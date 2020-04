కరోనాపై పోరాటం .. ట్విట్టర్ ఫౌండర్ భారీ విరాళం

త‌న సంప‌ద‌లోని 28 శాతాన్ని విరాళంగా ఇవ్వ‌నున్న‌ట్లు డార్సే పేర్కొన్నారు. త‌న వ్య‌క్తిగ‌త ట్విట్ట‌ర్ అకౌంట్ ద్వారా ఆయ‌న ఈ స‌మాచారాన్ని తెలిపారు. అయితే తాను ఇవ్వ‌బోయే నిధుల‌ను ఎవ‌రికి ఇస్తార‌న్న విష‌యంపై మాత్రం ఆయన స్పష్టత ఇవ్వలేదు.



ప్ర‌స్తుతానికి అమెరికాలో వెంటిలేట‌ర్లు, పీపీఈల కొర‌త ఉన్న‌ది. స్క్వేర్ సంస్థ‌లో ఉన్న‌ త‌న షేర్ల‌ను విరాళం రూపంలో వినియోగించ‌నున్న‌ట్లు ఆయ‌న చెప్పారు. సార్ట్ స్మాల్ ఫౌండేష‌న్ ద్వారా వీటిని ఖ‌ర్చు చేస్తారు.



ట్విట్ట‌ర్‌తో పాటు స్క్వేర్ సంస్థ‌కు కూడా డార్సీ సీఈవోగా ఉన్నారు. అయితే విరాళం కోసం వాడే షేర్ల‌న్నీ స్క్వేర్ సంస్థ‌వే అన్నారు. బాలిక‌ల చ‌దువు, ఆరోగ్యం, ప‌రిశోధ‌న గురించి వాటిని వినియోగించ‌నున్న‌ట్లు జాక్ డార్సే చెప్పారు. మొత్తంగా ఆయన ఒక బిలియన్ డాలర్ల మేరకు విరాళంగా ఇవ్వనున్నారని ఫోర్బ్స్ తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో తెలిపింది.







plans to $1 to fight the coronavirus outbreak—the largest pledged gift by a private individual yet during the pandemic https://t.co/p92vqY0qFB by @abebrown716 pic.twitter.com/KDCv3zkSI1