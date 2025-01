ధోనీ రికార్డును బ్రేక్ చేసిన దినేష్ కార్తీక్... హ్యాట్రిక్ సిక్సర్లతో 7,451 పరుగులు (video)

జోహన్నెస్‌బర్గ్‌లోని వాండరర్స్ స్టేడియంలో ఆడుతున్న కార్తీక్ 39 బంతుల్లో 53 పరుగులు చేసి నాలుగు బౌండరీలు, మూడు సిక్సర్లు బాదాడు. ముఖ్యంగా, విహాన్ లుబ్బే వేసిన ఓవర్లో అతను హ్యాట్రిక్ సిక్సర్లు కొట్టాడు. ఈ సెంచరీతో, కార్తీక్ భారత మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని టీ20 కెరీర్ పరుగుల రికార్డును అధిగమించాడు. ఈ 39 ఏళ్ల వికెట్ కీపర్-బ్యాట్స్‌మన్ ఇప్పుడు టీ20 క్రికెట్‌లో 7,451 పరుగులు సాధించి, ధోని మొత్తం 7,432 పరుగులను అధిగమించాడు.



ఇంకా దినేష్ కార్తీక్ 361 T20 ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడి, 26.99 సగటు, 136.84 స్ట్రైక్ రేట్‌ను కొనసాగించాడు. అతని కెరీర్‌లో 34 అర్ధ సెంచరీలు, 258 సిక్సర్లు, 718 ఫోర్లు ఉన్నాయి. ధోని 342 టీ20 ఇన్నింగ్స్‌లలో 38.11 సగటుతో 7,432 పరుగులు చేశాడు. అతని రికార్డులో 28 అర్ధ సెంచరీలు, 517 ఫోర్లు, 338 సిక్సర్లు ఉన్నాయి.

