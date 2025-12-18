గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025 (12:41 IST)

Smriti mandhana: తెలుపు డ్రెస్‌లో దేవతలా మెరిసిపోతున్న స్మృతి మంధాన

Smriti mandhana
Smriti mandhana
భారత మహిళా స్టార్ క్రికెటర్, వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన వ్యక్తిగత జీవితంలో కొన్ని ఒడిదుడుకలు ఎదుర్కొని ఇప్పుడిప్పుడే.. ఆ ఆందోళన నుంచి బయటపడుతోంది. గత నెలలో పలాష్ ముచ్చల్‌తో వివాహం రద్దయిందని స్వయంగా స్మృతి మంధాన సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించింది. ఇటీవల క్రికెటే తన సర్వస్వమని పేర్కొంది. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో కొన్ని ఫోటోలను షేర్ చేసింది.
 
తాజా ఫోటోల్లో ఆమె ఉత్సాహంగా ఉండటం చూసి అభిమానులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇటీవల ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న స్మృతి మంధాన.. తెల్లటి వన్-పీస్ డ్రెస్‌లో ఎంతో అందంగా కనిపించింది. బుగ్గపై డింపుల్, ముఖంలో చిరునవ్వుతో ఉన్న ఆమె ఫోటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
 
అలాగే క్రికెట్ మైదానంలో స్మృతి మంధాన సందడి మళ్లీ మొదలుకానుంది. డిసెంబర్ 21 నుండి భారత్, శ్రీలంక జట్ల మధ్య 5 టీ20 మ్యాచ్‌ల సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్‌లో స్మృతి కీలక పాత్ర పోషించనుంది. జనవరి 9 నుంచి మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ (డబ్ల్యూపీఎల్) ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో స్మృతి మంధాన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) జట్టుకు సారథ్యం వహించనుంది.

Chandrababu: పవన్ కళ్యాణ్‌, నారా లోకేష్‌ను కొనియాడిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు

Chandrababu: పవన్ కళ్యాణ్‌, నారా లోకేష్‌ను కొనియాడిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుడిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్‌ను సమర్థవంతమైన పాలనకు ఉదాహరణగా సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాల నుండి రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పటికీ, ప్రజా జీవితంలో ఆయన ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొన్నారని, అనుభవం, బాధ్యత ద్వారా పాలన నేర్చుకున్నారని ఆయన అన్నారు. ఉద్యోగాలు కల్పించడం ద్వారా ప్రభుత్వం డీఎస్సీ అభ్యర్థుల చిరకాల కలను నెరవేర్చిందని చంద్రబాబు చెప్పారు. ప్రశంసలకు బదులుగా, వారు హైకోర్టు నుండి సుప్రీంకోర్టు వరకు కేసులు, పిటిషన్లను ఎదుర్కొన్నారు. 31 కేసులను పరిష్కరించిన తర్వాత, ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని, లబ్ధిదారులకు ఉపశమనం కలిగించామని చెప్పారు.

మద్యం మత్తులో ఇద్దరు వ్యక్తుల గొడవ.. 19సార్లు కత్తితో పొడిచి హత్య.. ఎక్కడ?

మద్యం మత్తులో ఇద్దరు వ్యక్తుల గొడవ.. 19సార్లు కత్తితో పొడిచి హత్య.. ఎక్కడ?హైదరాబాద్‌లో మద్యం మత్తులో జరిగిన గొడవలో ఒక రోహింగ్యా వ్యక్తిని మరో రోహింగ్యా వ్యక్తి కత్తితో పొడిచి చంపినట్లు పోలీసులు గురువారం తెలిపారు. డిసెంబర్ 17వ తేదీ తెల్లవారుజామున 1.30 గంటల ప్రాంతంలో బాలాపూర్‌లోని వారి శిబిరంలో నిందితుడు బాధితుడిపై కత్తితో దాడి చేసి 19 సార్లు పొడిచాడని, దీంతో అతను అక్కడికక్కడే మరణించాడని పోలీసులు చెప్పారు.

ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదం.. ప్రయాణీకులకు ఏమైంది?

ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదం.. ప్రయాణీకులకు ఏమైంది?కొమరం భీమ్-ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని కెరమెరి మండలంలో గురువారం ఒక ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదానికి గురైన ఘటనలో దాదాపు 30 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. ఆదిలాబాద్ డిపోకు చెందిన ఈ బస్సు పరాండోలి నుండి ఆదిలాబాద్ వెళ్తుండగా, పరాండోలి ఘాట్ సెక్షన్‌లో అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కకు దూసుకెళ్లి సమీపంలోని పత్తి పొలంలోకి దూసుకెళ్లింది.

Andhra Pradesh: సూర్యలంక బీచ్ బ్యాక్‌వాటర్స్‌లో ఐదు లగ్జరీ బోట్లు

Andhra Pradesh: సూర్యలంక బీచ్ బ్యాక్‌వాటర్స్‌లో ఐదు లగ్జరీ బోట్లుపర్యాటక రంగాన్ని బలోపేతం చేసే దిశగా ఒక కీలక ముందడుగులో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్రధాన నదీ, బ్యాక్‌వాటర్ ప్రాంతాలలో అత్యంత విలాసవంతమైన బోట్ క్రూయిజ్‌లను ప్రవేశపెట్టడానికి ఒక ముఖ్యమైన చర్య తీసుకుంది. విజయవాడలోని బెర్మ్ పార్క్ ప్రాంతంలో, బాపట్ల జిల్లాలోని సూర్యలంక బీచ్ బ్యాక్‌వాటర్స్‌లో పర్యాటకుల కోసం ఐదు అత్యంత విలాసవంతమైన బోట్లను నడపడానికి ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లు ముందుకు వచ్చారు.

Coldwave: తెలంగాణలో తీవ్రమైన చలిగాలులు- హైదరాబాద్‌లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు

Coldwave: తెలంగాణలో తీవ్రమైన చలిగాలులు- హైదరాబాద్‌లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలుతెలంగాణలో తీవ్రమైన చలిగాలులు తిరిగి వీయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు ఒక్కసారిగా పడిపోయాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో ఈ సీజన్‌లోనే అత్యల్ప కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు గడ్డకట్టే స్థాయికి దగ్గరగా పడిపోగా, ఉత్తర తెలంగాణ అత్యంత శీతల ప్రాంతంగా నిలిచింది. హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లోని మొయినాబాద్‌లో అత్యంత చల్లగా 6.5°C ఉష్ణోగ్రత నమోదవ్వగా, ఇబ్రహీంపట్నంలో 7.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదైంది. ఇది చలి తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది.

Watch More Videos

నిధి అగర్వాల్‌ను ఉక్కిరిబిక్కిరిన చేసిన ఫ్యాన్స్, తృటిలో ఎస్కేప్ (video)

నిధి అగర్వాల్‌ను ఉక్కిరిబిక్కిరిన చేసిన ఫ్యాన్స్, తృటిలో ఎస్కేప్ (video)నటి నిధి అగర్వాల్‌కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఆమె హైదరాబాదులోని లులూ మాల్‌లో రాజా సాబ్ సాంగ్ రిలీజ్ ఈవెంట్లో హాజరయ్యేందుకు వెళ్లిన సందర్భంలో ఒక్కసారిగా అభిమానులు ఆమె పైకి తోసుకుంటూ వచ్చారు. దీనితో నిధి అగర్వాల్ ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యింది. అక్కడ అభిమానులు భారీగా హాజరు కావడంతో నటి నిధి అగర్వాల్‌ను వ్యక్తిగత సహాయకులు ఎంతో కష్టమ్మీద ఆమెను సురక్షితంగా కారు లోపల కూర్చోబెట్టారు. కారు లోపలికి వెళ్లి సీట్లో కూర్చున్న నిధి అగర్వాల్... ఓ మై గాడ్ అనుకోవడం కనిపించింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

pragathi: రెండో పెళ్లిపై ప్రగతి ఆసక్తికర కామెంట్స్.. కట్టుబాట్లు పెడితే నేను భరించలేను

