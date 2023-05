భారతదేశంలో 200 మిలియన్లకు పైగా నెలవారీ క్రియాశీల వినియోగదారులకు చేరుకున్న స్నాప్‌చాట్

భారతదేశంలో 200 మిలియన్లకు పైగా నెలవారీ క్రియాశీల స్నాప్‌చాటర్‌ల మైలురాయిని చేరుకున్నట్లుగా స్నాప్ ఇన్ కార్పొరేషన్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది. కంపెనీ ప్రముఖ ప్రపంచ వృద్ధి మార్కెట్‌లలో భారత్ ఒకటి. స్థానికీకరించిన ప్లాట్‌ఫామ్ అనుభవం, స్థానిక కంటెంట్ కార్యక్రమాలు, భాగస్వా మ్యాలు, స్పాట్‌లైట్, స్టోరీస్ తో ప్రాంతీయ సృష్టికర్తలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించడం ద్వారా స్నాప్ భారతదేశంలో పెట్టుబడి పెట్టడం కొనసాగిస్తోంది, ఇవన్నీ స్నాప్ ఈ ముఖ్యమైన మైలురాయిని చేరుకోవడంలో సహాయ పడ్డాయి.

స్థానిక వినియోగదారులకు ఔచిత్యాన్ని నిర్ధారించడం అనేది భారతదేశంలో స్నాప్‌చాట్‌కు చాలా కీలకంగా ఉంది. ఇప్పుడు 120 మిలియన్లకు పైగా భారతీయ స్నాప్‌చాటర్‌లు యాప్‌లోని నాల్గవ, ఐదవ ట్యాబ్‌లైన స్టో రీస్, స్పాట్‌లైట్‌లో కంటెంట్‌ను చూస్తున్నారు. స్నాప్ చాట్ వినియోగదారులు సృష్టించిన వినోద ప్లాట్‌ఫామ్ అయిన స్పాట్‌లైట్, భారతదేశంలో యూజర్లు స్పాట్‌లైట్‌లో గడిపిన సమయాన్ని మూడు రెట్లు ఎక్కువ చేయడంతో గణనీయమైన వృద్ధిని కొనసాగిస్తోంది. ఈ బలమైన ఎంగేజ్మెంట్ కొత్త తరం సృష్టికర్తలకు స్నాప్ చాట్ ద్వారా ప్రేక్షకులను పెంచుకోవడానికి సాధికారతను కల్పిస్తోంది, అదే సమయంలో కంటెంట్ సృష్టిపై వారి అభిరుచిని డబ్బు ఆర్జించేలా చేయగలదు.

ఏపీఏసీ స్నాప్ ఇన్ కార్పొరేషన్ ప్రెసిడెంట్ అజిత్ మోహన్ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, “మన భారతీయ కమ్యూనిటీలో ఊపందుకుంటున్న సమయంలో నేను స్నాప్‌లో చేరినందుకు థ్రిల్‌గా ఉన్నాను. స్నాప్‌చాట్‌లో కమ్యూనిటీలు, వ్యాపారాలను నిర్మించడానికి భాగస్వాములు, సృష్టికర్తలు, బ్రాండ్‌లకు అద్భుతమైన సంభావ్యతను మేం చూస్తున్నాం. మా భవిష్యత్తు గురించి మేం మరింత ఉత్సాహంగా ఉన్నాం. యంగ్ ఇండియా ముఖ్యంగా ఆరోగ్యకరమైన, ప్రైవేట్ వాతావరణాన్ని విలువైనదిగా పరిగణిస్తుంది. ఇది మాకు బాగా తెలుసు. దాన్ని కేంద్రంగా చేసుకునే ముందుకు కొనసాగుతాం’’ అని అన్నారు.

