నాసా అదుర్స్.. అరుణ గ్రహంపై తొలిసారి హెలికాప్టర్ ఎగిరిందోచ్! (video)

భారత కాలమానం ప్రకారం సోమవారం మధ్యాహ్నం జరిగిన ప్రయోగంలో.. నాసా తన మినీయేచర్ హెలికాఫ్టర్ ఇన్‌జెన్యూటీని అరుణ గ్రహంపై విజయవంతంగా నడిపింది. అరుణ గ్రహం ఉపరితలం నుంచి మూడు మీటర్ల ఎత్తులో ఇన్‌జెన్యూటీ ఎగిరినట్లు నాసా వెల్లడించింది. దాదాపు 30 సెకన్ల పాటు ప్రయాణించి.. అనంతరం విజయవంతంగా తిరిగి ల్యాండైంది.

అందుకు సంబంధించిన వీడియోను నాసా ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేసింది. నాసా ఈ పరీక్షను ‘రైట్‌ బ్రదర్స్‌ సోదరుల మూమెంట్‌’ గా అభివర్ణించింది. ఇప్పటివరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో అంతరిక్ష ప్రయోగాలు చేసినా.. మొదటిసారిగా మరో గ్రహంపై హెలికాప్టర్‌ను వినియోగించనుండటం ఇదే తొలిసారి.

