GSAT-N2ను విజయవంతంగా ప్రయోగించిన ఇస్రో (video)

కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ భారత ప్రాంతం అంతటా బ్రాడ్‌బ్యాండ్ సేవలను, ఇన్-ఫ్లైట్ కనెక్టివిటీని మెరుగుపరుస్తుందని న్యూస్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ (ఎన్ఎస్ఐఎల్) తెలిపింది.

ఇస్రో ప్రస్తుత ప్రయోగ సామర్థ్యాల కంటే ఈ ఉపగ్రహం బరువైనందున, విదేశీ ప్రయోగ వాహనాన్ని ఎంచుకోవాల్సి వచ్చిందని అగ్రశ్రేణి అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు.

జీశాట్ ఎన్-2తో ఉపయోగాలు..

జీశాట్ 20 ఉపగ్రహాన్ని జీశాట్ ఎన్-2 అని కూడా పిలుస్తారు.

దీని బరువు ఏకంగా 4,700 కిలోలు

దీని ద్వారా మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా బ్రాడ్‌బ్యాండ్ సేవలను అందించవచ్చు.

విమానాల్లో ప్రయాణికులకు ఇంటర్నెట్‌ సేవలను అందించవచ్చు.

విమానాల్లో వైఫై సౌకర్యాన్ని కల్పించవచ్చు.

#ISRO successfully launches its most sophisticated communications satellite #GSAT20 on board #SpaceX's Falcon 9 rocket from #CapeCanaveral in #US.pic.twitter.com/SJsPWzp1MZ