫ్, షమర్ జోసెఫ్ లేకపోవడంతో వెస్టిండీస్ ఇబ్బంది పడింది. ఇద్దరూ గాయం కారణంగా సిరీస్కు దూరంగా ఉన్నారు.