మలేషియాలో ఘోరం.. నౌకాదళ హెలీకాఫ్టర్ల ఢీ.. పది మంది మృతి

నేవీ ఫ్లీట్ ఓపెన్ డే వేడుకల్లో భాగంగా నేవీ చాపర్లు ఫ్లై పాస్ట్ విన్యాసాలు చేస్తాయి. ఆ విన్యాసాలకు సంబంధించి మంగళవారం నేవీ హెలీకాప్టర్లు రిహార్సల్స్ చేస్తున్నాయి.

ఆ సమయంలో ఒక హెలికాప్టర్ మరో హెలికాప్టర్ వెనుక రోటర్‌ను క్లిప్పింగ్ చేయడంతో రెండూ టెయిల్ స్పిన్ లోకి వెళ్లి కూలిపోయాయి.

ఫెన్నెక్ AS555SN యూరోకాప్టర్, అగస్టా వెస్ట్ ల్యాండ్ ఏడబ్ల్యూ139 హెలికాప్టర్లు ఈ ప్రమాదానికి గురైనట్లు మలేసియా రెస్క్యూ ఏజెన్సీ తెలిపింది. ఈ ప్రమాదంలో చనిపోయిన నౌకాదళ సిబ్బంది కుటుంబాలకు మలేసియా ప్రధాని అన్వర్ ఇబ్రహీం సంతాపం తెలిపారు.

2 Malaysian military helicopters crashed during a training session with 10 people on board. Condolences to the families of the deceased and speedy recovery to the injured.