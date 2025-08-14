Gautham Tinnanuri: దర్శకుడు గౌతమ్ తిన్ననూరి డైలమాలో వున్నారా !
Director Gautham Tinnanuri
నానితో జెర్సీ సినిమా తీసిన దర్శకుడు గౌతమ్ తిన్ననూరి ప్రస్తుతం ఏ సినిమా చేయాలనే డైలమాలో వున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. విజయ్ దేవరకొండ తో తీసిన కింగ్డమ్ బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని చవిచూస్తుందని అనుకున్నారు. కానీ ఓపెనింగ్స్ బాగానే వచ్చినా రొటీన్ ఫార్మెట్ వుండడంతోపాటు అందులో కొన్ని సన్నివేశాలు హాలీవుడ్ సినిమాల కాపీగా పేరు వచ్చింది. విజయ్ దేవరకొండ పడ్డ కష్టం సినిమాకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టలేకపోయింది. చిత్ర నిర్మాత సంస్థ నాగవంశీ సక్సెస్ అని పేర్కొన్నా ఆ తర్వాత కలెక్షన్లు డ్రాప్ అయ్యాయి.
ఈ సినిమాకు ముందు వేరే హీరోలను ఇద్దరినీ అనుకున్నా వారు కాదనడంతో విజయ్ కు వచ్చింది. అదేవిధంగా అందులో ప్రధాన విలన్ గా చేసిన మలయాళనటుడు రమేష్ కూడా తన అసిస్టెంట్లు చెప్పడంతో ఆయన గత సినిమా చూసి ఎంపిక చేశానని దర్శకుడు చెప్పారు. ఇప్పుడు దానికి సీక్వెల్ గా చేయాలంటే రమేష్ ను ట్విన్స్ గా పెట్టి సినిమా తీయాలి. మొదట్లో రెండు భాగాలు అనుకున్నారు. కానీ ప్రస్తుతం సాహసం చేయడంలేదని సినీ వర్గాల టాక్.
దానితో తన దగ్గర వున్న కథలకు వేరే హీరోలను సంప్రదిస్తున్నా డేట్స్ ఖాలీలేవని మాట వినిపిస్తుంది. ఈసారి చిన్న హీరోతో చేయాలని అనుకుంటున్నాడట. జెర్సీ తర్వాత రామ్ చరణ్తో చర్చలు జరిపాడు, కానీ అది కార్యరూపం దాల్చలేదు. పెద్ద స్థాయి చిత్రాలకంటే చిన్నపాటి హీరోలతో చేయాలనుకుంటున్నట్లు టాక్.