ఆకాశంలో 28న అత్యంత అరుదైన తోక చుక్క.. మన కళ్లతో చూడొచ్చు

ప్రపంచంలో ఏ మూలన ఉన్నా కూడా ఈ తోకచుక్కను ఎలాంటి పరికరాల అవసరం లేకుండానే నేరుగా మన కళ్లతో చూడొచ్చని తెలిపారు.

బైనాక్యులర్‌తో చూస్తే మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని చెప్పారు. ఈ నెల 28న ఆకాశంలో కనువిందు చేసే ఈ తోకచుక్క అక్టోబర్ 10న కూడా కనిపించే అవకాశం ఉందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.

ప్రస్తుతం ఈ తోకచుక్క మరోసారి భూమికి దగ్గరగా రానుందని, శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ఆకాశంలో ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తుందని చెప్పారు. దాదాపు 80 వేల సంవత్సరాల క్రితం మన పూర్వీకులు చూసిన ఓ తోక చుక్క మళ్లీ ఇప్పుడు దర్శనమివ్వబోతోందన్నారు.

So far Comet Tsuchinshan-ATLAS looks like a fuzzy star to the naked eye looking out the cupola windows. But with a 200mm, f2 lens at 1/8s exposure you can really start to see it. This comet is going to make for some really cool images as it gets closer to the sun. For now a… pic.twitter.com/JstaSLJ4Ui