Nara Lokesh: న్యూ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ పోర్టల్ ప్రారంభించనున్న ఏపీ సర్కారు
ఏపీ ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 1న నైపుణ్యం కోసం న్యూ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనే కొత్త నైపుణ్యాభివృద్ధి పోర్టల్ను ప్రారంభించనుంది. దీని లక్ష్యం రాష్ట్ర యువతను పరిశ్రమలకు సంబంధించిన నైపుణ్యాలతో, ప్రధానంగా గ్రీన్, పునరుత్పాదక ఇంధనం వంటి రంగాలలో సన్నద్ధం చేయడం. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా వారి నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచడం ద్వారా, రాష్ట్రంలోని యువతకు అద్భుతమైన ఉద్యోగాలు, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని విద్యా మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు.
సౌర, పవన శక్తికి ప్రతిభ కేంద్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే అంశంపై ఏపీ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ, స్వానితి ఇనిషియేటివ్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన గ్రీన్ ఎనర్జీ సదస్సులో ఆయన ప్రసంగించారు. భారతదేశంలో, విదేశాలలో నైపుణ్యం కలిగిన యువత, ఉద్యోగ అవకాశాల మధ్య నైపుణ్యం పోర్టల్ కీలకమైన వారధిగా పనిచేస్తుందని నారా లోకేష్ అన్నారు.
"మేము నైపుణ్య అభివృద్ధిని ప్రపంచ మార్కెట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా సమలేఖనం చేస్తున్నాం. స్కిల్ డెవలప్ మెంట్ పోర్టల్ మా ప్రతిభ సమూహాన్ని ప్రైవేట్ రంగంతో అనుసంధానిస్తుంది, శిక్షణ, ఉపాధికి ప్రత్యక్ష ప్రాప్యతను కల్పిస్తుంది. ఈ పోర్టల్ రాష్ట్ర నైపుణ్య అభివృద్ధి సంస్థ, సీ-డాక్ సహకారంతో నిర్వహించబడుతుంది, సౌరశక్తి, పవన శక్తి, ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ, కంప్రెస్డ్ బయో-గ్యాస్ వంటి రంగాలలో తగిన శిక్షణను అందిస్తుంది."అని నారా లోకేష్ అన్నారు.
రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో 20 లక్షల ఉద్యోగాలను సృష్టించాలనే సంకీర్ణ ప్రభుత్వ నిబద్ధతను మంత్రి పునరుద్ఘాటించారు. ఆర్థిక అభివృద్ధిని వికేంద్రీకరించడానికి, ప్రైవేట్ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రంగాలవారీగా పారిశ్రామిక క్లస్టర్లను అభివృద్ధి చేయాలనే ప్రభుత్వ ప్రణాళికల గురించి ఆయన సమావేశానికి వివరించారు. అనంతపురంలోని క్లస్టర్ ఆటోమొబైల్ తయారీపై దృష్టి సారిస్తుందని ఆయన అన్నారు.
కర్నూలు పునరుత్పాదక ఇంధన కేంద్రంగా మారనుంది. కడప, చిత్తూరు ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీకి కేంద్రంగా ఉన్నాయి. ఎయిర్ కండిషనింగ్ యూనిట్లతో సహా ప్రత్యేక తయారీకి నెల్లూరు ఆతిథ్యం ఇస్తుంది. ప్రకాశం సీబీజీ హబ్గా అభివృద్ధి చెందుతుంది. గుంటూరు, కృష్ణ జిల్లాలు క్వాంటం వ్యాలీ హబ్లుగా ప్రణాళిక చేయబడ్డాయి.