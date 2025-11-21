Bhuvaneswari: నారా లోకేష్ను అభినందించిన భువనేశ్వరి.. ప్రభుత్వ విద్య అదుర్స్
తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సతీమణి నారా భువనేశ్వరి సమగుట్టపల్లిలోని విలువల బడి సందర్శించి విద్యార్థులతో సంభాషించారు. నైతిక విలువలు, సామాజిక బాధ్యతపై దృష్టి సారించే పాఠశాలలను నిర్వహిస్తున్నందుకు వ్యవస్థాపకురాలు లెనిల్ను ఆమె అభినందిస్తున్నారు. ఇటువంటి పాఠాలు పిల్లలను తమ చుట్టూ ఉన్న ప్రజలను గౌరవించే బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా రూపొందిస్తాయని ఆమె తెలిపారు.
భువనేశ్వరి తాను పాఠశాలలో నైతిక శాస్త్రం చదివానని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మళ్ళీ ఈ విషయాన్ని జోడించినందుకు నారా లోకేష్ను ప్రశంసించారు. అనేక ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అడ్మిషన్ బోర్డులు మూసివేయబడటం ప్రోత్సాహకరంగా ఉందని ఆమె అన్నారు. ఇది ప్రభుత్వ విద్యపై కొత్త నమ్మకాన్ని చూపిస్తుందని ఆమె భావించారు.
ప్రజలు టెక్నాలజీని దుర్వినియోగం చేస్తున్నందున విలువ వ్యవస్థ బలహీనపడిందని భువనేశ్వరి అన్నారు. పిల్లలు చిన్నతనంలోనే నైతికతను బాగా అర్థం చేసుకుంటారని భువనేశ్వరి అన్నారు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల ఆసక్తిని తెలుసుకుని ఆ రంగాలలో వారు ఎదగడానికి సహాయం చేయాలని భువనేశ్వరి తెలిపారు.