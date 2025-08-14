గురువారం, 14 ఆగస్టు 2025
  వార్తలు
  తెలుగు వార్తలు
  జాతీయ వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 14 ఆగస్టు 2025 (19:50 IST)

ఇండిపెండెన్స్ డే సెలెబ్రేషన్స్ - సరిహద్దుల్లో రోబోటిక్ గ్రిడ్స్

robotic grid security
దేశ 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు శుక్రవారం దేశ వ్యాప్తంగా జరుగనున్నాయి. ఈ వేడుకలను పురస్కరించుకుని దేశ వ్యాప్తంగా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లుచేశారు. ముఖ్యంగా, దేశ సరిహద్దుల్లో అత్యాధునిక భద్రతా వ్యవస్థను మొహరించింది. మూడు అంచెల్లో పనిచేసే రోబోటిక్ గ్రిడ్‌ను రంగంలోకి దించినట్లు తెలుస్తోంది. కుప్వారా జిల్లాలోని తాంగర్ గ్రామం వద్ద దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. పాక్ వైపు నుంచి ఒక్కరు కూడా సరిహద్దు దాటకుండా చూడాలని దళాలను ఉన్నతాధికారులు ఆదేశించారు. 
 
ఈ గ్రిడ్ తొలి అంచెలో ప్రత్యేకమైన రాడార్లు, థర్మల్ ఇమేజింగ్ వ్యవస్థలు, మానవ రహిత విమానాలు ఉంటాయి. ఇవి భూమిపై కదలికలను గుర్తించేందుకు నిరంతరం పనిచేస్తుంటాయి. రెండో అంచెలో ప్రత్యేకమైన మందుపాతరలతో కూడిన బ్యారియర్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటుచేశారు. దీంతోపాటు ప్రత్యేకమైన ఆప్టికల్ వ్యవస్థను కూడా మోహరించినట్లు తెలిసింది. ఇక చివరి దశలో బలగాల గస్తీలు వంటివి ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
 
ఇటీవల సుందర్బనీలో భారత సైన్యం తమ సంసిద్ధతను ఇటీవల మీడియాకు చూపించింది. అత్యాధునిక వ్యవస్థలను అనుసంధానించి సరిహద్దు భద్రతను బలోపేతం చేస్తున్నామని పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో భాగంగా స్మార్ట్ ఫెన్స్ వ్యవస్థ, బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వాహనాలు, ఆల్ టెన్ వాహనాలు, నైట్ విజన్ పరికరాలను ప్రదర్శించింది. కొత్తగా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన ఉపకరణాలను పాకిస్థాన్‌పై మే 7 నుంచి 10 వరకు చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్‌లో భారత సైన్యం విస్తృతంగా పరీక్షించి, విజయవంతంగా వినియోగించింది. ఈ విషయాన్ని కూడా అధికారులు మీడియాకు వెల్లడించారు.
 
ఇజ్రాయెల్ మాదిరిగా పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్ సరిహద్దుల్లో భారత్ కంచెలను నిర్మిస్తోంది. ఈ మూడు దేశాల సరిహద్దుల్లో వేలకుపైగా కిలోమీటర్ల పొడవునా నిర్మాణం పూర్తయింది. ఆ కంచెలకు సీసీటీవీ కెమెరాలు, టెలిస్కోపులు, ఇన్‌ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ల వంటి హైటెక్ సాధనాలను అమర్చారు. అయితే, భారత్-పాక్ సరిహద్దులో ఉగ్రవాదులు, దొంగ రవాణాదారులు కంచె కింద సొరంగాలు తవ్వి భారత భూభాగంలోకి చొరబడుతున్నారు. డ్రోన్ల ద్వారా ఆయుధాలు, మాదకద్రవ్యాలను పంపుతున్నారు. గత కొన్నేళ్లలో భారత సరిహద్దు భద్రతా దళం (బీఎస్ఎఫ్) జమ్మూలో పలు సొరంగాలను గుర్తించింది. వాటిని గుర్తించడానికి రాడార్లు అమర్చిన డ్రోన్లను బీఎస్ఎఫ్ ఉపయోగిస్తోంది. 

ఇండస్ట్రీలో ఎవరి కుంపటి వారిదే : అల్లు అరవింద్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ఇండస్ట్రీలో ఎవరి కుంపటి వారిదే : అల్లు అరవింద్ సంచలన వ్యాఖ్యలుఈ సందర్భంగా అల్లు అరవింద్ మాట్లాడుతూ, ముంబై నుంచి వచ్చిన తారలు కనుక హిందీలో మాట్లాడుతున్నారు. కానీ మనది తెలుగు సినిమా. విష్ణు, బ్రింద, స్నేహితులు కలిసి 13 ఏడాది సైమా అవార్డులు ఇవ్వడం గర్వకారణం. ప్రారంభంలో కొంచెం ఈ అవార్డులలో ఒడుదుడుగులు ఎదుర్కొన్నారు. తెలుగులో కల్చర్ తక్కవైంది.

పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ప్రభాస్ స్పిరిట్ లో కనిపించనున్నారా !

పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ప్రభాస్ స్పిరిట్ లో కనిపించనున్నారా !ప్రభాస్ హీరోగా డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగ స్పిరిట్ అనే సినిమా చేయడం అనేది తెలిసిందే. కానీ షూటింగ్ ఏకదాటిగా తీయాలని దర్శకుడు తలంచాడు. కానీ మధ్యలో ప్రభాస్ రెండు సినిమాలు లైన్ వుండడంతో బిజీగా వున్నాడు. ఇప్పటివరకు సందీప్ రెడ్డి సినిమాల్లో యాక్షన్ తోపాటు వల్గారిటీ కూడా వుంటుంది. అర్జున్ రెడ్డి, యానిమల్ లో అవి స్పస్టంగా కనిపిస్తాయి. అందుకే స్పిరిట్ లో అవి లేకుండా జాగ్రత్త చూసుకోవాలని ప్రభాస్ చెప్పినట్లు తెలిసింది.

పెంచల్ రెడ్డి జీవిత కథతో ఆపద్భాంధవుడు చిత్రం: భీమగాని సుధాకర్ గౌడ్

పెంచల్ రెడ్డి జీవిత కథతో ఆపద్భాంధవుడు చిత్రం: భీమగాని సుధాకర్ గౌడ్శ్రీ లక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్, సంతోష్ ఫిలింస్ బ్యానర్స్ దర్శక నిర్మాత భీమగాని సుధాకర్ గౌడ్. ఆయన రచనా, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించిన చిత్రం "ఆపద్భాంధవుడు". శ్రీ పెంచల్ రెడ్డి. డి. లీలావతి నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో పెంచల్ రెడ్డి, సుధాకర్ గౌడ్, ఝాన్సీ, ప్రతిమ, నాగేశ్వరరావు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

Chiranjeevi: చిరంజీవితో విశ్వంభర లో సత్యలోకం చూపిస్తున్న వసిష్ఠ

Chiranjeevi: చిరంజీవితో విశ్వంభర లో సత్యలోకం చూపిస్తున్న వసిష్ఠమెగాస్టార్ చిరంజీవితో విశ్వంభర చిత్రం రూపొందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా రిలీజ్ కు ఇంకా సమయం వుంది. కానీ సినిమా ఆలస్యం అవుతూనే వుంది. తాజా ఈ సినిమాపై ఆసక్తికర అంశాన్ని దర్శకుడు వెల్లడించారు. చిరంజీవిగారితో కథ చెప్పినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. రాజమౌళి తోసహా గతంలోనూ పలువురు యమలోకం చూపారు. ఇంద్రలోకం, నాగ లోకం కూడా చూపించారు. కానీ పురాణాల్లో 14 లోకాలున్నాయని విన్నాం. అందులో సత్య లోకం వుంది.

Gautham Tinnanuri: దర్శకుడు గౌతమ్ తిన్ననూరి డైలమాలో వున్నారా !

Gautham Tinnanuri: దర్శకుడు గౌతమ్ తిన్ననూరి డైలమాలో వున్నారా !నానితో జెర్సీ సినిమా తీసిన దర్శకుడు గౌతమ్ తిన్ననూరి ప్రస్తుతం ఏ సినిమా చేయాలనే డైలమాలో వున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. విజయ్ దేవరకొండ తో తీసిన కింగ్‌డమ్ బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని చవిచూస్తుందని అనుకున్నారు. కానీ ఓపెనింగ్స్ బాగానే వచ్చినా రొటీన్ ఫార్మెట్ వుండడంతోపాటు అందులో కొన్ని సన్నివేశాలు హాలీవుడ్ సినిమాల కాపీగా పేరు వచ్చింది. విజయ్ దేవరకొండ పడ్డ కష్టం సినిమాకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టలేకపోయింది. చిత్ర నిర్మాత సంస్థ నాగవంశీ సక్సెస్ అని పేర్కొన్నా ఆ తర్వాత కలెక్షన్లు డ్రాప్ అయ్యాయి.

వేరుశనగ పల్లీలు తింటున్నారా?

