Airtel: ఎయిర్ టెల్ యూజర్లకు నెట్వర్క్ అంతరాయం..
భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతాలలోని ఎయిర్టెల్ కస్టమర్లు సోమవారం నెట్వర్క్ అంతరాయాన్ని ఎదుర్కొన్నారు, మొబైల్ డేటా, వాయిస్ కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్ సేవలను ఉపయోగించడంలో అనేక సమస్యలు ఉన్నాయని నివేదించారు.
అవుటేజ్ ట్రాకింగ్ వెబ్సైట్ డౌన్డెటెక్టర్ ప్రకారం, సాయంత్రం 4:32 గంటల నాటికి 2,300 కంటే ఎక్కువ ఫిర్యాదులు నమోదయ్యాయి. ఈ అంతరాయం మొబైల్ డేటా, వాయిస్ కనెక్టివిటీ రెండింటినీ ప్రభావితం చేసిందని సూచిస్తుంది.
ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్లోని ఎయిర్టెల్ వినియోగదారులు కాల్స్ చేయడంలో సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారని ఎక్స్లో పోస్ట్కు ప్రతిస్పందిస్తూ, ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి కృషి చేస్తున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.
ఎయిర్టెల్ ఈ సమస్యను అంగీకరించి, "మేము ప్రస్తుతం నెట్వర్క్ అంతరాయాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాము, మా బృందం సమస్యను పరిష్కరించడానికి, సేవలను వెంటనే పునరుద్ధరించడానికి చురుకుగా పనిచేస్తోంది. దీనివల్ల కలిగిన అసౌకర్యానికి మేము హృదయపూర్వకంగా క్షమాపణలు కోరుతున్నాము" అని ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
ఎయిర్ టెల్ నిరాశ చెందిన వినియోగదారులు గంటల తరబడి కొనసాగిన ఇబ్బందులను నివేదించడానికి సోషల్ మీడియాను ఆశ్రయించారు. చాలా మంది కాల్స్ చేయలేకపోతున్నామని లేదా స్వీకరించలేకపోతున్నామని ఫిర్యాదు చేయగా, కొందరు SMS సేవలతో సమస్యలను ఎత్తిచూపారు. 5జీ ప్లాన్లకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నప్పటికీ 4G నెట్వర్క్లలో డేటా తగ్గింపులు జరిగాయని మరికొందరు ఆరోపించారు.