స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో వేగవంతమైన, ఆహ్లాదకరమైన కమ్యూనికేషన్‌ను స్నాప్ చాట్ ప్రోత్సహి స్తుంది. ఇప్పుడు భారతదేశంలోని స్నాప్ చాటర్లు స్నాప్ చాట్ కోసం అనుకూలీకరించిన కొత్త, ప్రయోగాత్మక ఏఐ ఆధారిత చాట్‌బాట్ అయిన My AIకి యాక్సెస్‌ను కలిగి ఉంటారు. My AI అనేది మీ అత్యుత్తమ నేస్తం కోసం పుట్టినరోజు బహుమతి ఆలోచనలను సిఫార్సు చేయగలదు, సుదీర్ఘ వారాంతంలో ట్రిప్ ప్లాన్ చేయవచ్చు లేదా డిన్నర్ కోసం రెసిపీని కూడా సూచించవచ్చు. స్నాప్‌చాటర్‌లు My AIని వారి స్వంత ప్రత్యేక పేరుతో అనుకూలీకరించవచ్చు, తమ చాట్‌ల కోసం వాల్‌పేపర్‌ను ఎంచుకోవచ్చు.

భారతదేశంలో స్నాప్‌చాట్ కమ్యూనిటీ అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంది. స్నాప్ తన బృందాన్ని నిర్మిస్తోంది. భారతీయ స్నాప్‌చాటర్ కమ్యూనిటీకి మెరుగైన సేవలందించేందుకు వివిధ రకాల పాత్రల్లో నియామకాలతో తన కార్యకలాపాలను మెరుగుపరుస్తోంది. స్నాప్ చాట్ అనేది ప్రధానంగా కెమెరా చుట్టూ కేంద్రీకృతమై ఉన్న దృశ్య సందేశ యాప్. ఇది వ్యక్తులు తమను తాము వ్యక్తీకరించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలను మెరు గుపరుస్తుంది. ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ ఉపయోగం, సృష్టిని అందరికీ అందుబాటు తీసుకురావడానికి స్నాప్ నిబద్ధత భారతీయ స్నాప్‌చాటర్‌లతో ప్రతిధ్వనించింది. వారు తమ సాంస్కృతిక సందర్భాలను వేడుక చేసుకోడానికి తరచుగా స్నాప్ చాట్ ఏఆర్ ని ఉపయోగిస్తున్నారు.

భారతదేశంలో, స్నాప్‌చాటర్‌లు ప్రతి నెలా 50 బిలియన్ల కంటే ఎక్కువ సార్లు ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ (AR) లెన్స్‌ లు ఉపయోగిస్తారు. 85% పైగా స్నాప్‌చాటర్‌లు భారతదేశంలో పండుగ నెలల్లో తమను తాము దృశ్యమానంగా వ్యక్తీకరించడానికి లెన్స్‌ లను ఉపయోగిస్తున్నారు. స్నాప్ చాట్‌కు గల భారీ సంఖ్యలోని ప్రత్యేకమైన ప్రేక్షకులు, బ్రాండ్-సురక్షిత వాతావరణం, వినూత్న ప్రకట నల పరిష్కారాలు అనేవి బ్రాండ్‌లు, భాగస్వాములకు ఒకే విధంగా విలువైన భాగస్వామిగా మారాయి. భారతీయులు ఏఆర్ సాంకేతికతను స్వీకరించారు. కొత్త షాపింగ్ ప్రపంచాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. బ్రాండ్‌లు సృజనాత్మక కథనాలను అందించడానికి సాంకేతికతను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంటున్నాయి. భారతీయ స్నాప్‌చాటర్‌లకు హైపర్-లోకల్ కంటెంట్, హోమ్-గ్రోన్ క్రియేటర్‌లు, సంబంధిత సాంస్కృతిక క్షణాల వేడుక మరియు మా కమ్యూనిటీకి ఆనందాన్ని కలిగించే, నిజమైన ప్రయోజనాన్ని అందించే AR అనుభవా ల ద్వారా అత్యుత్తమ అనుభవాన్ని అందించడంలో తన ప్రయత్నాలను స్నాప్ కొనసాగిస్తుంది.