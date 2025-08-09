ఒప్పో వినియోగదారులకు గుడ్ న్యూస్- సర్వేస్ డే ఆఫర్.. ఎప్పుడో తెలుసా?
ఒప్పో సంస్థ తన ఫోన్ వినియోగదారుల కోసం ఒక ప్రత్యేక సేవ, ఫోన్ రిపేర్లకు సంబంధించిన ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఈ ప్రత్యేక ఆఫర్లో స్క్రీన్, బేక్ ప్యానల్ కెమెరా వంటి వివిధ భాగాలకు తగ్గింపుతో కూడిన మార్పులను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఆఫర్ భారతదేశం అంతటా అన్ని ఆఫ్లైన్ సేవా కేంద్రాలలో లభిస్తుంది.
ఒక సాఫ్ట్వేర్, వినియోగదారుల భద్రత చిత్రం, పేక్ కవర్, ఫోన్ శుభ్రపరచడం, మెరుగుపరచడం వంటి వివిధ రకాల ఆఫర్లను కూడా తక్కువ ధరలో పొందుతారు. ఈ ప్రత్యేక ఆఫర్ ఆగస్టు 11వ తేదీ ఒక రోజు మాత్రమే చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఈ రోజున, వినియోగదారులు తమ ఫోన్లలో గీసిన స్క్రీన్, కెమెరా లేదా మెయిన్బోర్డ్ వంటి సమస్యలకు తక్కువ ఖర్చుతో మరమ్మతులు చేస్తారు. ఇందుకోసం ఒప్పో సేవా కేంద్రానికి వెళ్ళాలి.
కెమెరా, మెయిన్బోర్డ్, బ్యాక్ ప్యానల్ వంటి భాగాలను మార్చడానికి 30 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. డిస్ప్లే మార్పుకు గణనీయమైన తగ్గింపు కూడా లభిస్తుందని సంస్థ పేర్కొంది. ఈ ఆఫర్ ఓప్పోవిన్ రెనో, A, K, F, ఫైండ్ సీరీస్లోని అన్ని మాడళ్లకు సరిపోతుంది.
భారతదేశం అంతటా 570 కి పైగా ఒప్పో సేవా కేంద్రాలు ఉన్నాయి. అక్కడ వినియోగదారులు ఈ సర్వేస్ డే ఆఫర్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ప్రతి మాసం 11వ తేదీ ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటోంది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు తమ ఫోన్లను చాలా తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేస్తారు అవకాశాన్ని పొందుతున్నారు.
ఎలాంటి సేవలు పొందవచ్చు
మెయిన్ బోర్డు, బ్యాటరీ మరమ్మతులు 30 శాతం వరకు తగ్గింపు
డిస్ప్లే మార్పిడిలో 20 శాతం వరకు తగ్గింపు
బ్యాక్ కవర్ మార్పిడిలో 30 శాతం వరకు తగ్గింపు
ఉచిత సాఫ్ట్వేర్ మెరుగుపరచడం.
ఉచిత ఫోన్ శుభ్రపరచడం.
ఈ సేవలను పొందడానికి సమీపంలోని సేవా కేంద్రంలో ఒప్పో సపోర్ట్ ఆప్ (Oppo సపోర్ట్ యాప్) లేదా హ్యాడాప్ క్లౌడ్ (HeyTap క్లౌడ్) ద్వారా ముందస్తుగా రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వెబ్సైట్ వినియోగదారులకు బ్యాటరీ వర్తింపు, సాఫ్ట్వేర్ నవీకరణలు, నెట్వర్క్ సమస్యలు వంటి చిన్న సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.