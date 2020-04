కారకోరం పర్వత శ్రేణుల్లో మంచు చిరుత.. ఇండోనేషియాలో బద్ధలైన అగ్నిపర్వతం

ఈ పరిస్థితుల్లో కారకోరం పర్వతశ్రేణుల్లో ఓ అరుదైన కనిపించింది. ప‌ర్వ‌త‌ప్రాంతంలో ఓ శిల కింద ఉన్న మంచు చిరుత వింత‌గా అరుస్తున్న‌పుడు 'ది వైట్ ల‌య‌న్ ఫౌండేష‌న్' ఈ వీడియోను చిత్రీక‌రించింది.

మరోవైపు, ఇండోనేషియాలోని అనాక్‌ క్రాకటౌ అగ్నిపర్వతం బద్దలైంది. సుందా దీవిలో ఉన్న అగ్నిపర్వతం దేశంలో క్రియాశీలకంగా ఉన్న అగ్నిపర్వతాల్లో ఒకటని జియోలాజికల్‌ డిజాస్టర్‌ మిటిగేషన్‌ అధికారులు తెలిపారు.



శనివారం తెల్లవారుజామున 40 నిమిషాలపాటు సంభవించిన విస్ఫోటనంతో పెద్దఎత్తున దుమ్ము వెదజల్లిందని, దీంతో 500 మీటర్లకు పైగా ఎత్తులో పొగ కమ్ముకు పోయిందని పేర్కొన్నారు. ఈ అగ్నిపర్వతాన్ని 1927లో కనుగొన్నారు.







Rarest of rare. An incredible footage of a #SnowLeopard’s call in the at #Karakoram mountains recently captured & shared courtesy:

The White Lion Foundation / BWCDO. Via Sher Foundation. pic.twitter.com/E5JL6wa7qs