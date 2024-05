జూన్ 4వ తేదీతో వైసిపి ప్రభుత్వం గతించిపోతుంది: ప్రధాని మోడీ

మేము వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను మెరుగుపరచాలని, పారిశ్రామిక వృద్ధిని పెంచాలని, సేవల రంగంలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తనదైన ప్రత్యేక ముద్ర వేయాలని కోరుకుంటున్నాము. ఈ రాష్ట్ర ప్రజల ఆశీర్వాదంతో కూడిన వ్యవస్థాపక శక్తికి రెక్కలు ఇవ్వాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. రాష్ట్ర ప్రగతికి AP తీరప్రాంతాన్ని NDA ఉపయోగించుకుంటుంది. రాష్ట్రంలో పోర్టుల ఆధారితంగా అభివృద్ధి చెందేలా కృషి చేస్తాం. అదే సమయంలో మత్స్య రంగానికి గొప్ప ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది.

ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌పై మా ప్రాధాన్యత వుంటుంది. తదుపరి తరం మౌలిక సదుపాయాలపై కొనసాగుతుంది. రోడ్ల నెట్‌వర్క్, రైల్వే నెట్‌వర్క్, ఎయిర్ కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచడానికి చాలా చేయాల్సి ఉంది. మేము బలమైన డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను కూడా నిర్మించాలనుకుంటున్నాము.

ప్రస్తుతం వైసిపి కాంగ్రెస్ సంస్కృతితో బలమైన అనుబంధం కారణంగా అవినీతి, కుటిలత్వం, మాఫియాను మాత్రమే పెంచింది. వైఎస్సార్‌సీపీతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పూర్తిగా విసిగిపోయింది. జూన్ 4వ తేదీకి ఈ ప్రభుత్వం గతించిపోతుంది.'' అని పేర్కొన్నారు.

#WATCH | PM Modi along with TDP chief N Chandrababu Naidu and Jana Sena Party chief Pawan Kalyan holds a roadshow in Andhra Pradesh's Vijayawada pic.twitter.com/OkwuxxHVnb