చెత్త ఫీల్డింగ్.. పాకిస్థాన్ జట్టు వీడియో వైరల్

పాకిస్తాన్ క్రికెట్ జట్టు వారి అసాధారణ ఫాస్ట్ బౌలర్ల పరాక్రమాన్ని కప్పివేస్తూ, నిరంతర ఫీల్డింగ్ సవాళ్లతో పోరాడుతోంది. తీవ్రమైన విమర్శలను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, ఆటలో నిలకడను సాధించడానికి జట్టు చాలా కష్టపడింది.

నెటిజన్లు ముఖ్యంగా మాజీ క్రికెటర్ ఇంజమామ్-ఉల్-హక్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం, జట్టు ఫీల్డింగ్ లోపాలను తరచుగా అపహాస్యం చేస్తున్నారు. పేలవమైన ఫీల్డింగ్ సందర్భాలను హైలైట్ చేస్తాయి. తాజాగా, మైదానంలో పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టు పడుతున్న కష్టాలను చిత్రీకరించిన వీడియో మరోసారి విస్తృత దృష్టిని ఆకర్షించింది.

ఫుటేజీలో బౌండరీ లైన్ దగ్గర దొర్లుతున్న ఆటగాళ్ళు నుండి స్టంపింగ్‌లు, రనౌట్‌ల కోసం కోల్పోయిన అవకాశాల వరకు అనేక లోపాలు కనిపిస్తాయి. జట్టు ఫీల్డింగ్ విభాగంలోని నిరంతర సవాళ్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని, వీడియో త్వరగా వైరల్‌గా మారింది.

