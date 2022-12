యువకుడా.. నచ్చావ్.. ధోనీని గుర్తు చేశావ్.. వీడియో వైరల్

తొలుత జనక్‌పూర్ రాయల్స్ బ్యాట్స్‌మెన్ వాల్టన్ బంతిని డిఫెండ్ చేశాడు. బంతి దూరంగా వెళ్లడం చూసి పరుగు తీసేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ, ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న సికందర్ రజా వికెట్ కీపర్ అర్జున్ సౌద్‌కు బంతిని ఇవ్వడంతో మెరుపు వేగంతో రనౌట్ చేశాడు. బంతి అర్జున్ సౌద్ నుంచి కొంచెం దూరం వెళ్లింది.

ఆపై బంతిని గాలిలో ఎగురుతూ క్యాచ్ పట్టుకుని బ్యాట్స్‌మన్‌ను రన్ అవుట్ చేశాడు. ఈ స్టంపింగ్ పై కామంటేటర్ ప్రశంస వర్షం కురిపించాడు. ధోనీని గర్వపడేలా చేశావంటూ కితాబిచ్చాడు.

Wonderful piece of wicketkeeping!

The commentator says, "You've made MS Dhoni proud"pic.twitter.com/zBGagmNOn8