pragathi: రెండో పెళ్లిపై ప్రగతి ఆసక్తికర కామెంట్స్.. కట్టుబాట్లు పెడితే నేను భరించలేనుటాలీవుడ్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ప్రగతి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ప్రస్తుతం సినిమాల కంటే ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాలో హైపర్ యాక్టివ్‌గా ఉంటూ, ఫిట్‌నెస్, జిమ్ వర్కౌట్స్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్‌తో యువతకే షాక్ ఇస్తున్నారు. వయసు పెరుగుతున్నా ఫిట్‌నెస్ విషయంలో మాత్రం ప్రగతి ఎక్కడా రాజీ పడడం లేదు. గంటల తరబడి జిమ్‌లో కసరత్తులు చేయడమే కాదు, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో కూడా పాల్గొంటున్నారు.

మీ అభిమానం ఉన్నంతవరకు నన్ను ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు : మంచు మనోజ్

మీ అభిమానం ఉన్నంతవరకు నన్ను ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు : మంచు మనోజ్రాకింగ్ స్టార్ మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా డేవిడ్ రెడ్డి. వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమ రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా తెరకెక్కనుంది. మారియా ర్యబోషప్క హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడలో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. ఈ సినిమా గ్లింప్స్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.

Prabhas: రాజా సాబ్ నుంచి సహన సహన..సింగిల్ రిలీజ్ - సంక్రాంతిసందడి కి రెడీగా వుండండి

Prabhas: రాజా సాబ్ నుంచి సహన సహన..సింగిల్ రిలీజ్ - సంక్రాంతిసందడి కి రెడీగా వుండండిరెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, డైరెక్టర్ మారుతి, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న క్రేజీ మూవీ "రాజా సాబ్". హారర్ కామెడీ జానర్ లో తెరకెక్కిస్తున్నారు టీజీ విశ్వప్రసాద్. కృతి ప్రసాద్. మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్నారు. సంక్రాంతి సందడిని రెట్టింపు చేసేందుకు జనవరి 9న సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు "రాజా సాబ్" సినిమా నుంచి సెకండ్ సింగిల్ 'సహన సహన..' రిలీజ్ చేశారు. హైదరాబాద్ లోని ఓ మాల్ లో ఈ సాంగ్ లాంఛ్ ఈవెంట్ రెబల్ ఫ్యాన్స్, ప్రేక్షకుల సందడి మధ్య గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.

జబర్దస్త్ నుంచి అందుకే వచ్చేశాను.. రష్మీ-సుధీర్ లవ్ ట్రాక్ గురించి చమ్మక్ చంద్ర ఏమన్నారు?

జబర్దస్త్ నుంచి అందుకే వచ్చేశాను.. రష్మీ-సుధీర్ లవ్ ట్రాక్ గురించి చమ్మక్ చంద్ర ఏమన్నారు?జబర్దస్త్ షో గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ షోలో పాల్గొనే సుధీర్-రష్మీ గౌతమ్ లవ్ ట్రాక్‌పై చమ్మక్ చంద్ర స్పందించారు. వాళ్లిద్దరి మధ్య ఏదేదో వుందని రాస్తున్నారు. అది షో కోసం మాత్రమేనని చమ్మక్ చంద్ర క్లారిటీ ఇచ్చారు. సుధీర్ లైఫ్ సుధీర్‌ది, రష్మీ లైఫ్ రష్మీదే. ప్రేక్షకులను అట్రాక్ట్ చేయడానికి మాత్రమే వాళ్ల మధ్య ఓ బాండ్ క్రియేట్ చేశారు. బయట వినిపించే రూమర్స్‌కు, తెరపై కనిపించేదానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ విషయాన్ని వాళ్లే ఎన్నోసార్లు క్లారిటీ ఇచ్చారంటూ స్పష్టత ఇచ్చారు చమ్మక్ చంద్ర. అలాగే జబర్దస్త్ నుంచి బయటికి రావడానికి గల కారణాన్ని చమ్మక్ చంద్ర తెలిపారు.
