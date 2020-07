ఎలుగుబంటి పక్కనే వచ్చి నిలబడితే.. ఆ మహిళ సెల్ఫీ తీసుకుంది.. (Video)

వివరాల్లోకి వెళితే.. మెక్సికోలోని చినిక్‌ ఎకోలాజికల్‌ పార్కులో తన వద్దకు వచ్చిన ఎలుగుబంటి నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఓ పర్యాటకురాలు నిల్చున్న చోటే బొమ్మలా ఉండిపోయి.. ఎలుగుబంటితో సెల్ఫీ కూడా తీసుకుంది. అయితే కాసేపటికి మళ్లీ అది వెనక్కి వచ్చి కాళ్లను పామడంతో అక్కడి నుంచి మెల్లగా జారుకుంది. అంతే ఆపై హమ్మయ్య అంటూ ఊపిరి పీల్చుకుంది.



ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ఎన్‌బీఏ మాజీ ఆటగాడు రెక్స్‌ చాప్‌మన్‌ ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశాడు. ఎలుగుబంటి అంత దగ్గరగా వచ్చినా ఏమాత్రం బెదరకుండా ధైర్యం ప్రదర్శించిన మహిళపై ప్రశంసలు కురిపించాడు. ఆమె నరాలు ఉక్కుతో తయారుచేశారేమో... అతడితో తను సెల్ఫీ తీసుకుందంటూ కొనియాడాడు. సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న ఈ వీడియోను ఇప్పటికే లక్షలాది మంది వీక్షించారు.

This girl has nerves of steel.



She actually took a selfie with the big guy... pic.twitter.com/I3Ezyn8q7G