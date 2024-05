సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టును హైదరాబాద్ వర్షం ప్లేఆఫ్స్ అర్హతను తెచ్చిపెట్టేసింది. ఉప్పల్ స్టేడియంలో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్-గుజరాత్ టైటన్స్ మధ్య జరగాల్సిన మ్యాచ్ కి వరుణుడు అంతరాయం కలిగించాడు. వర్షం కారణంగా ఈ మ్యాచ్ రద్దయింది. దీనితో ఇరు జట్లకు చెరో పాయింటును కేటాయించారు. దీనితో SRH జట్టుకు 15 పాయింట్లు రావడంతో అది ప్లేఆఫ్స్ కి దూసుకెళ్లింది.





మధ్యాహ్నం నుంచే వాన దంచికొట్టినా సాయంత్రం కాస్త తెరిపిచ్చింది. రాత్రి 8 గంటలకు టాస్ వేసి ఆటను ప్రారంభించాలనుకున్నారు కానీ ఇంతలోనే మళ్లీ వర్షం ప్రారంభమైంది. ఎంతసేపటికీ వర్షం తగ్గుముఖం పట్టకపోవడంతో మ్యాచ్ రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

Heavy rain and pretty sure the match is not going to start. If match doesn't happen SRH is Qualify for play-off's race completely



RCB & CSK Will have Knockout Match#SRHvsGT #GTvsSRH #SRHvGT



