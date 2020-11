టీమ్ ఇండియా ఈజ్ బ్యాక్ ఫర్ నేషన్ డ్యూటీ... దుబాయ్ టు సిడ్నీ!

కాగా, స్టార్‌‌ బ్యాట్స్‌‌మన్‌‌ రోహిత్‌‌ శర్మ మాత్రం ఇండియాకు తిరుగుపయనమయ్యాడు. బెంగళూరులోని ఎన్‌‌సీఏలో రిహాబిలిటేషన్‌‌ అనంతరం టెస్ట్‌‌ సిరీస్‌‌ నాటికి ఆసీస్‌‌ చేరుకుంటాడు. గాయంతో బాధపడుతున్న సీనియర్‌‌ వికెట్‌‌ కీపర్‌‌ బ్యాట్స్‌‌మన్‌‌ వృద్ధిమాన్‌‌ సాహా మాత్రం ఆసీస్‌‌ ఫ్లైట్‌‌ ఎక్కాడు. ఈ టూర్‌‌లో ఇండియా, ఆస్ట్రేలియా మధ్య వరుసగా 3 వన్డేలు, 3 టీ20లు, 4 టెస్ట్‌‌ మ్యాచ్‌‌లు జరుగుతాయి.







