భారత్- చైనా చేతులు కలిపితే అంతే సంగతులు.. అమెరికా కొత్త తలనొప్పి.. ఏంటది?
అమెరికాతో కొనసాగుతున్న సుంకాల ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో.. ఏప్రిల్ నుంచి పొరుగు దేశమైన చైనాకు భారత ఎగుమతులు నెలవారీగా క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ కారణంగా, అమెరికా విధించిన సుంకాల ప్రభావాన్ని భారత్ దాటవేస్తోంది.
ప్రభుత్వ సమాచారం ప్రకారం, సెప్టెంబర్లో 33 శాతం పెరుగుదల కనిపించింది. అక్టోబర్ ఎగుమతుల్లో 42 శాతం పెరుగుదల కనిపించింది. భారతీయ వస్తువులపై అమెరికా సుంకాలు పూర్తిగా అమలు చేయబడిన సమయంలో ఈ పెరుగుదల వచ్చింది. ఏప్రిల్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు, అమెరికా డాలర్లు 10 బిలియన్లకు పైగా విలువైన వస్తువులు చైనాకు విక్రయించబడ్డాయి. ఇది 2024లో ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 25 శాతం పెరుగుదలను సూచిస్తుంది.
ముఖ్యంగా, స్పెయిన్ 43 శాతం నుండి 51 శాతానికి వేగంగా వృద్ధి చెందింది. చైనా కూడా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్గా మారింది. గతంలో, బీజింగ్ నిపుణులు నగదు అందుబాటులో ఉన్న అమెరికాలో కేంద్రీకృతమై ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు, వాషింగ్టన్ 10 శాతం లిబరేషన్ డే సుంకం, 25 శాతం పరస్పర సుంకం, రష్యన్ చమురు కొనుగోలు చేసే వారిపై 25 శాతం జరిమానా విధించింది. కాగా.. సుంకాల ప్రభావాన్ని దాటవేస్తూ భారతదేశం, చైనా చేతులు కలపడం అమెరికాకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది.