six track dolby stereo sound.. ఇది మనకు తెలిసిందే. దఢ్ దఢ్ మంటూ శబ్దాలు వినిపిస్తుంటాయి. నాసా అంగారక గ్రహంపై చేపట్టిన పరిశోధనలో అరుణ గ్రహంపై శబ్దాన్ని భూమిపై వున్న శబ్దంతో పోల్చితే ఎలా వుంటుందో చూపిస్తూ రిలీజ్ చేసింది. ఆ శబ్దాలను మీరు కూడా ఓసారి వినండి.

Did you know? Some sounds that we’re used to on Earth, like whistles, bells or bird songs, would be almost inaudible on Mars.



Learn more in the “Sounds of Mars” episode of our Curious Universe podcast.



Listen: https://t.co/KgSQExqgut pic.twitter.com/YXxjE55ytT