వేరుశనగ పల్లీలు తింటున్నారా?వేరుశనగ పల్లీలు మన ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. వాటిలో ప్రొటీన్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని పేదవారి బాదం అని కూడా పిలుస్తారు. వేరుశనగలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపరుస్తుంది: వేరుశనగల్లో మోనోఅన్‌శాచురేటెడ్, పాలీఅన్‌శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచడానికి సహాయపడతాయి. తద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.

బత్తాయి రసం వర్షాకాలంలో తాగితే.. సీజనల్ వ్యాధులు దూరం

బత్తాయి రసం వర్షాకాలంలో తాగితే.. సీజనల్ వ్యాధులు దూరంవర్షాకాలంలో బత్తాయి రసాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్లను దూరం చేసుకోవచ్చు. బత్తాయి జ్యూస్ లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు ఉండటంతో కంటి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. బత్తాయిలో విటమిన్ సీ, ఫాస్పరస్, పొటాషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటివల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. తద్వారా సీజనల్ వ్యాధుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. బత్తాయి జ్యూస్‌ని క్రమం తప్పకుండా తాగడం వల్ల అజీర్ణ సమస్యలు, ప్రేగు కదలికలు వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. బత్తాయి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.

పెరుగుతో వీటిని కలిపి తినకూడదు, ఎందుకంటే?

పెరుగుతో వీటిని కలిపి తినకూడదు, ఎందుకంటే?పెరుగుతో కొన్ని పదార్థాలను తినకూడదు. తింటే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఆ పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చేపలతో పెరుగు కలపడం వల్ల జీర్ణక్రియ దెబ్బతింటుంది, అసౌకర్యం కలుగుతుంది. నారింజ, నిమ్మకాయలు లేదా ఉష్ణమండల పండ్లు (పైనాపిల్, కివి) వంటి పండ్లు జీర్ణ సమస్యలను కలిగిస్తాయి కాబట్టి పెరుగుతో తినకూడదు. పరాఠాలు, పకోడాలు వంటి వేయించిన, నూనెతో కూడిన ఆహారాలు పెరుగుతో కలిపి తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మందగించి, అజీర్ణం వచ్చే అవకాశం ఉంది. రైతాలో సాధారణంగా ఉపయోగించే ఉల్లిపాయలు, పెరుగును విరుద్ధంగా భావిస్తారు. వాటి కలయిక మంచిది కాదు.

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానం

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానంసత్తెనపల్లి: తెలుగునాట నాట్స్ సేవా కార్యక్రమాలను ముమ్మరంగా చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే నాట్స్ అధ్యక్షుడు శ్రీహరి మందాడి ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా సత్తెనపల్లిలోని మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో అన్నదానం చేశారు. గత ఎనిమిదేళ్లుగా వృద్ధాశ్రమం నిర్వహిస్తున్న నిర్వాహకులను శ్రీహరి మందాడి ప్రశంసించారు. మొల్లమంబ వృద్ధాశ్రమానికి నాట్స్ తన వంతు చేయూత అందిస్తుందని శ్రీహరి భరోసా ఇచ్చారు. కన్న తల్లిదండ్రులను ఎవరూ విస్మరించకూడదని శ్రీహరి అన్నారు. పేద వృద్ధులకు మానవత్వంతో సాయం చేయడం అందరి బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. అమెరికాలో నాట్స్ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుందని, ముఖ్యంగా పేదల ఆకలి బాధలు తీర్చేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తుందని శ్రీహరి తెలిపారు.

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?టమోటాలు రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే ఇవి జీర్ణక్రియకు బాగా ఉపయోగపడుతాయి. ఉదరానికి సంబంధించిన రోగాలుంటే టమోటాలు దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. త్రేన్పులు, కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండటం, నోట్లో పొక్కులు రావడంలాంటివి ఉంటే టమోటా సూప్ తయారు చేసుకుని అల్లం, నల్ల ఉప్పు కలుపుకుని సేవించండి. దీంతో ఉపశమనం కలుగుతుంది. టమోటా సూప్‌ను సేవిస్తుంటే శరీరంలో కొత్త శక్తి పుట్టుకొస్తుంది. కడుపు తేలికగా ఉంటుంది. టమోటా సూప్ సేవిస్తే జలుబు సంబంధిత వ్యాధులు దరిచేరవు. రక్తలేమితో బాధపడేవారు నిత్యం టమోటాలు తింటుంటే మంచి ఫలితాలుంటాయి. మధుమేహం వ్యాధితో బాధపడేవారు సరిపడ మోతాదులో టమోటాలు తింటే మేలు చేస్తాయి.
