పడకగదిలో పది అడుగుల కింగ్ కోబ్రా.. ఎలా పట్టుకున్నారో చూడండి..

తదనంతరం వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారాన్ని అందించారు. అనంతరం వారు రంగంలోకి దిగి.. కింగ్‌ కోబ్రాను చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. తరువాత దాన్ని సమీప అటవీ ప్రాంతంలో వదిలిపెట్టారు.



పట్టుబడ్డ కింగ్ కోబ్రా దాదాపు 10 అడుగులకు పైగా ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఆ పామును పట్టుకుంటుండగా వీడియో తీశారు. ఆ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా అది కాస్త వైరల్ అవుతోంది. దానిని చూసిన నెటిజన్లు జాగ్రత్త అంటూ ఆ కుటుంబ సభ్యులకు సూచిస్తున్నారు.

A #King Cobra rescued by Forest Department's Rapid Response Team from a house at Nainital!