ఐపీఎల్ వాయిదా : అభిమానుల వీడ్కోలు మధ్య స్వస్థలానికి ధోనీ

నిజానికి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు ఐపీఎల్ కోసం రెండు వారాల ముందునుంచే ముమ్మరంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వచ్చింది. ఈ ప్రాక్టీస్‌లో జట్టు కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ కూడా పాల్గొన్నారు. ఐపీఎల్ టోర్నీ వాయిదాపడటంతో ధోనీ తన స్వరాష్ట్రానికి బయలుదేరి వెళ్లారు.



వాస్తవానికి ఐపీఎల్ పోటీలు ఈ నెల 29 నుంచి ప్రారంభం కావాల్సివుండగా, వాటిని ఏప్రిల్ 15కు వాయిదా వేస్తున్నట్టు బీసీసీఐ ప్రకటించింది. అప్పుడన్నా ప్రారంభమవుతాయా? అన్న విషయంపైనా సందేహాలు నెలకొనివున్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలో చెన్నై ఫ్రాంచైజీ యాజమాన్యం, ప్రాక్టీస్ సెషన్‌ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. దీంతో ధోనీ సహా, జట్టులో కీలక ఆటగాళ్లయిన సురేశ్ రైనా, అంబటి రాయుడు వంటి వారు స్వస్థలాలకు బయలుదేరి వెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా వారికి చిన్న వీడ్కోలు కార్యక్రమం జరిగింది.

ఇందులోభాగంగా చెపాక్ స్టేడియంలో కాసేపు గడిపిన ధోనీ, ఫ్యాన్స్‌కు ఆటోగ్రాఫ్‌లు సెల్ఫీలు ఇస్తూ సరదాగా కాలం గడిపాడు. ఈ వీడియోను చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తమ అధికార ట్విట్టర్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది. ఐపీఎల్‌పై స్పష్టత వచ్చిన తర్వాతనే ధోనీ తిరిగి చెన్నైకి వస్తారని ప్రకటించింది.







"It has become your home sir!" Keep whistling, as #Thala Dhoni bids a short adieu to #AnbuDen.